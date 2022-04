„365 Tage: dieser Tag“: Die Fortsetzung des Films, der 2020 der letzte Schrei war, kommt

„365 Tage: dieser Tag“, die Fortsetzung des Films Nummer 4, der 2020 zu den meistgesuchten Filmen bei Google gehört, wird am 27. April veröffentlicht. (Netflix)

Der Film 365 Tage wurde 2020 auf Netflix veröffentlicht und lieferte schockierende Zahlen. Es wurde in mehr als 90 Ländern in die Top 10 der Tageszeitung aufgenommen und bei Google als der vierthäufigste Film der Welt im Laufe des Jahres eingestuft.

Mit diesen Zahlen war es fast unmöglich, keinen zweiten Teil zu geben, und so kommen jetzt 365 Tage: an diesem Tag. Laura (Anna-Maria Sieklucka) und Massimo (Michele Morrone) waren die Protagonisten dieses Films, in dem es mitten in einem Gangsterkampf viele Sexszenen gab. In der Fortsetzung werden wir dieses Paar wiedersehen, aber die Beziehung zwischen ihnen wird nicht rosig sein.

Eifersucht und Verrat werden in diese Verbindung integriert, und dazu kommt die Komplexität hinzu, die Massimo seiner Familie darstellt. Das Erscheinen von Nacho (Simone Susinna), einem geheimnisvollen Mann, in Lauras Leben wird einen neuen Konflikt auslösen.

Blanka Lipinska, Autorin der Romane, auf denen beide Filme basieren, erzählte Variety diese neue Geschichte und die Rolle, die Laura spielen wird: „Dies ist ohne Zweifel eine Geschichte über eine Frau. Wie wir naiv und blind sein können; wie viel wir lieben; wie wir aus unseren Fehlern lernen und die Möglichkeit haben, sie zu korrigieren.“

365 Tage: An diesem Tag wurde es von Barbara Białowąs und Tomasz Mandes inszeniert, während das Drehbuch Mojca Tirs, Blanka Lipińska und Mandes überlassen wurde. Zu der Geschichte kehren auch Olga (Magdalena Lamparska), Lauras beste Freundin und ihr treuester Vertrauter, und Domenico (Otar Saralidze), Massimos Leutnant, zurück.

In den Worten von Sieklucka, 365 Tage: Dieser Tag „bietet einen neuen Blick auf den Charakter von Laura, die gereift ist“ und „geht viel tiefer, um uns mehr über die Beziehung zwischen Liebenden zu erzählen“. In der Fortsetzung fügte er hinzu: „Sie ist stärker.“ Vielleicht stammt dieser Kommentar aus der Erinnerung an die Reaktionen auf den ersten Film, dem vorgeworfen wird, wegen seiner Szenen sexueller Gewalt zur Vergewaltigungskultur beigetragen zu haben. Obwohl Netflix gebeten wurde, es aus seinem Katalog zu entfernen, argumentierte er auf der Plattform, dass es sich nicht um eine exklusive Produktion, sondern um eine erworbene Fiktion handele und dass es zu Beginn eine Warnung vor dem Inhalt enthält.

Aber es scheint, dass diese Fortsetzung nicht die einzige sein wird. Nach den Worten des Autors könnten wir weitere Kapitel über die Zukunft von Laura und Massimo haben. „Ich habe eine Geschichte geschaffen, die heute auf der ganzen Welt bekannt ist. Ich bin stolz auf die Schauspieler für ihr Engagement für das Projekt und stolz auf das Team, das hart an dem Film gearbeitet hat. Eine Sache, die ich dir versprechen kann ist, dass es noch nicht vorbei ist!“ „, kündigte er an.

