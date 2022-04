Saray Narváez, sie ist die junge Frau, die immer noch vermisst wird, nachdem sie in den Guatapé-Staudamm in Antioquia gefallen ist

Saray Narváez Granada ist der Name einer der drei jungen Frauen, die am 6. April in Guatape, Antioquia, angeblich in einen Unfall auf einem Jetski verwickelt waren. Dort waren die Notfallkräfte anwesend und kündigten an, dass eine der Frauen starb, eine verschwand und eine andere am Leben blieb, nachdem sie keine Schwimmwesten im Stausee haben würden.

Die vermisste Frau ist immer noch genau Saray, die etwa 23 Jahre alt wäre und aus Medellin stammt. Bisher ist wenig über die junge Frau bekannt, da es keine umfassenderen Berichte der Behörden über ihre Identität gab.

Die Feuerwehrleute und Retter kamen in die Gegend, als sie über die Eventualität informiert wurden, und begannen sofort mit der Suche nach der jungen Paisa. Wie von der Verwaltungsabteilung für Risikomanagement von Antioquia, DAGRAN, berichtet, hatten am Donnerstagnachmittag bereits fast 11 professionelle Taucher 8 Tauchgänge auf der Suche nach Saray absolviert, ohne jedoch Ergebnisse zu erzielen.

„Die operativen Einheiten suchen weiterhin nach einer der jungen Frauen, die einen Unfall mit einem Jetski im Guatapé-Stausee erlitten haben. Ein Team von 11 Tauchern hat Tauchgänge ohne Ergebnisse gemacht „, kommentierte das Unternehmen.

In sozialen Netzwerken können Sie einige trostlose Kommentare zur Situation der beiden Frauen lesen, die am stärksten von dem Unfall betroffen waren. In der Zwischenzeit hat sich die Unterstützung der Feuerwehrleute in der Region der Notaufnahme anderer Gemeinden wie Rionegro und El Peñón angeschlossen, einschließlich der Feuerwehrleute von Medellín.

Zwei Tage nach dem Unfall finden die Behörden Sarays Aufenthaltsort nicht und haben festgestellt, dass in dem Gebiet, in dem die Durchsuchung durchgeführt wird, die Tiefe des Stausees bis zu 25 Meter erreichen würde.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmittag auf dem Höhepunkt des Palästina-Pfades in El Peñol, als sie versuchten, eine Kappe zu nehmen, die einer ihrer Freunde ins Wasser fallen ließ und die bei der möglichen Bewegung des Motorrads umkippte und die Frauen in den Stausee fielen.

Zwei von ihnen konnten Berichten zufolge nicht schwimmen, während die Überlebende nicht nur ihr Leben rettete, indem sie schwimmen konnte, sondern auch den Körper eines ihrer Freunde rettete. Dies wurde vom Kommandanten der Feuerwehr von El Peñol María Vergara gemeldet.

Es ist nicht bekannt, wem das Motorrad gehört, auf dem die Ereignisse präsentiert wurden, und warum die drei jungen Frauen beschlossen haben, ein so riskantes Manöver ohne Schwimmwesten durchzuführen. Ein nächster Bericht der Notfallkräfte wird voraussichtlich an diesem Freitag herausfinden, ob der Aufenthaltsort von Saray Narváez gefunden werden konnte.

