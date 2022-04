„Es stört ihn, dass wir anders denken“: Mitglieder der PAN unterstützten López Rabadán, indem sie es am „Morgen“ erwähnten

Der Senator der National Action Party (PAN), Kenia López Rabadán, ist zu einem der stärksten Gegner von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) geworden, also sowohl aus dem Oberhaus als auch im sozialen Bereich Netzwerke, sie lässt immer seine Unzufriedenheit mit den Aussagen und Handlungen des Präsidenten klar.

Angesichts ständiger Kommentare und Anschuldigungen bewies der Präsident, wie es üblich ist, den Gesetzgeber während des Abschnitts Wer ist wer von Lügen von Ana García Vilchis, der nach angeblichen falschen Nachrichten sucht, um die vierte Transformation (Q4) zu treffen.

Obwohl López Rabadán nicht schwieg und die Tabasqueño forderte, beschlossen mehrere ihrer Parteikollegen, sie zu unterstützen und ihr nach dieser Erwähnung im Nationalpalast Unterstützungsbotschaften zu senden.

In erster Linie teilte der nationale Führer von Blau und Weiß, Marko Cortés, seine Unterstützung und schickte eine Botschaft an López Obrador, der, wie er versicherte, „es stört uns, dass wir anders denken“, sowie an die Menschen, die „ihm ständig ihre Lügen und Fehler zeigen“. Aus diesem Grund bat er darum, weiterhin seine Stimme für Mexiko zu erheben.

Santiago Creel, Vizepräsident der Abgeordnetenkammer, meldete sich ebenfalls und erklärte, dass AMLO „die Macht nutzt, um die Menschen in Mexiko zu polarisieren“. Darüber hinaus forderte er, die Vorwürfe und Angriffe gegen López Rabadán und alle seine Gegner einzustellen.

Die Bundesabgeordnete des Distrikts 4 in Yucatan, Cecilia Patron Laviada, lehnte ihrerseits die Verwendung öffentlicher Ressourcen zum Angriff auf Journalisten und Gegner ab, auf die sie López Obrador hingewiesen haben. Er wies auch darauf hin, dass der Abschnitt Wer ist wer der Lügen „eine Maske von Morenas Autoritarismus“ ist.

Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin und Gouverneur des Staates Mexiko, Josefina Vázquez Mota, stand ebenfalls in Solidarität mit ihrer Kollegin und sprach sich für diejenigen aus, die die Umwelt vor den 4Q-Megaprojekten schützen wollen.

„Meine Solidarität mit meinem Kollegen @kenialopezr und den Bürgeraktivisten, die sich für unser Naturerbe einsetzen. Ich bin dafür, die Stimmen von Mexikanern zu hören, die angesichts des Ökozids in Abschnitt 5 von #TrenMaya die Umwelt schützen wollen „, schrieb er von seinem Twitter-Account aus.

Schließlich sagte Jorge Romero Herrera, Koordinator der PAN-Bank in der Abgeordnetenkammer, dass der Palacio Nacional weiterhin Gegner verfolgt und einschüchtert, eine Situation, die er als „inakzeptabel“ bezeichnete.

Diese Antworten kamen, nachdem die Bundespräsidentin während der morgendlichen Pressekonferenz am 6. April einen Auszug aus einem Interview erwähnt hatte, das Kenia López einem YouTube-Kanal gab, in dem sie gegen den Maya-Zug demonstrierte.

In einem solchen Raum unter der Leitung von Carlos Alazraki entschied der Gesetzgeber, dass dieses Projekt aus ihrer Sicht „eine weitere Laune“ des mexikanischen Präsidenten ist, in dem das Ökosystem, das den Golf von Mexiko und die Karibik umfasst.

„Diese Leute aus Morena und der Regierung von López Obrador werden mit dieser Laune des Maya-Zuges sogar das Türkisblau des Meeres verändern. Schauen Sie sich nur an, wie tödlich, wie schädlich eine ignorante Regierung und eine populistische Regierung sein können“, sagte López Rabadán.

In Bezug auf diese Aussagen sagte López Obrador, dass Adjektive wie „populistisch“ und „ignorant“ Teil des konservativen Denkens sind, da diese Charaktere aus ihrer Sicht davon ausgehen, dass „alle anderen unwissend sind, wir nicht“.

