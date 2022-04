Liebe, Skandale und das Ende der 30-jährigen Ehe von Billy Ray und Tish Cyrus

„Die Ehe ist harte Arbeit“, sagte Tish Cyrus im Mai 2017, als er für den Podcast The Daily Dish darüber sprach, wie schwierig es war, mitten in der Öffentlichkeit eine starke Beziehung aufrechtzuerhalten - wie die, die er bis dahin zu Billy Ray Cyrus hatte. „Viele Menschen werfen das Handtuch zu leicht hinein, wenn sie Kämpfe und schwierige Zeiten durchmachen“, fügte sie hinzu, ohne zu wissen, dass sie fünf Jahre später beschließen würde, ihre fast drei Jahrzehnte lange Liebesgeschichte mit Billy Ray zu beenden.

„Jede Beziehung, ob Ehe oder Familie, spielt keine Rolle, man muss sich wirklich darum kümmern, sie pflegen und wirklich hart arbeiten. Und das ist nicht immer einfach, besonders in dem Geschäft, in dem wir tätig sind „, erklärte Miley Cyrus' Mutter darüber, wie sie mit ihrer Beziehung umgehen konnte, nicht ohne Höhen und Tiefen.

Und es ist so, dass das Paar vor der jüngsten Ankündigung, dass Tish die Scheidung von Billy Ray beantragt hatte, bereits bei einigen Gelegenheiten den Tiefpunkt erreicht hatte. Zuerst war es Billy, der 2010 wegen „unvereinbarer Differenzen“ um Trennung bat, aber ein Jahr später gab er auf. Drei Jahre später leitete Tish selbst jedoch aus demselben Grund rechtliche Schritte ein.

Beide erklärten jedoch einige Zeit später, dass sie einfach aufwachten und erkannten, dass sie sich immer noch liebten. Deshalb beschlossen sie, sich anzustrengen und zur Paarberatung zu gehen, um die Geschichte fortzusetzen, die wie ein Märchen aussah, eine von denen, die Hollywood liebt.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

Und als gute Liebesgeschichte begann ihre Romanze nicht ohne gewisse Schwierigkeiten, durch die sie überwinden konnten. Sie trafen sich in den frühen 90ern, die Attraktion war sofort, aber es gab einen kleinen Nachteil (eigentlich zwei): Der Musiker hatte eine Beziehung zu Kristin Luckey, die als Kellnerin in einem Hotel in South Carolina arbeitete. Darüber hinaus hatte er seine Ehe mit Cindy Smith, die er 1986 geheiratet hatte, noch nicht legal beendet.

Obwohl die Beziehung zwischen Kristin und Billy, die zu diesem Zeitpunkt einen gewissen Ruf hatten, nicht ganz formell war, zeugten sie einen Sohn. Als Kristin den Jungen, den sie Christopher nannte, zur Welt brachte, hatten sie und Billy Ray sich bereits getrennt. Kristin gebar am 8. April 1992, als die Sängerin nicht nur bereits mit Tish zusammen war, sondern auch ihre erste Tochter, Miley, erwartete.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Zu dieser Zeit hatte Tish auch seine eigene Geschichte. Im Alter von 19 Jahren heiratete sie einen Schlagzeuger aus Ashland, Kentucky namens Baxter Neal Helson. Während dieser Ehe zeugte die Schauspielerin ihre ersten beiden Kinder, Brandi und Trace, die Billy später adoptierte.

Kurz nach Beginn der Romanze zwischen Billy und Tish kündigte die amerikanische Schauspielerin ihre Schwangerschaft mit Miley Cyrus an (geboren im November 1992), mit dem er später das beliebteste Mitglied der Familie wurde. Mit all dem Glück, das dieses neue Kapitel ihnen in ihr Leben brachte, beschlossen sie, ihre Verlobung mit einer Hochzeit am 28. Dezember 1993 im Wohnzimmer ihres Hauses in Franklin, Tennessee, zu besiegeln.

