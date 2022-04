Die Influencerin 'Amara qua linda' und María Camila Sotelo erfüllten sich den Traum mehrerer Mädchen aus dem Viertel Santafe in Bogotá

Stigmatisierung und Diskriminierung eines großen Teils der Einwohner des Stadtteils SanTafe im Zentrum von Bogotá, einem Sektor, in dem Straßenbewohner, die durch Gewalt in den Gebieten vertrieben wurden, Sexarbeiterinnen (Männer und Frauen) und Müllsammler sowie informelle Verkäufer wohnen, sind einige der Hauptprobleme die durch eine Initiative mit mehreren Mädchen in der Branche dank der Arbeit der Influencerin „Amara qua linda“ und des Models María Camila Sotelo zerstreut wurden.

Der einzige Zweck ihres Besuchs in diesem Kapitalsektor war es, sich mit einer Gruppe von Mädchen zu treffen, um für einen Moment über die Probleme, die sie täglich betreffen, und die Möglichkeiten, die sie in Bezug auf Bildung, Kultur und Arbeit für ihre Mütter hatten, Kontakte zu knüpfen.

Ebenso haben die beiden Influencer die Träume, Vorbilder für die Kleinen zu sein, Wirklichkeit, da beide einen Laufsteg errichteten, um sie für einen Tag zu Schönheitsköniginnen, Moderatoren und Sängerinnen zu machen. Sogar und nach beiden Persönlichkeiten wurden drei Mädchen aus diesem Bereich ausgewählt, um an einem Kind teilzunehmen s Talent, wo sie darüber hinaus die Möglichkeit haben, Kolumbien im Ausland zu vertreten.

Diese kleine Ausstellung, die von der Nationalarmee, Unternehmen des Privatsektors und der Gemeinde des Viertels Santafe selbst unterstützt wurde, stellte auch ein „Symbol der weiblichen Vereinigung und Ermächtigung“ dar, indem sie „ihre Träume wahr werden ließ, Träume vom Leuchten“, wie in einer Erklärung im Anschluss an die Veranstaltung fand an diesem Wochenende statt.

Ebenso begleiteten die Führer der Nachbarschaft die Gruppe der Minderjährigen, die am Laufsteg teilnahmen, der auch durch mehrere Tanzshows belebt wurde.

Auf der anderen Seite ist zu erwähnen, dass sowohl Amara als auch ihr Bruder Ami Rodríguez weiterhin Inhalte für soziale Netzwerke erstellen, obwohl der Influencer Ende 2021 vor seinem Rücktritt aus den sozialen Medien gewarnt hatte.

Zu dieser Zeit teilte der junge Mann viele Fotos und Videos in Begleitung seines jüngeren Bruders Aladin, der an einer leichten Verzögerung der neurologischen Entwicklung leidet, die ihn daran hindert, klar zu sprechen. Der ständige Spott und die Angriffe auf Minderjährige führten zu starker Ablehnung durch den digitalen Schöpfer, der drohte, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen.

„Ich denke, das Beste im Moment, ich weiß nicht, ob es eine übereilte Entscheidung ist oder was auch immer, aber es ist das, was ich gerade in meinem kleinen Herzen fühle, weil ich mich sehr niedergeschlagen fühle, ist es, wieder aus den sozialen Medien wegzukommen und zur Therapie zu gehen oder etwas, um dies zu überwinden und diesen Zyklus zu bestehen“, sagte Rodríguez durch seine Instagram-Account, während er Tränen weggewischt wurde.

Er gab seinen Fans jedoch etwas Ruhe und sagte, dass die Entscheidung, soziale Netzwerke zu verlassen, nur vorübergehend sei, während er seine Ideen besser klarstellte, die Situation aufnimmt und in Begleitung seiner Familie, zu der seine Schwester Amara que linda gehört, Lösungen für diese Art von Unglück finden. die sich seiner Meinung nach immer mehr wiederholen.

Anschließend reaktivierte Ami Rodriguez ihre sozialen Netzwerke, insbesondere Instagram, wo sie derzeit mehr als vier Millionen Follower hat. Er hat nicht einmal gezögert, in Begleitung seines kleinen Bruders erneut Videos zu teilen. Die Weihnachtszeit war das letzte Mal, dass er eine Aufnahme hochgeladen hat, die seine Anmut und seinen weißen Humor zeigt.

