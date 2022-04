„Sie erhalten Improvisation“: Gibrán Ramírez Reyes hat Sheinbaum für eine Veranstaltung zur Elektrizitätsreform verprügelt

Unzeitgemäß luden mehrere Beamte im Zusammenhang mit der Vierten Transformation (Q4) die Bürger zur Teilnahme an einer Kundgebung am 6. April im Denkmal der Revolution zur Unterstützung der von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) geförderten Elektrizitätsreform.

Zu den Personen, die dieses Treffen förderten, gehörte die Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum Pardo, die scharf dafür kritisiert wurde, dass sie das Poster in ihren sozialen Netzwerken geteilt und die Bevölkerung zur Teilnahme aufgefordert hatte.

Nach der Veranstaltung wurden mehrere Antworten von verschiedenen Charakteren gegeben, darunter Mitglieder der National Regeneration Movement (Morena), die sich gegen die Entscheidungen des vierten Quartals ausgesprochen haben.

Dies war der Fall des politischen Analysten Gibrán Ramírez Reyes, der keine Zeit verschwendete und wegen ihrer Teilnahme an dieser Kundgebung gegen den Präsidenten der Hauptstadt eilte. Darüber hinaus erinnerte er daran, dass Alfonso Ramírez Cuéllar beschlossen hatte, zu demselben Treffen einzuladen, jedoch mit dem Ziel, über den Widerruf des Mandats zu sprechen.

„Ramírez Cuéllar fordert Mobilisierung für den Rückruf und Claudia Sheinbaum für das Elektrizitätsunternehmen. Was sie am besten können, ist zweifellos Improvisation und der Ruf des „Präsidenten“, schrieb der Akademikerkollege der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM).

Eine andere Person, die ihre Unzufriedenheit zeigte, war die Journalistin Azucena Uresti. Über seinen Twitter-Account teilte er mehrere Bilder und Videos. In einem dieser Materialien sind zwei Botargas zu sehen, einer vom Präsidenten der Hauptstadt und der andere López Obrador, der im Rhythmus der Trommeln tanzt.

Ein weiterer Kommunikator, der auch die Unregelmäßigkeiten dieser Veranstaltung hervorhob, war Joaquín López-Dóriga, der ein Video zeigte, in dem angeblich „gezogene“ Lastwagen gezeigt wurden, die das Denkmal der Revolution besuchten. „Es ist ein Essay für die Konsultation am Sonntag“, schrieb er.

Jorge Berry, Radiojournalist, bezeichnete die Rede, die S. heinbaum Pardo gab zu, ohne Angst vor den Konsequenzen seiner Worte zu haben, stellte die Arbeit der INE-Direktoren in Frage und versicherte, dass sie „keine Moral haben Autorität „; er wies auch darauf hin, dass sie durch ihre Handlungen „die Teilnahme der Menschen hassen“, so dass die Kisten angeblich an versteckten Orten aufgestellt werden und die Konsultation wenig bekannt machte.

„Wie unangenehm ist es, jemanden zu sehen, den Sie für intelligent hielten, eine Hassrede zu halten, sich aber vor allem jemandem zu unterwerfen, der weniger intelligent ist. Der überzeugende Fanatismus von @Claudiashein, der bereits alle Überreste eines Demokraten verloren hat „, (sic), schrieb er.

Während der Veranstaltung ergriff Claudia Sheinbaum das Wort und versicherte, dass sie sowohl Beamtin als auch Bürgerin bei der Veranstaltung sei, weil sie gewählt wurde, um den Volkswillen zu vertreten. „Ich bin als Bürger hier, aber auch als Regierungschef. Ich wurde gewählt, um eine Regierung zu führen, die Korruption und Verschwendung durch die Herrscher beenden würde „, sagte sie.

Diese Worte wurden von der Politikwissenschaftlerin Denise Dresser kritisiert, die auf die Unregelmäßigkeiten des Präsidenten der Hauptstadt hinwies, wie die Verletzung des Wahlverbots für Proselytismus.

„Ich bin als Bürger, aber auch als Regierungschef hier, verstoße gegen die Verfassung, ignoriere das Wahlverbot und mache politischen Proselytismus, der gesetzlich verhindert wird, denn wie der Präsident, den ich verehre, ist mir Rechtmäßigkeit egal, ob ich Präsident bin“, schrieb der Autor auch.

Vor dem Ende der Veranstaltung bekräftigte er seine Unterstützung für die mögliche Wahlreform, die der Präsident vorschlagen wird und die eine Abstimmung der Stadträte durch Wahlwahlen erfordern würde. Als die Präsidentin ihre Veranstaltung beendet hatte, sang Eugenia León die mexikanische Nationalhymne.

