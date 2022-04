Der Direktor des Parque Fundidora reichte seinen Rücktritt aus beruflichen Gründen ein

Jesús Horacio Gonzálex hat an diesem Mittwoch, dem 6. März, während der regulären Sitzung des Board of Directors des Parks seinen Rücktritt als Generaldirektor des Parque Fundidora vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund ist noch nicht bekannt, wer ihn in seiner Position ersetzen wird, die er sieben Monate lang innehatte, aber es ist bekannt, dass sein Rücktritt auf eine berufliche Gelegenheit zurückzuführen ist, die seine persönlichen Projekte besser beherrscht.

Der Rücktritt wurde in Anwesenheit des Generalsekretärs der Regierung, Javier Navarro Velasco, und des Ratsvorsitzes unter der Leitung von Bernardo Bichara Assad vorgelegt, wie von Milenio angekündigt. In einem Dankesschreiben schrieb er:

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

Es sei darauf hingewiesen, dass Horacio für seine Verwaltung des Fundidora-Parks in Nuevo León kritisiert wurde, nachdem das Tecate Pa'l Norte Festival diesen Ort als Veranstaltungsort hatte, so dass ein Großteil seiner Grünflächen betroffen war, nachdem es abgehalten wurde, wo Alkohol in einem öffentlichen Raum verkauft wurde.

Zu dieser Zeit wies der ehemalige Direktor darauf hin, dass dank des Festivals 10% der Kinokasse erzielt wurden, und er prognostizierte, dass der Gewinn für die Ausgabe 2022 12% betragen würde. In Bezug auf Lebensmittel und Getränke schätzte er, dass es etwa 15% sein würde, verglichen mit 10% im Vorjahr.

Trotzdem versicherte er, dass „unter Anleitung und Vision des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats“ der Fundidora Park einer der besten öffentlichen Räume in Nuevo León und Mexiko sein wird. Er dankte auch Gouverneur Samuel García für die Einladung, seiner Regierung beizutreten.

Horacio Gonzálex war seit dem 7. Oktober 2021 Leiter des Büros der Generaldirektion des Parque Fundidora. Zuvor war er jedoch ein Stellvertreter des Senats der Republik für die parlamentarische Fraktion der Nationalen Aktionspartei (PAN) und ersetzte den lizenzierten Senator Victor Fuentes Solis.

Jesús Horacio schloss sein Grundstudium an der Universidad de Monterrey in der Betriebswirtschaftskarriere ab. Später schloss er seinen Master am Tecnológico de Monterrey und an der Rey Juan Carlos University in Spanien ab.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

Der Fundidora-Park ist einer der emblematischsten öffentlichen Räume in Nuevo León, nicht nur weil dort Präsident Andrés Manuel López Obrador eröffnete den Salon de la Fame für Baseball (sein Lieblingssport), aber auch für seine Fähigkeit, Austragungsort für verschiedene kulturelle Veranstaltungen zu sein.

Am 4. November 1988 wurde der Fundidora Park Trust offiziell gegründet, ein Projekt der Private Initiative und der Regierung von Nuevo León, um ihn in einen Unterhaltungs-, Bildungs-, Sport- und Kulturraum umzuwandeln. Erst 2006 wurde es in eine dezentrale öffentliche Einrichtung umgewandelt.

Das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) verlieh ihm den Titel Site Museum of Industrial Archaeology für sein Erbe für das Unternehmen, dank des historischen Wertes seiner 27 Makrostrukturen und 127 Stahlwerkzeuge, die heute museographische Stücke sind.

Laut seiner offiziellen Website verzeichnet es ein Jahr lang rund 8,5 Millionen Besucher, erstreckt sich über eine Fläche von 144 Hektar, verfügt über 2,35 Kilometer künstlichen Wasserkanal, zwei Seen, 23 Springbrunnen und 3,4 Kilometer Gleis.

