God Level All Stars 2vs2: Schlachten, Zeit und wie man den heutigen zweiten Tag von Chile aus sieht

Nach einem spektakulären ersten Tag mit mehr als 11.000 Seelen in der Movistar Arena in Bogotá ist heute Sonntag der God Level All Stars 2vs2 feiert sein zweites Date in Santiago de Chile. Die Veranstaltung findet im mythischen Caupolican Theatre statt. Es gibt 16 Paare mit den besten Freestylern der Welt, die im Turnier gemessen werden. Diese Disziplin des Hip Hop besteht aus Rap-Kämpfen, in denen MCs mit Reimen improvisieren.

Denken Sie daran, dass das erste Date von dem Duo von Nitro (Chile) und Valles-T (Kolumbien) gewonnen wurde. Sie besiegten das Duo aus Lokillo (Kolumbien) und Letra (Venezuela) in einem knappen Finale. Heute ab 16 Uhr wird ein Tag sein, an dem sie sich ab dem Achtelfinale wieder treffen werden.

Valles-T und Nitro waren die Gewinner des ersten Datums von God Level 2022.

Es wird erwartet, dass es ein Datum sein wird, an dem die Paare bereits etwas stärker konsolidiert sind. Auf der Seite der peruanischen Vertreter hatten sie am vergangenen Tag kein besseres Glück und blieben in der ersten Runde, mit Ausnahme von Stick, der ein Duo mit dem mexikanischen RC bildete. Sie sind im Viertelfinale gefallen. Das Duo aus Papo (Argentinien) und Jaze (Peru), eines der Favoriten und das die meisten Erwartungen hervorrief, schaffte es danach nicht über die zweite Runde gegen das Nitro-Valles-T-Duo zu verlieren. In Chile muss er den Kopf heben.

DUPLAS PARA GOD LEVEL ALLE STERNE 2022

Die Liste erlitt in letzter Minute den Rückgang von Blon und Sweet Pain aus Spanien, sodass sie Romiento (Chile) und Lokillo (Kolumbien) ersetzen mussten. So geht es den Paaren, die an diesen drei verbleibenden Terminen mit Punta de Rimas konfrontiert werden:

Chuty (Spanien) — Marithea (Kolumbien)

Jaze (Peru) - Papo MC (Argentinien)

Nekroos (Peru) — Skone (Spanien)

Geschicklichkeit (Peru) - MP (Argentinien)

Rapder (Mexiko) - Lager (Chile)

Theorem (Chile) - Stuart (Argentinien)

Klan (Argentinien) — Manak (Spanien)

Gazir (Spanien) — Mecha (Argentinien)

Lokillo (Kolumbien) - Songtext (Venezuela)

Nitro (Chile) - T-Täler (Kolumbien)

Steppenwolf (Mexiko) — Kaiser (Chile)

Cacha (Argentinien) - Metalinguistik (Chile)

Yartzi (Puerto Rico) - SNK (Kostarika)

Lancer Lirical (Venezuela) - Exodus Lirical (Dominikanische Republik)

Skiper (Mexiko) - Rätsel (Chile)

Stick (Peru) - RC (Mexiko)

DATUM UND UHRZEIT DES GOTTES LEVEL ALLE STERNE

Zunächst war eine Tournee durch das Turnier angekündigt worden, bei der sechs Termine in vier verschiedenen Ländern ausgetragen werden. Die Organisation berichtete jedoch, dass die Tage in Córdoba und Rosario (Argentinien) aus Gründen höherer Gewalt nicht stattfinden werden. Deshalb werden jetzt vier Tage gespielt.

Datum 2. Santiago de Chile ist der Austragungsort für die zweite Stufe von God Level HEUTE Sonntag, den 10. April. Die Veranstaltung wird voraussichtlich um 16 Uhr (Zeit Kolumbien, Mexiko und Peru), 17 Uhr (Chile), 18 Uhr (Argentinien) und 23 Uhr (Spanien) beginnen.

Datum 3. Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, ist Schauplatz der vorletzten Phase des 2VS2 der Gottstufe am Sonntag, den 18. April. Die Veranstaltung soll um 15 Uhr (Zeit von Kolumbien, Mexiko und Peru), 16 Uhr (Chile), 17 Uhr (Argentinien) und 22 Uhr (Spanien) beginnen.

Datum 4. Das große Finale des God Level wird in Madrid stattfinden. Die 16 Paare kommen am Freitag, den 22. April, mit voller Kraft in der spanischen Hauptstadt an. Die Veranstaltung soll um 15 Uhr (Zeit von Kolumbien, Mexiko und Peru), 16 Uhr (Chile), 17 Uhr (Argentinien) und 22 Uhr (Spanien) beginnen.

WIE MAN GOD LEVEL ALL STARS BEOBACHTET

In diesem Jahr wurden die meisten Orte bereits auf der Konferenz verkauft, für diejenigen, die sie persönlich sehen können. Für diejenigen, die es von zu Hause aus verfolgen möchten, ist die Mechanik diesmal anders.

God Level hat dafür gesorgt, dass das Turnier live übertragen wird, aber nicht kostenlos auf YouTube, wie sie es immer getan haben. Dieses Mal kann der Wettbewerb über die Ubeat-Plattform verfolgt werden.

Wenn Sie einen Betrag von 9,99$ zahlen, können Sie auf den Total Pass zugreifen, um alle Daten zu sehen. Sie können sich auch für die Tageskarte entscheiden, die 3,99$ kostet.

GASTGEBER, DJ'S Y JUECES

Obwohl Rapper immer der Höhepunkt des Tages sein werden, gibt es Zutaten, die den Shows den zusätzlichen Touch verleihen. Wir sprechen über die Moderatoren oder Moderatoren, diejenigen, die die Musik spielen, die DJs und die für die Abstimmungen verantwortlich sein werden, wie die Jurys.

Der mythische Missionar von Argentinien kehrt auf die Bühne zurück, um in diesen Tagen mit Serko Fu aus Mexiko zu animieren. Auf den Tellern werden auch zwei Kommissare stehen: Jbeats aus Kolumbien und Sonicko aus Mexiko.

Und als Juroren wurden Babi (Spanien), Danger (Mexiko), Omega (Chile) und Jota (Peru) angekündigt. Es gibt jedoch noch einen Richter, dessen Name noch nicht veröffentlicht wurde.

WARUM IST ACZINO NICHT AUF GOD LEVEL 2022?

Der Mexikaner Mauricio Hernández, alias Aczino, ist der größte Vertreter dieser Disziplin auf Spanisch. Derzeit ist er der zweifache Weltmeister von Red Bull Batalla. Viele fragen sich, warum Aczino nicht an diesem Turnier teilnimmt.

er selbst hat sich darum gekümmert, es auf Twitter zu erklären. „Dieses Jahr werde ich ein God Level verpassen, ich hoffe, dass ich am nächsten teilnehmen kann, aber dieses Mal muss ich eine Show für Vive Latino vorbereiten und sie muss zu 100% sein. Zusätzlich zu der Tatsache, dass ich zwei Schlachten geschrieben habe, in denen eine besondere Vorbereitung erfordert „, schrieb er.

