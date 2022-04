Alle Länder, in denen Sie ohne peruanischen Pass reisen können

Wenn Sie planen, mehrere Tage außerhalb des Landes zu reisen, lautet eine der Empfehlungen an alle Reisenden, dass Sie alle Dokumente zur Hand, die Sie Ihren Transit nicht behindern. Hinzu kommt, dass Sie das Ablaufdatum Ihres Personalausweises und Reisepasses überprüfen, obwohl sich die Behörden inmitten der COVID-19-Pandemie befinden präsentierte eine Reihe von Flexibilitäten, die es uns ermöglichen, sie für eine bestimmte Jahreszeit weiter zu nutzen.

Für diejenigen, denen eine der für die Reise erforderlichen Dokumente fehlt, ist es wichtig, das richtige Verfahren durchzuführen. Wenden Sie sich im Fall des nationalen Ausweises an den Hauptsitz von Reniec oder führen Sie das Verfahren online durch. Wenn Sie jedoch Ihren Reisepass aktualisieren müssen, müssen Sie dies bei den Einwanderungsbehörden tun.

Kann ich meinen Reisepass am Flughafen Jorge Chavez bekommen? Ja, dieser Service wird Passagieren mit planmäßiger Reise innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Die ausstellende Stelle für den elektronischen Reisepass befindet sich im internationalen Flugbereich, in dem die Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde 24 Stunden am Tag tätig sind. Dies ist eine Hilfe, damit Sie Ihren Flug nicht verpassen.

Für diejenigen, die eine Reise unternehmen möchten und den Passprozess nicht durchführen möchten, gibt es einige offizielle Ziele, auf die Sie nur mit Ihrem Ausweis zugreifen können. Finde heraus, was sie für dich sind, um dein Abenteuer zu planen.

IN WELCHE LÄNDER KANN ICH OHNE REISEPASS REISEN?

Nach offiziellen Angaben der peruanischen Regierung gibt es für den Tourismus Länder, in denen Sie dank internationaler Abkommen, die von Peru unterzeichnet wurden, nur mit Ihrem nationalen Ausweis reisen können.

Derzeit gibt es 8 Länder, in die Sie reisen können:

- Bolivien, Kolumbien und Ecuador. Dank Abkommen der Andengemeinschaft der Nationen (CAN), die Reisen zwischen Peru und diesen Ländern ohne Visum oder Reisepass ermöglichen.

[Um in die Länder der Andengemeinschaft zu reisen, benötigen Sie die Andenmigrationskarte (TAM), ein Migrations- und Statistikkontrolldokument, das für die Einreise und das Verlassen des Hoheitsgebiets der CAN-Länder obligatorisch ist. Sie erhalten dieses Dokument, wenn Sie in ein Andenland einreisen. Sie müssen es während Ihrer Reise mitnehmen und es den Einwanderungsbehörden übergeben, wenn Sie das Land verlassen].

- Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay. Dank bilateraler Abkommen, die die Verwendung des Passes auf Touristenreisen entlasten.

Beachten Sie diese Empfehlungen vor Reiseantritt.

ACHTUNG! Denken Sie daran, dass für Reisen eines minderjährigen Kindes oder Jugendlichen eine Reisegenehmigung für Minderjährige erforderlich ist.

WIE VERARBEITE ICH DEN REISEPASS?

Was sind die Anforderungen? Sie benötigen Ihren Personalausweis in gutem Zustand und ohne Wahlstrafen. Wenn dies der Fall des Verlusts oder Diebstahls des Dokuments ist, muss eine eidesstattliche Erklärung eingereicht werden. Sie müssen die Option aktivieren, wenn Sie den Vorgang persönlich oder über MAC-Center durchführen möchten.

SCHRITT FÜR SCHRITT, DEM SIE FOLGEN SOLLTEN

1. Verfügbare Termine prüfen: Melden Sie sich beim Online-Terminsystem an und wählen Sie die Option „Bevorstehende verfügbare Termine anzeigen“. Hier können Sie die Liste der landesweiten Veranstaltungsorte und deren verfügbare Termine einsehen, um Ihren Termin zu vereinbaren.

2. Die Zahlung beträgt S/ 98,60 für das Recht, einen Reisepass auszustellen. Sie können es über Pagalo.pe mit dem Code 01810 bezahlen. Auch von einer Agentur der Banco de la Nación oder einem Multired-Vertreter.

3. Vereinbaren Sie Ihren Termin: Melden Sie sich im Online-Terminsystem an, um Ihren Termin zu vereinbaren. Sie müssen Ihre persönlichen Daten oder die des Familienmitglieds oder Freundes, der den Reisepass verarbeiten wird, die Quittungsnummer, den Bestätigungscode und das Zahlungsdatum eingeben, die auf dem Gutschein angegeben sind. Sie müssen das Migrationsbüro auswählen, in das Sie Ihren Reisepass erhalten möchten, und das Datum und die Uhrzeit auswählen, die für den Termin verfügbar sind.

4. Gehen Sie zum Termin: Überlegen Sie sich Ihren Personalausweis und den Zahlungsbeleg. Es sollte die Aufzeichnung des Termins oder den Screenshot anzeigen, um schneller bearbeitet werden zu können. Das Verfahren ist von Angesicht zu Angesicht, da Sie Ihre Identität bestätigen und ein Foto für Ihren Reisepass machen müssen.

5. Fotografieren: Sie machen ein Foto von Ihnen für Ihren Reisepass. Dies entspricht internationalen Standards für die biometrische Identifizierung.

6. Abholung vom Reisepass: Die Lieferung erfolgt am selben Tag des Termins, nachdem alle Anforderungen erfüllt wurden. Wenn Sie Ihren Reisepass aus irgendeinem Grund nicht abholen können, haben Sie 60 Tage Zeit, dies in der Zentrale zu tun, in der das Verfahren durchgeführt wurde. Wenn der Reisepass nicht innerhalb dieser Frist abgeholt wird, wird er vernichtet und Sie müssen einen neuen Pass bearbeiten.

