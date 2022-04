Pony Ruiz zeigte sogar sein Können auf den mexikanischen Fußballfeldern, weshalb sie ihn mit Luka Modric verglichen haben.

Real Madrid rettete erneut einen qualvollen Sieg, der seine Zeit in der Champions League-Kampagne 2021-22 verlängerte. Während es so aussah, als würde Chelsea das Kunststück in Santiago Bernabeu gewinnen, war Luka Modric ein entscheidender Spieler für sein Team, um das Ziel zu erreichen, das sein Team dem Comeback näher brachte. Obwohl er kein Tor erzielte, wurde er aufgrund der Unterstützung, die er Rodrygo in der 80. Minute leistete, mit Rodrigo El Pony Ruiz verglichen.

Das Spiel, mit dem die Meringues das Spiel bis zur Verlängerung verlängerten, fand zehn Minuten vor Ende statt. Auf der linken Seite diente Vinicius Jr. Luka Modric, die näher am Mittelfeld war. Anstatt nach einem Einzelstück zu suchen, beobachtete der Kroate die Flugbahn, die Rodrygo in Richtung des großen Gebiets einschlug.

Der Kontext schien kompliziert zu sein. Modric wurde jedoch ermutigt, mit seinen drei Finger einen Luftpass in Richtung der genauen Position des brasilianischen Stürmers zu schicken. Ohne sich einzuleben oder den Ball zu erhalten, schoss Rodrygo in erster Absicht gegen das von Edouard Mendy bewachte Tor und erzielte das einzige Tor, das die Menschen in Madrid benötigten, um die Überstunden zu erzwingen.

Modrics brillante Leistung war ein Grund für mexikanische Fußballfans, sich in den sozialen Medien daran zu erinnern, als Pony Ruiz einen ähnlichen Schritt unternahm. Es geschah während eines Besuchs, den der Santos Laguna Club in der Saison 2004-2005 bei den Águilas del América im Estadio Azteca unternahm.

Da Amerikas Verteidigung gut in seiner Linie verankert war, machte Stürmer Junior César einen Schritt, ähnlich der von Rodrygo, in Richtung amerikanistisches Gebiet. Der Umzug wurde von Pony Ruiz beobachtet, der einen Drei-Finger-Pass schickte, der auch der genauen Position seines Teamkollegen entsprach. Die Nummer 10 endete mit einem soliden Kopf und schlug Torhüter Sebastian Saja.

„Stolz Pony Ruiz spielen sehen zu können“, „Als Kind bekam Modric eine BimboCard von Pony Ruiz. Er wurde sofort zu seiner Referenz „, „Modric schaute sich Videos vom Pony Ruiz in die Mitte“, „Das Pony Ruiz seit undenklichen Zeiten“, „Ich wusste, dass Modric es woanders gesehen hatte... Ich präsentiere Rodrigo El Pony Ruiz „und „Derjenige, der Pony Ruiz nicht gesehen hat, geht zu irgendwelchen Modric-Gebeten über“, waren einige der Kommentare dazu auf Twitter.

Von Anfang an übte Chelsea Druck auf die Baisers in ihrem Mittelfeld aus. Dank der ständigen Belagerung gelang es Mason Mount in der 15. Minute, im Strafraum zu kämpfen und einen Pass zu erhalten, um sein Team ein Tor von der Auslosung auf der Gesamtanzeigetafel zu entfernen. Das Ergebnis bewegte sich für den Rest der ersten Halbzeit nicht mehr und Chelsea holte den Sieg zur Halbzeit.

In der zweiten Hälfte, in der 51. Minute, ermöglichte ein Eckstoß Antonio Rudigier, die Aktionen insgesamt zu binden und den Engländern einen Hauch von Hoffnung zu geben. Nach 24 Minuten schien Timo Werner den Ausscheiden des Madrider Teams diktiert zu haben, aber fünf Minuten später erschien das Genie zwischen Rodrygo und Luka Modric.

Karim Benzema trat in der Ausgleichszeit auf und erzielte das zweite Tor für Real Madrid. Der Timer war mit der Kapazität des Santiago Bernabeu ausverkauft, der die Auferstehung und den Übergang zum Halbfinale des wichtigsten Clubturniers der Welt feierte.

