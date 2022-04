Elon Musk schlug vor, dass Tesla sich dem Abbau von Lithium widmen wird, wenn es seine Kosten nicht senkt

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Der amerikanische Geschäftsmann Elon Musk schlug an diesem Freitag vor, dass Tesla, sein Unternehmen für Luxus-Elektrofahrzeuge, mit der Gewinnung und Raffination von Lithium beschäftigt sein wird, wenn die Kosten für diesen Rohstoff, der zur Herstellung von Batterien benötigt wird, nicht gesenkt werden.

Musk, der das soziale Netzwerk Twitter sehr gerne nutzt, um Nachrichten zu kommentieren und seine Ideen auszutauschen, wiederholte diesen Freitag eine historische Reihe von Daten zum Lithiumpreis, die in den letzten zehn Jahren und insbesondere seit Kriegsbeginn in der Ukraine in die Höhe geschossen ist.

„Der Preis für Lithium ist auf ein verrücktes Niveau gestiegen! Tesla muss möglicherweise wirklich direkt in großem Maßstab in den Bergbau und die Raffination einsteigen, es sei denn, die Kosten verbessern sich „, sagte der reichste Mann der Welt und stellte fest, dass Metall „fast überall“ auf der Welt ist.

Später, im selben Nachrichten-Thread, erwähnte er Nevadas Lithiumreserven, die größten bekannten in den USA, und versicherte, dass Tesla „einige neue Ideen zur nachhaltigen Lithiumgewinnung und -raffination hat“, ohne weiter zu gehen.

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

Wie andere Rohstoffe, von Weizen bis Nickel, ist Lithium seit der russischen Invasion in die Ukraine teurer geworden, und allein im letzten Jahr ist sein Preis nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence von CNBC um 480% gestiegen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Musk Interesse an der Idee zeigt, dieses Schlüsselmetall für Elektrofahrzeugbatterien abzubauen, obwohl sich das Unternehmen in den letzten Jahren auf die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit externen Herstellern konzentriert hat.

Der amerikanische Milliardär Elon Musk stieg kürzlich zum ersten Mal auf die Position des reichsten Mannes der Welt auf der Forbes-Liste von 2022 auf, was ihm ein Vermögen von 219 Milliarden Dollar einbringt.

Musk war bereits Zweiter auf dieser Liste, als er 2021 veröffentlicht wurde, aber dieses Jahr klettert er in dieser Reihenfolge an die Spitze des Podiums, der Amerikaner Jeff Bezos (Gründer von Amazon, geschätzt 171 Milliarden), der Franzose Bernard Arnault (Louis Voutton, 151 Milliarden) und der ebenfalls amerikanische Bill Gates (Microsoft, 129 Milliarden).

Musk, Schöpfer des Tesla-Elektroautos, wird von Forbes als der Mann präsentiert, der „den Transport sowohl mit Tesla auf der Erde als auch im Weltraum durch den Raketenhersteller SpaceX revolutioniert hat“.

Musk war wieder in den Nachrichten, um seinen Beitrag im Vorstand von Twitter bekannt zu geben, nachdem er gestern angekündigt hatte dass er 9,2% der Aktien des Unternehmens erwarb; Die Ankündigung löste Twitter-Aktien an der New Yorker Börse um 7,3 Prozent aus.

Der in Südafrika geborene Geschäftsmann, Inhaber südafrikanischer, kanadischer und amerikanischer Nationalitäten, gilt als einer der visionärsten, aber gleichzeitig umstrittensten Unternehmer, insbesondere aufgrund seiner Hyperaktivität in sozialen Netzwerken, in denen er gerne Kommentare zu mehreren Fragen außerhalb der Politik richtig.

(Mit Informationen von EFE)

