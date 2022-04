Jaguares de Córdoba bestätigte den Rückzug von Johan Arango aufgrund von „familiären Unannehmlichkeiten“

Die League BetPlay I 2022 ist noch nicht beendet und es gibt bereits ein erstes offizielles Opfer eines Stürmers, der das Semester nicht mit seinem Verein beenden kann.

Dies ist der Fußballspieler von Vallecaucano, Johan Arango, der im Alter von 31 Jahren berichtete, dass er die Saison nicht mit Jaguares de Córdoba fortsetzen konnte, einem Team, das er am 24. Februar dieses Jahres erreicht hatte und in dem er fünf Spiele durch den technischen Direktor César Torres spielen konnte.

In einer Pressemitteilung bestätigte der Club Monteria, dass sowohl Arango als auch der Innenverteidiger Hector Urrego nicht mit dem Katzenkader fortfahren werden. Die Kommunikationsabteilung der elf Cordoba ging nicht auf die Gründe ein, warum Johan das Team verlassen hat, und kündigte nur an, dass er aufgrund von Problemen mit seiner Familie das Training und die Spiele der 2022 League und des BetPlay Cup aufgeben werde.

Dies war die Aussage des Teams auf seinem Twitter-Account an diesem Samstagmorgen, dem 9. April:

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

März bis 3. April spielte Arango gegen Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga und Rionegro Águilas und verzeichnete einen Assist und eine gelbe Karte in zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden.

Arango stammte aus dem Deportivo Binacional Club von Peru, wo er nicht von den ständigen Extra-Sport-Skandalen verschont blieb die seinen Karriereprofi seit 2009 bis heute umgeben.

Bei dieser Gelegenheit stellte der ehemalige Stürmer von Independiente Santa Fe jedoch seine psychische Gesundheit und die seiner Lieben vor seine Arbeit, ähnlich wie in der BetPlay I 2021 League mit dem ehemaligen kolumbianischen Nationalspieler Fredy Guarín, der aus persönlichen Gründen verließ er Millonarios FC in sieben Spielen mit Trainer Alberto Gamero.

Nach dem offiziellen Rückzug von Arango aus dem Montería-Team ist die Zukunft des Athleten, der in Cali aus den unteren Divisionen Amerikas hervorgegangen ist, ungewiss. Mit großer Erfahrung im kolumbianischen Fußball und kurzen Schritten durch den mexikanischen, arabischen und peruanischen Fußball könnte dies eine der letzten professionellen Reisen von Johan sein, deren Disziplinlosigkeit auch seine Projektion, den europäischen Fußball zu erreichen, beeinflusst hat.

Was Jaguares betrifft, so marschiert das Monterian-Team in der BetPlay I League 2022 mit 17 gesammelten Punkten und einer Tordifferenz von -4 auf den dreizehnten Platz. Die Mannschaft von César Torres hat noch sechs Spiele im „All-gegen-All“ und sie werden um die Homeruns im Halbfinale kämpfen, um den nächsten kolumbianischen Meister zu bestimmen.

April bis 15. Mai trifft Jaguares auf Once Caldas, La Equidad, Amerika von Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellin (DIM) und Junior aus Barranquilla.

