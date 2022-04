Die Beschäftigten wurden aufgefordert, das Credo zu rezitieren, um am Karfreitag

Zu Ostern können Sie eine Reise machen und in Ihre Heimatstadt zurückkehren, wo Sie religiöse Feiertage verbringen. Außerdem sind sie Zeiten, um sich vom Arbeitsstress zu erholen. Darüber hinaus schaffen es einige, freie Tage zu verlangen, obwohl nicht alle Arbeitgeber diesem Antrag nachgeben, ohne zuvor einen Test bestanden zu haben. Dies ist der Fall bei einem viralen Video auf TikTok, in dem Mitarbeiter eines Jobs aufgefordert wurden, das Credo zu singen, um am Karfreitag ihre Pause einzulegen.

Es ist in Mexiko passiert und im sozialen Netzwerk ist es bereits viral geworden. Der Clip zeigt den Arbeitgeber, der Staatsbürger Charli Martell (@ charli_martell) ist, und seine Arbeiter baten am Freitag um einen freien Tag. Martell bezeichnete diejenigen, die einen Urlaub beantragten, jedoch als „Atheisten“, weil sie in den Ferien nicht arbeiten wollten.

EL RETO DEL CREDO

Deshalb hatte er eine geniale Idee: dass sie das Glaubensbekenntnis schriftlich rezitieren, ohne zu stottern, damit er weiß, ob sie Gläubige sind oder wissen, was zu dieser Zeit gefeiert wird. Wenn die Herausforderung erfolgreich war, gab es Ruhe. Er erkannte jedoch, dass die meisten diesen Satz nicht kannten und ihn noch weniger laufend sagen konnten, bis sie anfingen, über ihre Nerven zu lachen.

Sie haben weder den Gruppen- noch den Einzeltest bestanden. Einige blieben in der Mitte des Satzes, andere vergaßen die Verse. Infolgedessen bestanden sie keine Tests und glaubten, dass sie am nächsten Tag arbeiten sollten. Aber es war alles ein Scherz, da der Chef sie am Freitag überraschte, indem er ihnen sagte, dass es eine Dynamik sei, sie angesichts des täglichen Stresses im Arbeitsumfeld zu entspannen.

Es gab eine Pause für Mitarbeiter, die nun Praktika für das Credo absolvieren und zu schätzen beginnen, was diese Feiertage für andere Bürger darstellen.

Sie forderten Mitarbeiter eines Arbeitsplatzes auf, das Glaubensbekenntnis der Karwoche zu rezitieren, um sich am Karfreitag Video: TikTok/ @charli_martell.

WAS HABEN DIE INTERNAÚTS GESAGT?

Obwohl die Methode neugierig und viral war, führte sie zu einer Spaltung im sozialen Netzwerk. Einige bezeichneten die Verwendung des Glaubensbekenntnisses als übertrieben, während andere es mit Humor nahmen:

- „Ich hätte gesungen: 'Wohin du auch gehst, werde ich hingehen, mit einer Augenbinde auf meinen Augen', sie haben nicht gesagt, welches der Glaubensbekenntnisse sie zu sagen hatten“,

- „Du bist mein Glaubensbekenntnis, Stück Himmel, halt mich fest, mein Glücksklee“

- „Sie hätten sie erfüllt und das war es auch. Ich, in einem Job, sagten sie uns, dass es dein Verwandter war, der gestorben ist, ich sagte, 'ja, er ist der Vater von allen'“

- „Aber mein Jesus wurde geboren und ist für unsere Ferien gestorben. Warum sollte es mir nicht gefallen?“ ,

- „Ich bin Atheist, aber ich bin seit meinem fünften Lebensjahr das Credo“

- „Gott ist kein Grund zum Spott, aber es stimmt, dass sie diese Feiertage wie Weihnachten nur als Ruhe nutzen“.

