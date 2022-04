Der Tritt ins Gesicht, den Frank Fabra mitten im Spiel der Copa Libertadores erhielt

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

Boca Juniors besiegten Always Ready mit 2:0 für das zweite Date der Gruppe E der Copa Libertadores. Die 'Xeneize' gewann mit zwei Toren von Darío Benedetto und diese drei Punkte sind entscheidend für Sebastián Battaglias Team, das beim Debüt gegen Deportivo Cali verlor. Im Spiel waren jedoch die harten Eintritte der Bolivianer die Protagonisten, die Frank Fabra sogar stark auf sein Gesicht griffen.

Am Ende der ersten Halbzeit brach nach einem heftigen Tritt von Rodrigo Ramallo gegen den kolumbianischen Rechtsverteidiger eine heftige Schlacht aus. Der uruguayische Schiedsrichter Gustavo Tejera wies den bolivianischen Fußballspieler wegen gewalttätigem Verhalten aus, während er Gastón Ávila und Darío Benedetto ermahnte, Rivalen zu bekämpfen.

Von Anfang an war das Spiel sehr umstritten und reibungslos. Die bolivianische Besetzung hatte ein hartes Spiel und die Stimmung stieg in La Bombonera. Es gab viele Split-Spiele mit einem starken Bein. Die Reibung war konstant.

Aber das Duell wurde auch von außerhalb des Gerichts mit großer Intensität erlebt, da der Gasttrainer Eduardo Villegas zu Beginn der Ergänzung auch den roten sah, um gegen den Linienführer zu protestieren, und der Schiedsrichter war der Ansicht, dass es seinem Assistenten gegenüber respektlos war.

Boca Juniors übernahm die Führung, fand aber eine starke Mannschaft im physischen Bereich. Pipa Benedettos Ziel gab dem lokalen Seelenfrieden, der dann versuchte, den Unterschied zu vergrößern, und den jugendlichen Exequiel Zeballos als eine seiner Figuren hatte, da er mit seiner Beweglichkeit beim Angriff Gefahr erzeugte und tatsächlich die Unterstützung des Tanto Xeneize leistete.

In der zweiten Hälfte hatte Boca Juniors mit einem Mann zu viel mehr Plätze, um dasselbe zu erzielen, und ein anderer, der eine gute Leistung hatte, war Eduardo Salvio, der versucht, die Leistung, die er bei seiner Ankunft im Club im Jahr 2019 hatte, wiederzugewinnen. Nach seiner schweren Verletzung - Bruch des vorderen Kreuzbandes - im März 2021 kehrte er acht Monate später zurück.

Nach ihrer Niederlage im ersten Spiel gegen Deportivo Cali brauchte das Team unter der Führung von Sebastián Battaglia einen Sieg, um sich in der Gegend niederlassen zu können, obwohl sein Rivale am Dienstag am ersten Tag die Korinther zu Hause besiegte. Die Brasilianer und Kolumbianer treffen sich diesen Mittwoch, den 13. April, um 19:00 Uhr in São Paulo.

Mit diesem Triumph erreichten Boca Juniors die Linie von Always Ready und Deportivo Cali, vorerst alle drei mit der gleichen Punktzahl. Das nächste Spiel für diejenigen, die von Battaglia angeführt werden, findet am Dienstag, 26. April, gegen Korinther in Brasilien statt.

LESEN SIE WEITER: