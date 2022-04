Wer ist Nacho Casano, das neue Mitglied von „La Casa de los Famosos 2″

Die Premiere der zweiten Staffel von La Casa de los Famosos 2, einer Telemundo-Reality-Show, die vor einigen Monaten mit der ersten Ausgabe, in der Alicia Machado die Gewinnerin war, für Aufsehen sorgte, rückt näher. Bei dieser Gelegenheit wird das Programm versuchen, den Erfolg einer neuen Besetzung von Prominenten zu wiederholen, die bisher aus Niurka Marcos, Ivonne, bestehen Montero, Luis El Colt und Nacho Casano.

In den frühen Morgenstunden dieses Mittwochs, dem 13. April, ging Ignacio Casano zu seinem Instagram-Account, um seinen Followern die Glückwünsche mitzuteilen: „Ich bin bestätigt und lasse alles in La Casa de los Famosos 2 Wird das Haus mit meiner Ankunft revolutioniert?“ , schrieb sein Team in der Beschreibung und fügte ein kurzes Werbevideo für das Programm hinzu.

Die Nachricht von seiner Teilnahme an der Reality-Show wurde von seinen Followern auf der Plattform gut aufgenommen, die das Kommentarfeld mit Schmeicheleien, ermutigenden Botschaften und guten Wünschen für das Projekt füllten, das nächsten Dienstag, den 10. Mai, beginnen wird.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

„Alles in allem“, „Du siehst sehr gut aus“, „Wow, was für eine Unterschrift“, „Nacho, du revolutionierst die Seele derer, die dich kennen! Und professionelle Lieferung!!! Ein großartiger Mensch, ich freue mich sehr, dich jeden Tag zu sehen! Ich liebe dich“, „Alles Gute ist in dir!!! Ich bewundere dich und werde dir für immer folgen „, „Ich habe keinen Zweifel daran, dass du ALLES VON DIR geben wirst!! Du weißt, wie man für das kämpft, was man will! Ich bewundere dich für all deine Erfolge!“ , waren einige Reaktionen.

In einem Interview mit Hoy Día bekräftigte Nacho Casano, dass er bereit ist, mit der besten Einstellung in die Realität einzutreten, schließt jedoch nicht aus, dass er irgendwann Meinungsverschiedenheiten mit seinen Kollegen haben wird, weil nicht nur ein Haus geteilt, sondern auch der persönliche Raum eingeschränkt wird.

„Das wichtigste Instrument eines Schauspielers ist das... loszulassen, was einem nicht gut tut, was einen stört. Ich gehe ins Haus der Prominenten, um eine gute Zeit zu haben. Jedes Zusammenleben bringt Konflikte mit sich, am ersten Tag wirst du ein Thema von Räumen haben, es ist nicht dein Raum, es ist das des anderen, du fühlst dich unwohl, der andere ist unwohl, es gibt nicht was du isst, es gibt nicht was du nimmst, es ist nicht deine Zeit, 8 Leute, die im selben Raum schlafen, sind wild „, er deklariert.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

Ignacio Casano ist ein Schauspieler und Model aus Buenos Aires, Argentinien. Er wurde am 6. Juli 1980 geboren und ist derzeit 41 Jahre alt. Innerhalb seiner künstlerischen Laufbahn arbeitete er als Telenovela-Herzensbrecher in mexikanischen Produktionen wie A that you don't leave me, Lying to live, Nueva Vida, Mein Mann hat eine Familie, Was mir und Mis XV das Leben gestohlen hat und es ist bekannt, dass er lebt derzeit auf dem Land.

Im Bereich des Modellierens hat sie sich in verschiedenen Werbekampagnen in mehr als eine Person mit ihrer konturierten Figur verliebt, aber nicht nur das, sie zeigt auch ihren Bauch und ihre Arme in ihren sozialen Netzwerken. Derzeit hat der Schauspieler mehr als 250.000 Follower auf Instagram, einer Plattform, auf der er normalerweise Inhalte über seine tägliche Arbeit hochlädt, von seinen Trainingsroutinen bis zu seinen Trainingsroutinen.

Ignacio beschreibt sich selbst als: „Wütend, ich bin mürrisch, ich habe das, es macht mich nicht stolz, aber so bin ich“, erklärte er in Hoy Día. Während desselben Gesprächs gestand er, dass eine seiner Schwächen Respektlosigkeit ist, weil er sie normalerweise nicht toleriert.

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

„Ich denke, dass wir als Menschen eine riesige Menge an Werkzeugen haben, um uns gegenseitig nicht zu respektieren und einfach nicht verstehen wollen, dass wir diese einfache Regel „Tun Sie dem anderen nicht an, was Sie nicht gerne tun“ [...] Ich habe ein wenig Angst vor meinen wenigen Flöhen vor diesen Fehlern „, fügte er hinzu.

LESEN SIE WEITER: