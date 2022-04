Die Abgeordneten des vierten Quartals unterstützten PRI Carlos Aysa für die Elektrizitätsreform: „Wahre patriotische Überzeugung“

Nach der Ankündigung, dass der Abgeordnete der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI), Carlos Aysa Damas, an diesem Sonntag, dem 17. April, für die Elektrizitätsreform stimmen würde, wurden zahlreiche Verbündete des Blocks gegen die Regierung der vierten Transformation (Q4) gegen ihn ins Leben gerufen.

Dies liegt daran, dass die PRI-Bank erwähnte, dass sie ihre Stimme gegen die Reform abgeben würden. Daher wurde die Ankündigung des jungen Abgeordneten verurteilt und die Partei betonte, dass seine Stimme weiterhin dagegen sein werde.

Zu den unzufriedenen Stimmen gehörten die des Komikers Victor Trujillo, der ihn mit Judas Tadeo verglich, weil er seine Partei verraten hatte; Javier Lozano, der ihn disqualifizierte, indem er sagte, er habe sich für einen Teller Linsen verkauft, und Kenia López Rabadán, der behauptete, er würde nicht für sein Vater wurde unter anderem zum Botschafter der Dominikanischen Republik ernannt.

Auf die gleiche Weise trat der Panist Julen Rementería gegen die junge PRI und seinen Vater Carlos Miguel Aysa Gonzáez an, die er „moralische Bettler und gesetzgebende Söldner“ nannte.

Nicht alle von ihnen waren jedoch schockierend für den Gesetzgeber, den sie als „Verräter“ bezeichneten, da auf der anderen Seite des politischen Gleichgewichts Menschen, die sich für die Reformationsinitiative erklärt haben, und Mitglieder der 4Q-Regierung die Entscheidung der PRI begrüßten.

Unter denen, die den dreifarbigen Abgeordneten unterstützten, war die Botschaft der Parlamentsabgeordneten Layda Sansores, die sagte, der Abgeordnete habe sich auf die rechte Seite der Geschichte gelehnt, indem er Andrés Manuel López Obradors elektrische Reform unterstützte und ihn aufforderte, stolz zu sein.

„Der stellvertretende Carlos Miguel Aysa Damas, der mit der Geschichte übereinstimmt, hat beschlossen, die Elektrizitätsreform des Präsidenten zu unterstützen. Sei stolz, die Leute, die Mexiko lieben, schätzen dich. Die Verteidigung der Elektroreform ist etwas für Patrioten „, sagte der Abgeordnete von Morena.

Der Abgeordnete der Kirschpartei Miguel Torruco Garza, der auch die Verteidigung von Lithium durch die Elektroreform gefordert hat, feierte in diesem Fall, dass die Abstimmung für die Reformation am kommenden Sonntag ein Zeichen „patriotischer Überzeugung“ und eine „Lektion in Höflichkeit“ sei.

„Mit Blick und wahrer patriotischer Überzeugung hat der PRI-Abgeordnete Carlos Miguel Aysa Damas über seine Stimme ZUGUNSTEN der Elektrischen Reform nachgedacht und eine echte Lektion in politischer Höflichkeit und Liebe zu seiner Nation gegeben. Herzlichen Glückwunsch stellvertretender“, schrieb der Abgeordnete der Kirschpartei.

In ähnlicher Weise feierte der politische Analyst und Unterstützer von Morena, Abraham Mendieta, dass Aysa zugunsten der Reformation rebellierte und eine Transformation der „politischen Art“ forderte.

„Einer der jüngsten Abgeordneten von PRI, Carlos Aysa, rebelliert: Er wird für die Elektrizitätsreform stimmen. Es ist an der Zeit, die Art und Weise, wie wir Politik machen, zu verändern, herzlichen Glückwunsch „, veröffentlichte der Analyst, der auch andere Kommentare abgab, in denen er erwähnte, dass er nicht der einzige der dreifarbigen Partei sein würde, der seine Unterstützung für die elektrische Reform zeigt.

Im Gegenzug begrüßte der ehemalige Abgeordnete Ignacio Mier Velasco den „Mut, die Beständigkeit und die politische Ehrlichkeit von Carlos Aysa angesichts des Drucks seiner Bank gegen die Reformation und behauptete, dass „Würde, weder gekauft noch verkauft, verteidigt wird“.

Angesichts der Kritik verteidigte der Abgeordnete seine Entscheidung mit der Begründung, dass er, nachdem er die zwölf von der PRI genehmigten Punkte in die Initiative aufgenommen hatte, beschloss er, dafür zu stimmen, und fügte hinzu, dass er nicht aus der Laune heraus handeln könne „oder autoritäres Mandat meiner Partei, sondern auf der rechten Seite der Geschichte“.

