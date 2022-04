Minister, Kongressabgeordnete und Behörden fordern Gerechtigkeit für den kleinen Damaris und fordern lebenslange Haft für das „Chiclayo-Monster“

Vor dem s Entführung und Vergewaltigung von Damaris, dem 3-jährigen Mädchen, das in Chiclayo empört war, mehrere Behörden zeigten ihre Empörung und verlangten Gerechtigkeit für den Kleinen. Kongressabgeordnete, Minister und sogar ehemalige Beamte erhoben ihre Stimme in ihren sozialen Netzwerken. Der Antrag auf Bestrafung von Juan Antonio Enriquez, dem für diese Gräueltat verantwortlichen Subjekt, ist einstimmig.

Die erste, die sich äußerte, war die Vizepräsidentin der Republik und die Leiterin des Ministeriums für Entwicklung und soziale Eingliederung, Dina Boluarte, die sie zum Ausdruck brachte Empörung über diesen Fall und forderte, dass es das volle Gewicht des Gesetzes gegen den Aggressor fällt.

„Unsicherheit und Gewalt auf den Straßen haben ein weiteres Opfer gekostet: Ein Mädchen wurde in Chiclayo entführt und sexuell missbraucht. Wir fordern, dass das volle Gewicht des Gesetzes gegen den Aggressor ausgeübt wird, der bereits gefangen genommen wurde. Das Kind und ihre Familie benötigen unsere volle Unterstützung „, sagte Boluarte.

Die Ministerin für Frauen und gefährdete Bevölkerungsgruppen, Diana Miloslavic, war eine weitere von denen, die ihre Stimme zur Unterstützung von Damaris erhoben haben. Er drückte seine Verurteilung des gegen das Opfer begangenen Verbrechens aus. „Meine durchschlagende Strafe für das Verbrechen gegen das sexuell übergriffene 3-jährige Mädchen. Ich fordere von unseren Behörden und dem Justizsystem die schwerste Strafe gegen den Vergewaltiger. Wir werden das Opfer weiterhin betreuen und seine Familie unterstützen „, sagte er.

Patricia Chirinos, Abgeordnete von Avanza País, drückte ihre Wut aus und erwähnte, dass dieser Fall nicht ungestraft bleiben kann. „Das schmerzhafte Verschwinden und die verurteilbare Vergewaltigung des 3-jährigen Mädchens können nicht unbestraft bleiben. Der blutige Aggressor muss strafrechtlich verfolgt und mit lebenslanger Haft vor Gericht gestellt werden! Es ist dringend erforderlich, dass @MimpPeru, @FiscaliaPeru und @PoliciaPeru fleißig handeln. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos „, sagte er.

Flor Pablo, Parlamentarierin der Morado-Partei, war ihrerseits empört und drückte ihre Ablehnung des Aggressors dieses Minderjährigen aus. „#JUSTICIAPARADAMARIS Es gibt keine Worte, die die Ablehnung, Verurteilung und Empörung gegenüber dem Vergewaltiger eines 3-jährigen Mädchens in Chiclayo zeigen können. Das @FiscaliaPeru hat schnell gehandelt, aber wir müssen sicherstellen, dass die Justiz eine beispielhafte Sanktion verhängt. Sie teilen mir mit, dass das Women's Emergency Center in Kontakt mit der Familie steht und sie unterstützt. Ich fordere die Medien und Bürger auf, keine Bilder oder Videos des Minderjährigen zu teilen. Wir können ihre Enthüllung und erneute Viktimisierung nicht zulassen. Ich werde weiterverfolgen, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit geübt wird „, sagte er.

Chiclayanos marschieren und fordern Gerechtigkeit für Damaris

In der Zwischenzeit fordert Kelly Portalatino, ein Kongressabgeordneter der Peru-Libre-Partei, dass das Monster aus Chiclayo vorbildlich bestraft wird. „Lieber Gott! Lassen Sie das volle Gewicht des Gesetzes auf diesen kranken Kerl fallen, der den kleinen 3-jährigen Damaris in der Stadt Chilcayo entführt und empört hat. Sie ist jetzt im Las Mercedes Hospital ins Krankenhaus eingeliefert und wurde in den Operationssaal eingeliefert. #JUSTICIAPARADAMARIS „, sagte er.

Der Gesetzgeber von Popular Action, Ilich López, betont seinerseits, dass Unterschiede im Kongress beiseite gelegt werden müssen, um die wirklichen Probleme zu lösen.

„Politische Diskrepanzen müssen beiseite gelegt werden und beginnen, die wirklichen Probleme wie die #Damaris -Tragödie in #Chiclayo zu lösen. Ich fordere meine Kollegen bei @congresoperu auf, Gesetze zugunsten eines besseren Schutzes unserer Kinder zu erlassen „, sagte er.

Auch die Anwältin und ehemalige Frauenministerin Rosario Sasieta drückte ihre tiefe Traurigkeit und Empörung über diesen Fall aus. „Fragst du mich, warum meine Seele in tausend Teilen ist? Von einem 3-jährigen Mädchen, das in Chiclayo empört war. Dankbar an unser KKW, das in weniger als 24 Stunden das Elende gefangen genommen hat. Das Mädchen im Krankenhaus. Wir fordern Geschwindigkeit und maximale Sanktion des berüchtigten Aggressors „, schrieb er.

UNTERSUCHUNGSHAFT

Das zweite vorbereitende Ermittlungsgericht von José Leonardo Ortiz ordnete eine neunmonatige Untersuchungshaft für Juan Antonio Enríquez García an, der wegen Vergewaltigung und Entführung wegen Beschwerde eines dreijährigen Mädchens beschuldigt wurde.

Die Leiterin des oben genannten Gerichts, María Vasquez Vasquez, ordnete die Maßnahme auf Antrag der Staatsanwaltschaft an, die Juan Antonio Enríquez der oben genannten Verbrechen beschuldigte.

