Ein Fall von Frauenmord in El Colegio (Cundinamarca)

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Bei Ereignissen, die am vergangenen Dienstag im Morgengrauen stattfanden, griff ein Mann wiederholt eine Frau an, die die Arbeit im Zentrum von Mesitas del Colegio in Cundinamarca verließ, und tötete sie dort.

Zeugen identifizierten die für den Angriff verantwortliche Person als ehemaligen romantischen Partner des Opfers. Nach dem Angriff floh der Mann, wurde aber am Dienstagmorgen von den Behörden gefangen genommen.

Nach der Verfolgung des mutmaßlichen Aggressors berichteten sowohl das Gouvernement von Cundinamarca als auch das Büro des Bürgerbeauftragten, dass sie den Staatsanwalt auffordern werden, das Verbrechen im Rahmen des Gesetzes 1761 von 2015, bekannt als Rosa Elvira Cely Law, als Frauenmord einzustufen.

Ein weiterer Frauenmordfall in Valledupar

Letzten Montag, gegen 9:00 Uhr abends, wurde die 26-jährige Maria de los Ángeles Araujo getötet, nachdem sie mehrmals mit einer Schusswaffe erschossen wurde, während sie an ihrem Empanada-Stand in Valledupar, der Hauptstadt von Caesar, arbeitete.

Laut Adalberto Aníbal Coronel, dem Ex-Partner des Opfers, befand er sich an der Verkaufsstelle im Viertel San Martín, als vier Männer auf zwei Motorrädern auf ihn zukamen und ihm ohne Dialog in den Rücken schossen. Die Kriminellen, die Zahltage zu sein schienen, schalteten ihre Motorräder an und begannen zu fliehen, ohne ihnen Zeit zum Reagieren zu geben.

Diejenigen, die das Ereignis miterlebt hatten, halfen der Frau, die in die Klinik Santa Isabel verlegt wurde. Er starb jedoch Minuten nach der Aufnahme aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Das Opfer venezolanischer Staatsangehörigkeit wurde Berichten zufolge getötet, weil er laut Informationen lokaler Medien vier Monate lang keine ausstehenden Schulden bezahlt hatte. Coronel erklärte sogar, dass am 1. April ein ähnliches Ereignis bei den Kreditgebern „Tropfen für Tropfen“ stattgefunden habe, die sich ihrem Haus näherten und sie einschüchterten.

„Anscheinend schuldete er ihnen 300.000 Pesos, aber aufgrund einer Verzögerung von drei Buchstaben stiegen die Zinsen. Als es zum ersten Mal einen Streit gab und sie sogar drohten, einen Bruder zu töten, traten sie gegen die Gitter des Hauses und Maria De Los Angeles ging hinaus, um sich mit einem Stock zu verteidigen, der ein Motorrad der Sammler beschädigte, die sie sofort warnten, dass es nicht so bleiben würde „, sagte er.

In den Medien „Diario del Cesar“ erfuhren sie, dass bei diesem jüngsten Vorfall mehrere Verwandte Maria de los Ángeles empfahlen, die Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft einzureichen. Dies liegt daran, dass auf der Zahlungskontrollkarte ein Name angezeigt wurde, der mit den Empfängern verknüpft werden konnte.

Andrés Alberto Palencia, Direktor der Staatsanwaltschaft in Cesar, bestätigte die Versionen, die auf ein unerfülltes Darlehen als Hauptgrund für den Mord hinweisen: „Die Frau hatte finanzielle Probleme, hatte auf Menschen zurückgegriffen, die illegal Geld leihen, und es scheint, dass sie dies nicht eingehalten hat die Pakte oder Fristen für die Lieferung des Geldes und dies führte dazu, dass die Entscheidung angeblich von der Organisation getroffen wurde, die das Geld leiht, um sie zu ermorden.“

Die Behörden sagten, dass die Ermittlungen zur Festnahme der Verantwortlichen voranschreiten. Laut Araújos Verwandten wurden die Nummernschilder der Motorräder bereits identifiziert: „Wir hoffen, dass dieses Verbrechen nicht ungestraft bleibt, dass Gerechtigkeit geübt wird, weil dies leider so ist die Aktion der Kobradiarier und niemand tut etwas „, fügte Adalberto Coronel hinzu.

María de los Ángeles Araújo ist die fünfte Frau, die in diesem Jahr in Valledupar getötet wurde. Von diesen Fällen wurden drei von der Staatsanwaltschaft geklärt. In der Zwischenzeit haben die Behörden von Cesar im Jahr 2022 12 Frauenmorde gemeldet.

Im ersten Quartal 2022 wurden 55 Frauenmorde in dem Land gemeldet, in dem nach Angaben des Colombia Feminicide Observatory die am häufigsten verwendeten Waffen Feuerwaffen (36) und scharfe Waffen (13) sind.





