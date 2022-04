Ein Mann, der beschuldigt wird, seine Tochter ermordet zu haben, weil er nicht gut Klavier gespielt hat, wird wegen schweren Frauenmordes strafrechtlich verfolgt

Der Musiklehrer und Vater eines achtjährigen Mädchens, das starb, nachdem er von dem Mann schwer geschlagen worden war, muss sich nach Angaben der Behörden wegen schweren Frauenmordes verantworten, da das Mädchen nicht gut Klavier spielte. Das Verbrechen ereignete sich am vergangenen Samstag, dem 9. April, in der Wohnung eines Wohnkomplexes in der Stadt San Cristóbal im Südosten von Bogotá.

Die Generalstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass eine neue Anhörung beantragt wurde, in der er wegen dieses Verbrechens angeklagt wird, weil das Mädchen starb, als ihr Vater wegen dieser Handlungen verhaftet wurde.

Nach den Ermittlungen des Staatsanwalts waren die Angriffe des Angeklagten auf seine eigene Tochter bei jeder Probe mit dem Musikinstrument zur Gewohnheit geworden.

„Aus allen Zeugnissen, die zusammen mit der Justizpolizei (Sijín) schnell gesammelt wurden, ging hervor, dass es einen Kreislauf von Gewalt gegen die Minderjährige gab, angeblich seitens ihres Vaters, eines Klavierlehrers. In diesen Klassen gibt es angebliche Handlungen, bei denen aufgrund seines Zustands Gewalt ausgeübt wurde. Er wurde nicht nur körperlich, sondern auch psychisch misshandelt. (Ich sagte ihr) dass sie, weil sie eine Frau und ein Mädchen war, brutal war „, erklärte der Direktor der Abteilung Bogotá der Staatsanwaltschaft, José Manuel Martínez Malaver.

An dem Tag, an dem der mutmaßliche Filizid die Aggressionen verübte, die das Leben seiner Tochter beendeten, warf ihm die Familie vor, wie er sie gerügt hatte, da er mehrere Verletzungen erlitt und in Ohnmacht fiel.

„In der Entwicklung dieses Klavierunterrichts fanden diese extremen Gewaltakte statt. Die Zeugnisse der Verwandten, die sie während der dringenden Handlung von Sijin sammeln konnte, zeigen, dass Gewalt gegen das Kind aufgrund ihres Status als Frau Gewalt gegen das Kind hat „, sagte Martínez.

Nachdem sie bewusstlos wurde, riefen sie die Polizei und einen Krankenwagen an, um sich um sie zu kümmern. Bereits in der Klinik San Rafael, in die sie gebracht wurde, stellten sie fest, dass sie blaue Flecken im Gesicht an Rücken, Beinen und Hüften hatte. Blutungen im Gehirn und Blutergüsse am ganzen Körper waren ebenfalls erkennbar.

„Die rechtsmedizinischen Entscheidungen enthalten äußerst komplexe Beschreibungen der Verletzungen, die dieser Minderjährige erlitten hat“, sagte der Direktor der Abteilung Bogotá der Staatsanwaltschaft.

Nach seiner Gefangennahme wurde der Mann zunächst wegen versuchten Frauenmordes strafrechtlich verfolgt und erhielt eine Sicherungsmaßnahme, sodass er im Gefängnis von La Modelo bleibt.





Ein Mann, der in Sucre einen Minderjährigen missbraucht und ermordet hat, wird ins Gefängnis gebracht

Ein städtischer Strafrichter in Sucre erließ eine Gefängnisversicherung gegen Jairo Eduardo Julio Monterroza wegen des Todes eines Mädchens unter 8 Jahren. Der Mann wurde wegen schwerer Frauenmorde und gewalttätiger sexueller Handlungen angeklagt, die akzeptiert wurden.

Die von der Generalstaatsanwaltschaft untersuchten Ereignisse ereigneten sich Berichten zufolge am 25. Januar im Viertel Costa Azul der Gemeinde Santiago de Tolú (Sucre). CTI-Beamte fanden die leblose Leiche des 8-jährigen Mädchens im Hof von Monterrozas 29-jährigem Haus. Der Körper des Kindes zeigte Anzeichen von sexuellem Missbrauch.

In dem von der Untersuchungsstelle herausgegebenen Bulletin konnte festgestellt werden, dass die Minderjährige am 24. Januar nachmittags verschwand, als sie heute zuletzt im Haus der Angeklagten gespielt wurde. Am nächsten Tag wurde sie um 8 Uhr morgens am selben Ort gefunden. Die Gefangennahme des Mannes fand am 8. April in Medellín durch Beamte der Nationalpolizei statt.





