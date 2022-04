Viral auf TikTok: Paar erleidet einen Unfall in Laguna Parón und lebt Minuten des Terrors

Ostern war für viele Menschen eine Gelegenheit, neue Ziele zu besuchen. Mehrere in - und ausländische Touristen reisten ins Landesinnere, um etwas mehr über die Wunder Perus zu erfahren. . Einige von ihnen hatten jedoch nicht viel Glück, und das war der Fall eines Paares, das Momente des Schreckens erlebte, als sie in die Laguna Parón in Áncash fielen.

Diese Lagune ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Region und befindet sich genau in der Provinz Caraz. Seine natürliche Schönheit macht ihn inmitten der anderen Wunder der Gegend einzigartig.

Zwei Touristen beschlossen, nach Laguna Parón zu fahren und mieteten als Paar Ausrüstung zum Kajakfahren. Denken Sie daran, dass diese Praxis eine Sportart ist, die von Fachleuten beaufsichtigt werden muss, insbesondere an natürlichen Orten wie diesem, um Schäden am Naturerbe.

Die beiden Touristen ruderten im See, als plötzlich das Floß umkippte und beide vom Wasser des Sees bedeckt waren und mit das Boot oben drauf. Die anderen Touristen, die diese Szene sahen, waren verängstigt und sorgten sich um die Betroffenen.

Sofort sieht man, dass ein Dorfbewohner in sein Kajak geht, um ihnen zu helfen, ebenso wie ein anderer Einheimischer auf seinem Boot. Glücklicherweise gelang es ihnen, beide Menschen zu retten, die eine Schwimmweste trugen.

Mehrere Nutzer kritisierten die Praxis in der Lagune, da sie seit 2010 als nationales Kulturerbe gilt. Andere gaben an, dass es keine Kontrolle für den Eintritt und die Sicherheit der Besucher gibt, und einige waren froh, dass ihnen rechtzeitig geholfen wurde, da die Temperatur und die Tiefe des Ortes extrem sind.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

Wie Sie wissen, hat die Laguna Parón eine Temperatur von 6° C. Um sie zu erreichen, müssen Sie im Durchschnitt anderthalb Stunden spazieren gehen, da sie 4.185 Meter über dem Meeresspiegel liegt und 76 Meter tief ist.

Video über den Unfall:

Zwei Touristen wollten einen der glücklichsten Momente ihres Lebens erleben, aber im Gegenteil, als sie in die Gewässer der Lagune von Parón fielen, die eine Tiefe von 76 Metern hat. Video: TikTok.

