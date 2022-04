Daniel Martínez wurde Fünfter im Flecha Walloon 2022, Dylan Teuns gewann den Sieg

Der Flecha Valona 2022 hatte für diesen Mittwoch, den 20. April, eine luxuriöse Aufstellung. Zwei seiner Top-Gewinner der letzten Jahre traten erneut an: Alejandro Valverde vom Movistar-Team, der dort 5 Siege errungen hat, und der aktuelle zweifache Weltmeister Julian Alaphilippe vom Quick Step Alpha Vinyl mit drei Auflagen.

Darüber hinaus nahm der zweifache Champion der Tour de France, Tadej Pogacar, zusammen mit dem Gewinner der Ausgabe 2020 des belgischen Wettbewerbs, Marc Hirschi, im Auftrag des Teams Emirates der VAE an dem Spiel teil. Natürlich gab es mehrere Läufer, die mit der Absicht ankamen, das Rennen zu gewinnen, wie der Engländer Tom Pidcock von den Ineos Grenadiers, aber diesmal war ihm der Ruhestand mitten im Wettbewerb nicht bewusst.

Das Rennen schlug 202,1 km zwischen Blegny und Mur de Huy vor, während des Kurses gab es mehrere Pisten, von denen mehrere Läufer, die zusammen mit ihren Teams sehr stark waren, ausnutzten. Die Rennbedingungen führten dazu, dass die Spannungen bei Radfahrern sehr hoch waren und einige fielen, wie es der Fall der kolumbianischen Gewinnerin Anacona von Arkea Samsic war, die ein geselliger von Warren Barguil war.

Andere Fahrer erlitten mechanische Schäden wie Remco Evenepoel von Quick Step Alpha Vinyl, Tadej Pogacar vom Team Emirates der VAE und Michal Kwiatkowski von Ineos Grenadiers. Nach und nach verließen einige Läufer das klassische Spiel, während der Kader die Ziellinie erreichte.

Die besten Teams, die Tricks hatten, um um den Sieg des Tages zu kämpfen, zogen das Rudel in hohem Tempo, um ihre Gegner zu zermürben, während sie versuchten, die Zeit auf die entflohenen Radfahrer zu reduzieren, die der Favoritengruppe mehr als anderthalb Minuten voraus waren.

Der Cundinamarquis Daniel Martinez von Ineos Grenadiers blieb bei der Hauptgruppe und wartete darauf, mit seinem Team eine Strategie zu detonieren, während er Lotto Soudal bei der Flucht half.

Die Karten wurden von der Mitte des Platzes aus gespielt, als es den Anschein hatte, dass die Teams bereits entschlossen waren, die Distanz zu den vorausfahrenden Männern zu verkürzen und darüber nachzudenken, das Rennen fast im Ziel zu spielen.

Der große Gewinner nach einem sehr starken Angriff des Belgiers Dylan Teuns aus Bahrain Victorious, der den Spanier Alejandro Valverde vom Movistar-Team in den letzten Metern zum Tor unterwarf und damit die Arme hob und den erfahrenen Murcian-Läufer auf dem zweiten Platz zurückließ, während der Russe Aleksandr Vlasov aus Bora belegte den dritten Platz hansgrohe gefolgt von Weltmeister Julian Alaphilippe von Quick Step Alpha Vinyl und 5. Platz des Kolumbianers Daniel Felipe Martínez von Ineosa 7 Sekunden hinter dem Sieger.

Der Cundinamarquis überrascht die Fans weiterhin mit seinem enormen sportlichen Niveau in dieser Saison, in der er viel Selbstvertrauen gewonnen hat, um der Anführer einer der besten Mannschaften der Welt zu sein. Daniel trat mit den Besten dieser Art von Kurs um den Titel an, einschließlich Tadej Pogacar, der den 12. Platz belegte.

In der Zwischenzeit erreichte Rigoberto Urán von EF Education EasyPost 51 Sekunden hinter Teuns das 42. Feld, während Arkea Samsics Siegerin Anacona in mehr als 3 Minuten den 85. Platz erreichte. Der junge kolumbianische Fahrer Jesús David Peña von BikeExchange erreichte mehr als 19 Minuten hinter dem Champion des Wallonischen Pfeils den 139. Platz und schaffte es damit, seinen dritten von fünf Wettbewerben zu beenden, die er in seiner ersten Saison als Profi in Europa absolviert hat.

