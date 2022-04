Nationale Regierung und Bürgermeisteramt werden wiedereingegliederten Menschen, die in Bogotá leben, mehr Sicherheit bieten

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Bogotá ist eines der Gebiete des Landes, das am meisten Migration verzeichnet. Schätzungen zufolge hat die Hauptstadt heute durchschnittlich 7.181.469 Einwohner. Ein Teil der Migration, die sich verstärkt hat, ist lange Zeit darauf zurückzuführen, dass Menschen in Gewaltgebieten auf der Suche nach Wegen geflohen sind, um ihr Leben wieder aufzubauen. Es ist wichtig klarzustellen, dass nicht nur Opfer angekommen sind, sondern dass Ex-Kombattanten angekommen sind.

Da die Hauptstadt wie andere Gebiete ihre Einwohner charakterisieren muss, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden, wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 eine Volkszählung durchgeführt, um festzustellen, wie viele ehemalige FARC-Kombattanten sich in Bogotá befanden, und 604 Reinkorporate wurden identifiziert, von denen 563 registriert wurden, entspricht 363 Männern und 200 Frauen.

Dabei wurde auch festgestellt, dass 60,4% der Ex-FARC in Bogotá vor der Unterzeichnung des Abkommens eintrafen, 25,2% während des Unterzeichnungsprozesses und 35,2% im Laufe des Jahres 2017. Der Grund, warum die Leute nach den Gründen für die Ansiedlung in der Hauptstadt gefragt wurden, waren: Beschäftigungsmöglichkeiten (40%) und die Möglichkeit, einen Familiennachzug zu erreichen (34,2%).

Eine der Warnungen, die am meisten Aufmerksamkeit erregten, ist jedoch das Thema Sicherheit. Vor diesem Hintergrund verpflichteten sich die Nationalregierung und das Büro des Bürgermeisters von Bogotá am 18. April, nach Strategien zu suchen, um die Sicherheit von Ex-Kombattanten wirksam zu gewährleisten. In gleicher Weise wurden die Maßnahmen der Institutionen zur Bekämpfung und Verhinderung von Angriffen gegen diese Bevölkerung vorgestellt.

„Verlassen Sie sich auf den Willen des Hauptstadtbezirks, die Umsetzung von Instrumenten zum Schutz und zur Destigmatisierung voranzutreiben“, sagte der Friedensminister von Bogotá, Vladimir Rodríguez, gegenüber RCN Radio und fügte hinzu: „Es ist dringend erforderlich, die Route den Gebietsbehörden vorzulegen, die die meisten Menschen im Prozess ausweisen Wiedereinstellung. Es ist wichtig, dass Abteilungen wie Cauca die Route im Detail kennen, um in Bogotá effizienter zu sein.“

Sicherheitswarnungen sind in diesem ersten Quartal 2022 offensichtlich geworden. Im vergangenen Februar wurde eine Einrichtung, die von ehemaligen FARC-Kombattanten in Bogotá betrieben wurde, zerstört. Dies war die dritte Einrichtung von Unterzeichnern des endgültigen Friedensabkommens, die in diesem Jahr bisher einen Angriff erlitten haben.

„Wir machen die nationale Regierung zur Rechenschaft, da es diesen Monat bereits ähnliche Situationen in Folge gegeben hat. Leider sehen wir keine Maßnahmen, die von der Regierung und den zuständigen Stellen ergriffen werden. Wir sehen Systematik, denn mit dem Haus La Roja und heute sehen wir, dass es den gleichen Modus Operandi gibt, da sie etwas Glas zerbrechen, die Balken schneiden, nicht viel nehmen, aber es ist wie eine Botschaft von: „Wir wollen ihnen etwas antun“, sagte Sofía Nariño, Mitglied der Führung der Commons Partei.

Eine weitere Tatsache: Am 3. Februar betraten „nicht identifizierte Personen gewaltsam das Grundstück und stahlen Produkte der produktiven Initiativen der Unterzeichner des Friedensabkommens“ im Kulturhaus La Roja, ebenfalls in Teusaquillo, wo Produkte verkauft werden, die von 22 Familien von Ex-Kombattanten hergestellt oder angebaut wurden.

„Dies ist ein weiteres Beispiel für die Sabotage produktiver Initiativen zur sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung der Unterzeichner, da sie auch Angst und Angst im Kollektiv erzeugen“, sagte Comunes damals in einer Erklärung.

Und am 21. Januar gab dieselbe Partei bekannt, dass sie in Casa Alternativa, einem Restaurant ebenfalls in Teusaquillo, in dem ein Projekt eines der Unterzeichner beheimatet ist, einen Sprengsatz gefunden habe. Es wurde am Tag zuvor gefunden, bevor die Partei unter der Führung von Rodrigo Londoño, dem letzten Chef der FARC-Führung und bekannt als Timochenko, die Veranstaltung des Starts ihres Wahlkampfes abhalten sollte.





