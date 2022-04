Der Staatsanwalt, der Keiko Fujimori untersucht, gibt Einzelheiten über den Diebstahl seines Laptops bekannt

Der Staatsanwalt, der Keiko Fujimori untersucht, hat seinen Laptop gestohlen.

Innerhalb von zwei Wochen nach dem Diebstahl ihres Laptops teilte Staatsanwältin Paulina Roque Einzelheiten darüber mit, was der Diebstahl eines wichtigen Instruments für ihre Untersuchung war. gegen Keiko Fujimori. Im Gespräch mit der Presse bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass die Kriminellen angesichts des Aussehens ihrer Abteilung mit der alleinigen Mission eingebrochen wären, ihr Arbeitsgerät zu stehlen, in dem sie wichtige Informationen aufbewahrt.

„Ich habe festgestellt, dass die Platte mit einem Gerät, mit dem der Zugang unterbrochen werden kann, vollständig angehoben, verletzt und verletzt wurde“, sagte der Staatsanwalt gegenüber Latina Noticias. Der Vorfall ereignete sich am 1. April, als er eine Sorgfalt durchführte, an der der Ehemann von Keiko Fujimori, dem untersuchten Mark Vito, teilnahm. Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Übeltäter in sein Haus eingebrochen sind, ist nicht bekannt, aber es wird angenommen, dass dies während der oben genannten Sorgfalt geschehen wäre, in der auch der Anwalt von Vito Villanela stattfand.

Roque wies darauf hin, dass „sie aufgrund der Art und Weise, wie die Zimmer waren, nach etwas suchten. Sie haben nichts mitgenommen, wir haben gesehen, dass in der Wohnung nichts fehlte.“ Der einzige Besitz, der gestohlen wurde, war der Laptop, auf dem laut Latina wichtige Informationen aufbewahrt wurden, um einigen der von der Justiz hervorgehobenen Beobachtungen zum Cocktailfall, an dem Keiko Fujimori beteiligt ist, Abhilfe zu schaffen.

Zu den Ereignissen, die nach dem Geschehen Aufmerksamkeit erregten, gehörte, dass es an der Haupttür der Eigentumswohnung keinen Kampf gab, ein völlig anderes Szenario als die Tür, die direkten Zugang zum Haus ermöglichte.

Zu den Auswirkungen des Diebstahls auf die Haushaltsarbeit sagte José Domingo Pérez: „Es wird sich verzögern, aber es wird keine Entschuldigung für die Staatsanwaltschaft sein, ihre Arbeit fortzusetzen“. In Bezug auf die Bemerkungen der Justiz versicherte er, dass dies Tatsachen sind, die in allen Prozessen auftreten, „insbesondere wenn sie komplex sind und eine erhebliche Anzahl von Angeklagten vorliegt. Es gibt immer Aspekte, die durch Berichtigung korrigiert oder geklärt werden müssen.“

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Angesichts dessen, was passiert ist, informierte Staatsanwalt Roque y Pérez ihren Vorgesetzten, Rafael Vela Barba, über das Geschehen und schlug vor, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Steuerpersonal zu schützen und irgendwie die Sicherheit der Verarbeitung von Informationen zu gewährleisten. „Ich habe ein wenig Angst um mich selbst, weil ich mich innerhalb des Unternehmens besser geschützt fühle als außerhalb. Hoffen wir, dass die Institution geeignete Maßnahmen diktieren und uns mehr Schutz bieten kann „, sagte Staatsanwalt Roque gegenüber La República.

„Dies wäre ein Ereignis, das versuchen würde, die Ermittlungen der Lava Jato Task Force im Zusammenhang mit Korruptionsdelikten, an denen Beamte und die Firma Odebrecht beteiligt waren, zu behindern“, fügte der Staatsanwalt hinzu. Eine der Gefahren nach dem Raub ist die Sicherheit der 35 geschützten Zeugen und 16 effektiven Mitarbeiter. Nach Angaben des Staatsanwalts könnten diejenigen, die jetzt den Laptop haben, die Informationen kennen, die Anwälte mit dem Staatsanwalt ausgetauscht haben.

„Auf dem Laptop (der Staatsanwältin Paulina Roque) befanden sich vertrauliche Informationen über die Ermittlungen und die Strafverfolgung gegen Keiko Fujimori und die politische Partei Fuerza Popular. Paulina Roque sieht nur den Fall von Keiko Fujimori und den effektiven Mitarbeitern „, sagte Staatsanwalt José Domingo Pérez. Er betonte auch, dass der Zweck des Raubüberfalls Bedenken bei dem Team hervorrufen soll, das die Untersuchung vorantreibt. „Es ist offensichtlich, dass sich nicht nur relevante Informationen auf dem Laptop befinden. Es gibt auch die eigenen Mitteilungen, die Staatsanwalt Roque mit den Vertretern der Verteidigung der geschützten Zeugen und Personen geführt hat, die eine effektive Zusammenarbeit erfahren hatten „, fügte er hinzu.

LESEN SIE WEITER