Es wurde viel gemunkelt, wenn Billy mit beiden Frauen gleichzeitig ging, seit Christopher und Miley im Abstand von nur acht Monaten geboren wurden, Der Sänger hat jedoch nichts dazu gesagt.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

Billy Ray gestand Jahre später, dass seine Plattenfirma seine Affäre mit Tish nicht begrüßte. Aber er ignorierte und folgte dem Ruf seines Herzens, sogar Tish trat als Extra in den Dreharbeiten zu dem Videoclip Achy Breaky Heart auf, einer Single, die 1992 vom Musiker veröffentlicht wurde. In diesem Material betonte sie ihre Schönheit mit ihren langen lockigen blonden Haaren, einem flirtenden Oberteil aus farbigen Strasssteinen, während sie in einem weiteren Wechsel schwarzer Kleidung ihre großen und schönen graublauen Augen hervorhob.

Nach der großen Hochzeit konzipierte und begrüßte das Paar Braison und Noah Cyrus, die die Brüder des berühmten Sängers sein sollten Miley, auch der jüngste in der Familie. Er trat auch in die Fußstapfen seines Vaters und seiner Schwester, als er sich in die Musikindustrie wagte.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

Christopher ist heute genauso alt wie Miley, er ist jedoch völlig aus dem Showbusiness, obwohl Fans der Familie täglich darauf hinweisen, wie gut der erste Sohn von Billy Ray aussieht, der an der University of Texas seinen Abschluss in Rechtswissenschaften gemacht hat.

Nach 17 Jahren zusammen erlebte das Paar mehrere Höhen und Tiefen in seiner Ehe. 2010 reichte Billy Ray die Scheidung ein, was alle Medien überraschte. Keiner der Beteiligten gab jedoch eine Erklärung zu den Gründen für diese Trennung ab.

Fünf Monate später zog der Künstler jedoch seinen Antrag zurück, wie er in einem Interview für The View seinen Wunsch erklärte, seine Ehe fortzusetzen.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

„Ich habe eine Scheidung ausgeschlossen. Ich möchte meine Familie wieder zusammenbringen „, sagte der Musiker damals in einem Interview. „Die Dinge sind besser als je zuvor“, sagte sie, als ihre Kinder jung waren und im Mittelpunkt ihres Lebens standen.

Im Gegenzug machte der Sänger damals Schlagzeilen, als er dem GQ-Magazin vor ihrer angeblichen Trennung erzählte, dass die Disney-Kindersendung Hannah Montana, in der Miley Cyrus die Hauptrolle spielte, ihre Familie zerstört und der Serie vorgeworfen habe, ihre Tochter raus zu haben Steuerung.

Drei Jahre später wurde die Situation des Paares wieder angespannt, da Tish nun wegen einer angeblichen „persönlichen Angelegenheit“ um Trennung bat, wie er im People Magazine den Grund bestätigte, warum die Beziehung zusammenbrach, bis er erneut über eine Scheidung nachdachte.

„Dies ist eine persönliche Angelegenheit und wir arbeiten daran, eine Lösung zu finden, die für unsere Familie am besten geeignet ist. Ich bitte Sie, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren „, sagte er.

Darüber hinaus bestätigte das Paar später, dass sie ihre Ehe durch eine Paartherapie gerettet hatten.

„Wir sind beide aufgewacht und haben festgestellt, dass wir uns geliebt haben und beschlossen, zusammen zu bleiben“, sagten sie in einer Erklärung im Juli 2013. „Wir gingen beide zur Paarberatung, was wir in 22 Jahren unseres Zusammenseins nicht mehr getan hatten. Es brachte uns näher und öffnete unsere Kommunikation auf erstaunliche Weise.“

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

Im Jahr 2016 teilte Billy Ray Cyrus der Presse mit, dass er und Tish im Laufe der Jahre verschiedene Hindernisse erlebt hätten, sich darauf konzentrierten, die Dinge „Schritt für Schritt“ zu gehen.

