Peruanische Nationalmannschaft: Venezolanischer Journalist und seine heftige Kritik an der „Bicolor“, wenn er sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert

Das peruanische Team konnte das Ziel erreichen, eine Quote für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu gewinnen, nachdem es am letzten Tag des Südamerikas gegen die paraguayische Mannschaft geschlagen hatte Qualifikationsspiel. Er muss das Spiel immer noch für die Wiederholung gegen den asiatischen Vertreter spielen, um festzustellen, ob er sich schließlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wird. In dieser Hinsicht hat ein venezolanischer Journalist heftige Kritik geäußert, falls dies geschieht .

Die Referenzperson ist Federico Rojas, der in der DirecTV-Sendung „Fútbol Total“ mit anderen Kollegen über die Optionen der nationalen Besetzung bei der Weltmeisterschaft diskutierte, falls sie die Wiederholung gegen Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate überwinden sollten.

Alles begann, als Claudio Husain, einer der Diskussionsteilnehmer, sah, dass sich Peru für dieses großartige Sportereignis mit positiven Ergebnissen gegen Dänemark und Tunesien qualifizierte, wobei zu berücksichtigen war, dass die Dänen der Aufgabe bei der Euro 2020 nicht gewachsen waren und nicht nur ein Rivale waren, dem sie bereits gegenüberstanden. „ Trotz des schwierigen Debüts mit Frankreich sehe ich, dass es (Peru) Ergebnisse für Dänemark und Tunesien erzielt. Ich habe Dänemark beim Fußball beim Euro nicht gut gesehen. Es war mehr Aufregung über die schlechte Episode, die Eriksen hatte. Ich sage Ihnen, Peru hätte das Glück, mit derselben Gruppe zu spielen; dass es eine Ausbildung ist und es keine Überraschung mehr wäre „, sagte der Argentinier.

Dort schien Rojas seinen Programmpartner zu kritisieren. „ Ihr Argument ist, dass er sich bereits vor vier Jahren damit konfrontiert sah, und Sie tun dies, um ein hässliches Ergebnis zu mildern. Ihr Argument ist sehr vage, ich habe erwartet, dass Sie die Dinge so sagen, wie sie gesagt werden müssen „, sagte er.

Aber das war noch nicht alles, da er erwähnte, dass die Franzosen, amtierende Weltmeister, die „Whanquirroja“ schlagen würden. „ Sagen wir die Wahrheit, dass Frankreich bei der Premiere Peru besiegen wird. Wenn er zur Weltmeisterschaft geht, wird er eine wirklich schlechte Zeit mit Frankreich haben. Wir wollen mit der peruanischen Öffentlichkeit nicht gut aussehen. Ich weiß, dass Sie (Gustavo Cherquis) dort eine Verpflichtung haben, Sie sind Ehrenbotschafter des peruanischen Fußballs „, fügte er hinzu.

Genau genommen bestritt Gustavo Cherquis, was Federico sagte, um zu kommentieren, dass „ Frankreich der großartige Kandidat für den Gewinn der Weltmeisterschaft ist, weil es eines der besten Teams ist und vier fantastische Jahre hinter sich hat “, sagte er.

Der DirecTV-Kommunikator führte eine Diskussion mit seinen Kollegen aus der Sendung „Fútbol Total“ über die „Bicolor“. | Video: 'Peruanische Schokolade'

PERU-PASS ZUM HOFFNUNGSLAUF

Der „Bicolor“ schaffte es, die Wiederholung zu erreichen, nachdem er in den südamerikanischen Playoffs Fünfter wurde und 24 Punkte erzielte. Tatsächlich erreichte er dies am letzten Tag gegen die Paraguayer, nachdem er sie geschlagen hatte. In der Zwischenzeit wurden ihre Top-Verfolger wie Kolumbien und Chile von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen, da sie ausschließlich vom Ergebnis der „Blanquirroja“ abhängig waren.

Im Fall der Chilenen ist es das zweite Mal in Folge, dass sie nach Russland 2018 aus der Weltmeisterschaft ausgelassen wurden, als sie mit 26 Punkten Sechster wurden, genau wie in Peru, aber mit schlechteren Torunterschieden. Die Kolumbianer ihrerseits erfuhren mitten im Qualifikationsprozess einen Trainerwechsel, nachdem der Portugiese Carlos Queiroz in Reinaldo Rueda abgereist war. Auf jeden Fall reichte es ihm nicht aus, was die Presse dieses Landes als durchschlagenden Misserfolg bezeichnete.

PERU ERFAHRUNG BEI DER WELTMEISTERSCHAFT IN RUSSLAND 2018

Für den Fall, dass die „Bicolor“ den Vertreter Asiens übertrifft, würde sie direkt in die Gruppe D mit Frankreich, Dänemark und Tunesien passen. Es wäre zwar nicht das erste Mal, dass ich gegen „Les Bleus“ und die Dänen antreffe, da sie sich bereits bei der letzten Weltmeisterschaft getroffen haben und zwei Niederlagen gegen 1 zu 0 hatten. Auf diese Weise werden Ricardo Gareca und sein Unternehmen zunächst versuchen, die Wiederholung zu überwinden und sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Dann, aus der gesammelten Erfahrung, bieten Sie eine bessere Version der Nationalmannschaft an.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

