Chihuahua und Tamaulipas verzeichneten erneut den niedrigsten Benzinpreis des Landes

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

In verschiedenen Teilen des Landes ist der Benzinpreis exponentiell gestiegen und überstieg in einigen Betrieben 21 mexikanische Pesos. Dies ist bei der Grenze zwischen Chihuahua und Tamaulipas nicht der Fall, da sich der sogenannte Gasolinazo stabilisierte und dazu führte, dass die Verbraucher die niedrigsten Kraftstoffpreise fanden.

In beiden Staaten stabilisierte sich der Benzinpreis, da Magna-Benzin derzeit mit 16 Pesos pro Liter und 18 Pesos die Prämie verkauft wird und die Kosten deutlich unter den in Mexiko üblichen Kosten liegen.

Diese Situation ist darauf zurückzuführen, dass die von der Bundesregierung gewährten Subventionen und steuerlichen Anreize einen Benzinpreis von etwas mehr als 16 Pesos pro Liter ermöglichten. Am 1. April wurde jedoch die Abschaffung der Treibstoffanreize an der Nordgrenze des Landes beschlossen, und damit überschritt der Treibstoff in der Region 20 Pesos.

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

Dies führte zu Warteschlangen von bis zu mehr als einer Stunde sowie zu einem Mangel an Treibstoff an den Versandstationen angesichts der Unzufriedenheit des Ministeriums für Finanzen und öffentlichen Kredit (SHCP). ) intervenierte und klärte die über die Benzinversorgung an der oben genannten Stelle auf, so erklärte er in einer offiziellen Erklärung, dass:

„Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Benzinpreise in den Vereinigten Staaten höher sind als in Mexiko und die Bürger dieses Landes die Grenze überschreiten, um sich selbst zu versorgen. Selbst mit der vorübergehenden Aktualisierung der Benzinstimuli an den Grenzen sind die Preise in Mexiko im Durchschnitt weiterhin niedriger als in den Vereinigten Staaten United“.

Es dauerte also einige Zeit, bis sich die Beträge wieder stabilisierten und zu den niedrigsten Kosten des Landes lagen.

Nachdem die Subvention erneut angewendet wurde, durchquerten Menschen aus Texas und New Mexico das Land, um bis zu vier Pesos weniger als normal Benzin zu erhalten. Im Nachbarland kostet die Gallone Kraftstoff im Durchschnitt vier Dollar, was ungefähr 20 mexikanischen Pesos pro Liter entspricht. Da diese Impulse im Norden geschaffen wurden, um einen Preis anzubieten, der mit den Kraftstoffwerten in den Vereinigten Staaten konkurrenzfähig ist.

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

Am vergangenen Donnerstag, dem 7. April, legte die Gesetzgeberin der Morena-Parlamentsgruppe, Olivia Esquivel Nava, dem Abgeordnetenkammer, in der sie vorschlug, dass Tankstellen, die unvollständige Liter Kraftstoff verkaufen, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren bestraft werden sollten, was in den Tankstellen des Landes üblich ist.

Die Reforminitiative fügt Artikel 389 zum Bundesstrafgesetzbuch hinzu, um diese Haftstrafe zu bestrafen, sowie eine Geldstrafe in Höhe des bis zu 120-fachen Tageswerts der Maßeinheit und Aktualisierung (UMA), dh bis zu 11.546 Pesos.

Am 15. März berichtete Profeco, dass es die Kontrollen an den gemeldeten Tankstellen intensivieren werde, weil sie keinen unvollständigen Liter Benzin abgegeben oder zu überdurchschnittlichen Preisen verkauft hätten.

Ricardo Sheffield Padilla, Leiter der Agentur, forderte Tankstellen auf, nicht zu missbrauchen, da die mexikanische Regierung keine Sondersteuer auf Produktion und Dienstleistungen (IEPS) erhebt, um die Auswirkungen der weltweiten Kraftstoffpreiserhöhung aufgrund des Einmarsches der russischen Armee in die Ukraine zu verringern.

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Er erklärte, dass es im Land keine Preiskontrolle über Benzin gebe; Es werden jedoch Kontrollen an denjenigen durchgeführt, die weit über dem Durchschnitt liegende Preise aufweisen, weil sie Beschwerden von Verbrauchern erhalten.

