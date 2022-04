70-jährige Frau bittet darum, in Soledad, Atlántico, eingeschläfert zu werden: „Wenn es mir nicht gelingt, mache ich es alleine“

Fabiola Betancourt, eine 70-jährige Frau, die in der Gemeinde Soledad (Atlántico), aber aus Medellín, lebt täglich Viacrucis: Ihre sechs Krankheiten verursachen ihr ständige Schmerzen, die sie nicht nur am Gehen hindern, sondern im Allgemeinen ein qualitativ hochwertiges Leben führen. Aus diesem Grund hat er beschlossen, bei seinem EPS Sterbehilfe zu beantragen.

In einem Dialog mit der Zeitung El Heraldo sagte die Antioquia-Frau, dass die Krankheiten, die sie befallen, im Laufe der Zeit ihren Körper degeneriert haben, wodurch sie jeden Tag unter starken Schmerzen litt. Da sie alleine in einem Zimmer zur Miete in der Nachbarschaft von El Sol wohnt und weil sie keine engen Familienmitglieder hat, die ihr bei der Bewältigung ihres Zustands helfen können, bat sie EPS Mutualser, sie einzuschläfern.

Trotz der Tatsache, dass die 70-jährige Frau ihren Gesundheitszustand zum Ausdruck gebracht und ihren Wunsch nach Sterbehilfe zum Ausdruck gebracht hat, und bei mehr als einer Gelegenheit ihr EPS gebeten hat, ihr mitzuteilen, wie das Verfahren zur Durchführung des Verfahrens aussieht, versicherte sie RCN Radio, dass Mutualser nichts bereitstellen wolle Informationen darüber.

„Jedes Mal, wenn ich zu Arztterminen gehe, bitte ich Angehörige der Gesundheitsberufe, mich zu leiten, um diese Anfrage zu stellen, aber niemand gibt mir die entsprechenden Informationen für die Durchführung der Sterbehilfe, die in unserem Land bereits legal sind“, sagte Betancourt dem Radiosender in Bogota.

Sie können auch lesen: „Alle unsere Gebete sind bei unserem Weltmeister Freddy Rincón“: Reaktionen nach dem Unfall des ehemaliger Fußballspieler

Fabiola wiederholte, dass die vielfältigen Krankheiten, die sie ständig befallen und auch Wunden an ihrem Körper verursachen, sagte El Heraldo, dass sie weiterhin für Sterbehilfe kämpfen werde, und versicherte, dass sie versuchen würde, es selbst zu tun, wenn sie das Verfahren nicht legal durchführt.

Angesichts des Gesundheitszustands von Betancourt und weil ihre wirtschaftliche Lage es ihr nicht ermöglicht, besser versorgt zu werden, da sie von der Regierung nur 80.000 Dollar pro Monat erhält, weil sie nicht in Rente gehen konnte, kontaktierte RCN Radio das Kommunikationsbüro der EPS Mutualser, um sich nach den Beschwerden zu erkundigen der 70-jährigen Frau, auf die antwortete, dass sie den Fall derzeit untersuchen.

Fabiola iola ihrerseits bat die EPS inmitten des Leidens vor den Mikrofonen von Blu Radio, ihr den Zugang zu Sterbehilfe zu garantieren, da sie versicherte, dass sie Tag und Nacht „mit Schmerzen in Beinen, Hüften, Armen und Schultern lebt. Manchmal weine ich.“

Sie können auch lesen: „Nicht die erste Operation, bei der schwangere Frauen und Minderjährige Kämpfer fallen“: General Zapateiro vor der Operation in Putumayo

Es sei daran erinnert, dass Sterbehilfe in Kolumbien seit 2015 legal ist. Erst im Juli letzten Jahres 2021 erweiterte das Verfassungsgericht das Recht auf würdevollen Tod auf Patienten im Nicht-Endstadium, die „intensiv körperlich oder geistig unter Körperverletzung oder schweren und unheilbare Krankheiten“. Bisher haben zwei Kolumbianer der Sterbehilfe unter diesen Bedingungen zugestimmt: Victor Escobar und Martha Sepulveda.





LESEN SIE WEITER