Wie sich die natürlichen Asymmetrien des Gehirns auf die Lesefähigkeit jeder Person auswirken

Die Fähigkeit, den entsprechenden Sprachlauten Buchstaben zuzuordnen, oder die Hörverarbeitung, ist entscheidend, um ein kompetenter Leser zu werden. Es gibt erhebliche Unterschiede in den phonologischen Verarbeitungsmöglichkeiten, die teilweise auf genetische Einflüsse zurückzuführen sind. Individuelle Unterschiede in der Verarbeitung wurden auch mit unterschiedlichen Gehirnstrukturen in Verbindung gebracht, selbst innerhalb einer gut etablierten Reihe von Gehirnregionen, die eine solche Verarbeitung unterstützen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern schlug vor, dass der Grad, in dem diese Regionen hemisphärische Asymmetrien in Struktur und/oder Funktion aufweisen, individuelle Unterschiede in den Sprachkenntnissen erklären könnte.

Das menschliche Gehirn weist ausgeprägte Asymmetrien auf. In der Genauigkeit der phonologischen Verarbeitung weisen diese Bereiche eine höhere Aktivität der linken Hemisphäre auf als in der rechten Hemisphäre. Insbesondere führen diese Aufgaben, zum Beispiel die Wahl eines Reims, zu einer erhöhten Aktivität nach links im supramarginalen, unteren frontalen, oberen temporalen und dorsalen cingulären Gyri.

Kürzlich berichtete eine Gruppe von Forschern unter der Leitung von Mark Eckert von der Medical University of South Carolina, USA, dass zwei scheinbar gegensätzliche Theorien zur Sprachverarbeitung korrekt sind.

Die in der Open-Access-Zeitschrift PLOS Biology veröffentlichte Studie zeigt, dass eine größere Asymmetrie der linken Gehirnhälfte sowohl die durchschnittliche als auch die Überschreitung der Lesefähigkeit vorhersagen kann, je nachdem ob die Analyse am gesamten Gehirn oder in bestimmten Regionen durchgeführt wird.

Die Fähigkeit, geschriebene Symbole fließend in Sprachlaute umzuwandeln, ist ein grundlegender Aspekt des Lesens, der von Person zu Person unterschiedlich ist und für Personen mit unterschiedlichen Bedingungen wie Legasthenie schwierig ist. Während die strukturellen Asymmetrien zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte mit dieser Fähigkeit zusammenhängen, bleibt es ein Rätsel, wie genau sie ist.

Mithilfe struktureller MRT-Scans bei mehr als 700 Kindern und Erwachsenen sowie eines Pseudowort-Lesetests und einer mathematischen Methode, die als persistente Homologie bezeichnet wird, haben neue Untersuchungen von Spezialisten der University of South Carolina gezeigt, wie sich zwei gegensätzliche Theorien darüber auswirken sollten, wie sich Asymmetrien des Gehirns auswirken sollten Die phonologische Verarbeitung könnte in den Ergebnissen übereinstimmen.

Die Forscher entwickelten eine Methode zur Bestimmung des Ausmaßes der Gehirnasymmetrie anhand der Magnetresonanztomographie unter Verwendung persistenter Homologie Sie fanden heraus, dass bei Betrachtung der Lage der asymmetrischsten Region jedes Individuums eine größere Asymmetrie der linken Gehirnhälfte mit einer besseren Lesefähigkeit von Pseudowörtern zusammenhängt. Dies stützt eine Hypothese der Lateralisierung des Gehirns.

Gleichzeitig stellten sie fest, dass eine stärkere linke Asymmetrie in bestimmten Regionen, einschließlich einer motorischen Planungsregion namens Brodmann Area 8 und einer Leistungsüberwachungsregion, die als dorsales Cingulat bezeichnet wird, mit einer durchschnittlichen Lesekapazität verbunden war, was eine Hypothese von stützt Kanalisierung. Es ist zu beachten, dass die Fähigkeit, Pseudowörter zu lesen, nicht konsistent mit Asymmetrien in Gehirnregionen zusammenhängt, die jedoch für bestimmte Sprachfunktionen als wichtig bekannt sind.

Für Fachleute muss jedoch noch untersucht werden, wie sich die strukturellen Asymmetrien des Gehirns links/rechts auf andere Arten von Lesefähigkeiten auswirken und die Funktionen eines Netzwerks der linken Sprache beeinflussen. Eckert schlägt vor, dass seine Ergebnisse darauf hindeuten, dass „strukturelle Asymmetrien des Gehirns auf Bevölkerungsebene mit der normalen Entwicklung einer Sprachtonverarbeitungskapazität zusammenhängen, die für die Etablierung eines kompetenten Lesens wichtig ist“.

In dem Maße, in dem strukturelle Asymmetrien eine kausale Rolle bei der Entwicklung phonologischer Verarbeitungsfähigkeiten spielen, anstatt die Folgen einer atypischen Sprachentwicklung widerzuspiegeln „, legen die Ergebnisse dieser Studie nahe, dass Erklärungen darüber, wie solche Asymmetrien dem Ausdruck von mündlichen zugrunde liegen, überdenken müssen und schriftliche Sprachkenntnisse „, schlussfolgerten die Spezialisten.

„Die Hypothesen der Lateralisierung und Kanalisierung des Gehirns mögen gültig sein, jedoch auf verschiedenen Ebenen der Organisation und Funktion des Gehirns“, warnt Eckert. Ein höheres Maß an Asymmetrie innerhalb der linken Hemisphäre kann eine effizientere phonologische Verarbeitung ermöglichen, möglicherweise aufgrund einer stärkeren Spezialisierung dieser Hemisphäre. Personen, bei denen das Risiko einer Beeinträchtigung der phonologischen Verarbeitung besteht, können aufgrund der asymmetrischen Entwicklung der Gehirnregionen, die zur Leistungsüberwachung dienen, eine relativ erhaltene Funktion haben.“

