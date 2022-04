Ostern in Huaraz: typische Gerichte, die Sie in dieser Stadt nicht verpassen dürfen

Huaraz ist der unbestrittene Geburtsort der schönsten Landschaften Perus. Es hat eine große Ausdehnung der Anden, ein Wunder, das mehrere einzigartige Landschaften geschaffen hat und das jeder Peruaner kennen sollte.

Dies ist jedoch nicht das einzige, da Huaraz, die Hauptstadt von Áncash, eine außergewöhnliche Gastronomie beherbergt, die Sie kennen und probieren sollten. Und warum nicht die Osterferien nutzen, um ins Landesinnere zu gehen.

Deshalb zeigen wir Ihnen im Folgenden, welche Eintöpfe Sie während Ihres Aufenthalts in der auch bekannten „Peruanischen Schweiz“ probieren sollten.

Das Meerschweinchenfleisch ist eines der gesunden und hohen Nährwerte. Sein Konsum ist in der Andenregion Perus üblich und er ist auch die Hauptzutat in vielen Rezepten. Wenn Sie also nach Huaraz reisen, sollten Sie zweifellos den Picante de Cuy probieren, da Sie ihn in mehr als einem Restaurant finden.

Dieses Gericht wurde lange vor der Ankunft der Spanier kreiert und hieß Haka Pichu. Es wird gesagt, dass in der Antike alle Eintöpfe mit Meerschweinchen zu besonderen Zeiten und Tagen serviert wurden.

Es hat viele Nährstoffe und das Beste ist, dass es sich um ein Fleisch handelt, das sehr fettarm ist. Die Hauptzutaten sind Meerschweinchen- und Beutebrühe, geröstete und gemahlene Erdnüsse, parboiled schwarze Kartoffel, Mehl zum Garnieren und etwas anderes Gemüse.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. Pekannuss Caldo:

Der Verzehr dieses Gerichts ist morgens fertig und wird gegessen. Laut verschiedenen Bewohnern füllt der Konsum dieser Brühe sie mit Energie und Vitalität, um ihre tägliche Arbeit zu beginnen. Seine Zubereitung basiert auf Lammkopf und Hühneraugen . Es ist auch bekannt als „tot auferstehen“ oder „tot auferwecken“.

3. Ceviche von Twat:

Ceviche ist eines der emblematischsten Gerichte Perus. Tatsächlich wurde es im Inka-Land geboren, das nicht nur über eine ausgedehnte Region der Berge verfügt hat auch ein großes Küstengebiet.

In diesem Fall wird der Fisch gegen die Pussy ausgetauscht, die auch als Tawri bekannt ist. Es ist eine Bohne, die in der Andenregion des Landes produziert wird. Sein Proteingehalt ist ziemlich hoch, es ist eine großartige Kalziumquelle und ein perfektes Lebensmittel zur Bekämpfung von Stress, so Sara Abu Sabbah.

Wie ist es zubereitet? Es ist ganz einfach, stellen Sie sich vor, Sie bereiten eine traditionelle Ceviche zu und ersetzen den Fisch durch den Tarwi. Sie können es als Hauptgericht essen oder es kann als Salat dienen.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. Lunca Cashki:

Ein einfaches, beliebtes und klassisches Huaraz-Gericht. Es wird gesagt, dass Menschen in der Antike, als sie an einem Anruf wie einem Treffen oder einem Ereignis von großer Bedeutung teilnahmen, diesen Eintopf in Form von Dank erhielten. Sein Konsum wurde sehr beliebt und wurde zu einem der Lieblingsgerichte im Hochland von Peru.

Es ist eine rutschige Weizensuppe, die als Zutat Fleisch enthält, das Hühnchen, Lamm, Rindfleisch und Gemüse sein kann. Es enthält auch Yungay-Kartoffeln, Olivenöl und chinesische Zwiebeln .

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. Ancashina Patasca:

Patasca ist ein traditionelles Gericht. Es wird gesagt, dass die ersten Patascas im 17. Jahrhundert hergestellt wurden, als sie geschaffen wurden, um der Kälte der Bewohner bestimmter Gebiete Perus entgegenzuwirken. Nach einiger Zeit wird es jedoch nicht mehr täglich konsumiert, aber Huaraz ist eine der Provinzen, die dieses Gericht immer noch als Teil ihres täglichen Lebens konsumiert.

Der Nährwert von Ancashina-Kartoffeln ist hoch. Tatsächlich wird davon ausgegangen, dass Sie in einer einzigen Portion etwa 300 Kalorien und 26,24 Gramm Kohlenhydrate erhalten können. Denken Sie jedoch daran, dass der Nährwert von der Menge der hinzugefügten Zutaten abhängt.

6. Puchero:

Der Eintopf ist das Lieblingsgericht für die Ancashinos. Es besteht aus einer Brühe, die Fleisch, Gemüse und eine Vielzahl von Gewürzen enthält, die zusammen einen einzigartigen Geschmack bilden. Eine Lösung für den Winter? Sicherlich der Topf.

Puchero. (Foto: Captura)

LESEN SIE WEITER