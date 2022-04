Universitario gegen Ayacucho FC LIVE: Sie stehen sich in Cumana City für Liga 1 gegenüber

Universitario gegen Ayacucho FC: Das Cream-Team steht an diesem Sonntag, dem 10. April, im Stadion Ciudad de Cumana zum 9. Termin des Apertura-Turniers von vor den „Zorros“ 1. Liga. Hier sind alle Details.

Universitario kommt nach einem Triumph gegen ADT (2-1) in das Spiel mit Ayacucho FC und hat mit diesem Ergebnis eine Reihe von drei Spielen abgeschnitten, ohne im Apertura-Turnier zu gewinnen: Niederlage gegen Deportivo Municipal auswärts (2-1) und Deportivo Binacional in Juliaca (1-0); und ein Unentschieden gegen Cienciano bei Monumentale. Die Cremes haben ihr jüngstes Spiel verfolgt, aber die Sensationen im Spiel gefallen dem Fan immer noch nicht.

Universitario muss sich der Höhe der Provinz Huamanga (2772 Meter über dem Meeresspiegel) gegen ein Team wie den FC Ayacucho stellen, das die Abnutzung seines letzten Spiels um die Copa Sudamericana im Schlepptau hat.

Ayacucho FC wird nach dem Verlust des Südamerikaners gegen Sao Paulo (3-2) am Donnerstag, dem 7. April, gegen Universitario treffen und mit dem Gefühl, dass er am Ende des Spiels mehr Glück haben könnte. Darüber hinaus der physische Einsatz, der bei den von Alejandro Apud angeführten Personen erheblichen Verschleiß verursachte.

Der Ayacucho FC gewann in der Apertura-Turnierwertung an Boden, nachdem er sich von zwei Niederlagen in Folge gegen Cienciano (1-3) und Deportivo Binacional (2-3) erholt hatte, mit zwei positiven Ergebnissen: der Auslosung mit ADT als Besucher und dem letzten Sieg gegen UTC in Cumana City.

Die „Zorros“ erzielten in acht Spielen der Liga 1 10 Punkte und belegten in der Gesamtwertung den 11. Platz. Universitario mit 13 Einheiten belegt seinerseits den siebten Platz.

Der Trainer von Universitario Álvaro Gutiérrez rief Andy Polo, der kürzlich vom Club eingestellt wurde, an, nachdem er eine Erklärung zur Lösung seiner persönlichen Probleme abgegeben hatte. Somit konnte der Angreifer erneut sein Debüt mit einem cremefarbenen Shirt geben.

Der uruguayische Trainer kann nicht auf Torhüter José Carvallo und den verletzten Aldo Corzo zählen. Und die Aufnahme von Alberto Quintero steht noch aus der Beobachtung und medizinischen Überprüfung. Daher würde Diego Romero im Tor bleiben und Ivan Santillán würde zum Startteam zurückkehren.

TV-KANAL ZUM ANSEHEN UNIVERSITARIO GEGEN AYACUCHO FC

Das Spiel Universitario gegen Ayacucho FC wird auf Gol Perú über das Pay-TV-Signal Movistar Tv auf den Kanälen 14 und 714 HD übertragen. Das Duell kann auch live und live per Streaming über die Movistar Play-App verfolgt werden.

Stürmer Alex Valera hat fünf Tore im Universitario-Trikot in Liga 1 2022

MÖGLICHE AUFSTELLUNGEN UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

Universität: Diego Romero; Piero Guzman, Federico Alonso, Nelinho Quina; Gerson Barreto, Angel Cayetano, Jorge Murrugarra, Ivan Santillan; Piero Quispe, Rodrigo Vilca und Alex Valera.

Ayacucho FC: Italo Espinoza, Minzum Quina, Edinson Chavez, Aldair Salazar, José Guidino, Jair Toledo, Juan Morales, Eric Barrios, José Parodi, Cristian Techera und Nicolas Royon.

SPIELPLAN DES SPIELS UNIVERSITARIO GEGEN AYACUCHO FC

- Peru: 15:30 Uhr

- Mexiko: 14.30 Uhr

- Vereinigte Staaten (Miami): 15:30 Uhr

- Kolumbien: 15:30 Uhr

- Ecuador: 15:30 Uhr

- Venezuela: 16:30 Uhr

- Bolivien: 16:30 Uhr

- Paraguay: 17.30 Uhr

- Uruguay: 17.30 Uhr

- Chile: 17.30 Uhr

- Argentinien: 17.30 Uhr

- Brasilien: 17.30 Uhr

- Spanien: 21:30 Uhr

LETZTE SPIELE UNIVERSITARIO GEGEN AYACUCHO FC

14/08/21 Ayacucho FC 1-1 Universität

15/05/21 Ayacucho FC 3-3 Universität

18.09.20 Universität 1-0 Ayacucho FC

11.09.19 Universität 3-2 Ayacucho FC

25/05/19 Ayacucho FC 2-0 Universität

29/09/18 Ayacucho FC 4-2 Universität

10/06/18 Universität 1-1 Ayacucho FC

20/04/18 Ayacucho FC 4-2 Universität

04/03/18 Universität 1-1 Ayacucho FC

26.11.17 Ayacucho FC 3-3 Universität

29/07/17 Universität 2-0 Ayacucho FC

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

