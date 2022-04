Susy Díaz steht Tessy Linda gegenüber, nachdem sie enthüllt hat, dass Néstor Villanueva Florcita Polo mit ihr untreu war

Susy Diaz trat in Magaly Medinas Show auf, nachdem die Tänzerin Tessy Linda bestätigt hatte, dass Nestor Villanueva Florcita untreu war Polo bei ihr. Die ehemalige Kongressabgeordnete begann die Dinge zu fesseln und wies darauf hin, dass sie jetzt verstehe, warum die Sängerin nicht mehr mit ihrer Tochter intim sein wollte. Ebenso zögerte er nicht, sich der jungen Frau zu stellen, und stellte fest, dass er, obwohl es wahr ist, sagt, dass er sich nicht aussetzen will, sie in allen Fernsehprogrammen sieht, die ihre Geschichte erzählen.

An diesem Dienstag, dem 12. April, kommunizierte Tessy Linda über einen Live-Link mit dem Programm Magaly TV La Firme. Hier versicherte die Frau, dass Nestor ihr während der Zeit, in der die Cumbia-Sängerin im Fernsehen auftrat, um sich mit seiner stillen Frau zu versöhnen, Nachrichten schickte, in denen er ihr mitteilte, dass er sie liebte und dass er für die Beziehung kämpfen würde, die sie begannen.

„Ich gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe; aber ich habe meine Hose gut angezogen, um zuzugeben, dass ich sie gemacht habe“, sagte die Tänzerin, die mit Susy Diaz konfrontiert wurde.

Nachdem sie genau zugehört hatte, fragte die junge Frau sie zuerst, wo sie wohne, weil der Vater ihrer Enkelkinder viel nach Los Olivos ging.

„Viele von mir gingen unter dem Vorwand, in Miraflores in die Waschküche zu gehen, um eine Wäsche zu waschen. Ich ging nach Los Olivos. Jetzt stimmt alles überein „, erklärte die Blondine, die von der Tänzerin keine Antwort erhielt, da es etwas Privates war.

Angesichts dessen schwieg die Blondine nicht und legte ein starkes Geständnis über die Intimität ihrer einzigen Tochter ab.

„Jetzt ist mir klar, warum ich Flor nicht gewartet habe“, sagte die überraschte Blondine. „Wie funktioniert die Wartung von Flor? Oh, Susy „, fragte der Journalist lachend. Sehr locker mit Knochen erklärte die Blondine: „Er hat seine ehelichen Verpflichtungen monatelang nicht erfüllt und war ganz verbittert und eifersüchtig.“

Wie Sie sich erinnern, ging Néstor im Dezember durch alle Fernsehprogramme, die darauf hinwiesen, dass er für Florcita kämpfen wollte. Tessy sagt jedoch, dass er an diesem Tag eine Affäre mit dem Cumbiambero hatte. Sie weist darauf hin, dass er sie suchte und ihr sagte, dass er nicht zu Susy Diazs Tochter zurückkehren wolle, aber als sie sah, dass er im Fernsehen nach ihr weinte und sie sogar bat, ihre Familie wieder aufzubauen, beschloss sie, ihn zu beenden.

„Ich habe mich von bestimmten Dingen mitreißen lassen. Ich glaubte ihm, was er mir erzählte, solange wir uns auch kennen. Er war immer allein. Er hat mich immer angerufen. Irgendwann dachte ich, es sei wahr, dass er getrennt war. Nachdem er erklärt hatte, dass er seine Familie zurückbekommen würde, beschloss ich, wegzugehen „, sagte er.

Er wies sogar darauf hin, dass ich nicht mehr über sie spreche. „Ich habe (Néstor) gebeten, mich nicht mehr zu nennen, weil ich keine gute Zeit hatte“, sagte der Tänzer. Diese Worte erregten die Exvedette, die schnell antwortete: „Es scheint nicht, weil ich dich durch alle Kanäle gehen sehe... Show, die ich sehe, ich sehe dich mit deiner ganzen Gruppe tanzen“.

Vor diesem Hintergrund stellte die junge Frau klar, dass sie nicht auf allen Kanälen erscheint und dass sie dies tut, weil sie Tänzerin ist und ihre Arbeitsquelle ist. „Und warum verleugnet Nestor dich?“ , fragte er. „Weil Männer Lügner sind, Ma'am. Warum weigerst du mich? Frag ihn „, antwortete er.

Zu einem anderen Zeitpunkt bemerkte Susy erneut, dass die Haltung von Néstor Villanueva in Florcita Polo psychischen Schaden anrichtet. „Meine Tochter leidet, ich sehe sie nicht gut. Das ist psychologischer Missbrauch „, schloss er.