„Es ist wie alles im Leben“, und er fügte hinzu: „Du machst einen Schritt nach dem anderen. Einen Tag nach dem anderen. Ich denke, eines der wichtigsten Dinge im Leben und in einer Beziehung ist es, Anpassungen vorzunehmen.“

Nach diesen Aussagen wurde das Paar zuletzt 2019 mit Miley Cyrus auf dem roten Teppich der berühmten Grammy Awards gesehen, weil sie im Rahmen der Veranstaltung zusammen posierten, Händchen haltend und sogar liebevoll miteinander gesehen wurden.

Am 6. April dieses Jahres 2022 gab Tish Cyrus nach 30 zum dritten Mal ihre Scheidung von Billy Ray bekannt Jahre der Ehe.

Der Produzent beantragte die rechtliche Trennung in Williamson County, Tennessee, wo er in den von TMZ erhaltenen Scheidungsunterlagen festlegte, dass das Ehepaar seit mehr als 2 Jahren nicht mehr zusammengelebt hat und „unvereinbare Unterschiede“ als Grund für die Trennung aufführte. Also forderte er das Gericht auf, das gesamte eheliche Eigentum gerecht zu verteilen.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

Darüber hinaus veröffentlichte das jetzt ehemalige Ehepaar eine Erklärung, in der es hinzufügte, wie die Entscheidung war, ihre Ehe zu beenden:

„Nach 30 Jahren, fünf wundervollen Kindern und lebenslangen Erinnerungen haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen, nicht mit Traurigkeit, sondern mit Liebe in unseren Herzen.“

Sie hoben die Erfolge hervor, die sie als Familie während ihrer gesamten Beziehung erzielt hatten: „Wir sind zusammen aufgewachsen, haben eine Familie gegründet, auf die wir sehr stolz sein können, und jetzt ist es an der Zeit, unsere eigenen Wege zu gehen“, fügten sie hinzu.

„Wir werden immer eine Familie sein und freuen uns auf eine gemeinsame, kontinuierliche und liebevolle Erfahrung als Freunde und Eltern. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig oder schnell getroffen, aber da so viel auf der Welt vor sich geht, wollten wir Klarheit und Abschluss schaffen, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können „, schrieben die Prominenten.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

„Mit Liebe und Hoffnung... Tish und Billy Ray Cyrus“, schloss die Nachricht das jetzt ehemalige Ehepaar.

Bisher hat keines der fünf Kinder zu dieser Nachricht eine Erklärung über die Scheidung ihrer Eltern abgegeben. Mehrere Internetnutzer verglichen jedoch die Beziehung von Tish und Billy mit der ihrer Tochter Miley Cyrus und Liam Hemsworth in sozialen Netzwerken, da beide Paare unterschiedliche Trennungen erlebten während ihrer gesamten Beziehung und sie haben sogar am selben Ort geheiratet.

Tish Cyrus hat sich als amerikanische Schauspielerin und Fernseh- und Videoproduzentin entwickelt, sie ist derzeit 54 Jahre alt. Er hat Filme wie den Film The Last Song mit seiner Tochter und Liam Hemsworth produziert, in denen beide Protagonisten ihre Liebe zur Leinwand durchbohrten.

Billy Ray Cyrus

Der amerikanische Schauspieler, Sänger und Songwriter der Country-Musik ist derzeit 60 Jahre alt und seine Alben haben neun Multi-Platin-Bewertungen erhalten. Sie teilte ihre schauspielerischen Fähigkeiten zusammen mit der Performerin der Partei in den USA in der berühmten Serie Hanna Montana von 2006 bis 2011.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

Während die Liebe beide gezwungen hat, zurückzukehren, wird nur die Zeit zeigen, ob diese Trennung die letzte ist oder beide ihr Leben allein standhaft entwickeln.

