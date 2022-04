Kanada verhängte neue Sanktionen gegen neun russische Bürger und neun weitere Weißrussen wegen des Einmarsches in die Ukraine

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

Die kanadischen Behörden haben beschlossen, neue Sanktionen gegen neun russische Bürger und neun weitere Weißrussen zu verhängen, weil sie die Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine „verletzen“, sagte Außenministerin Melanie Joly.

„Was die Welt an diesem Wochenende in Bucha erlebt hat, ist abscheulich. Kanada wird nicht untätig zusehen, wenn die sinnlose Tötung unschuldiger Zivilisten durch russische Streitkräfte in der Ukraine weitergeht „, verteidigte Canberra in einer Erklärung.

Auf diese Weise wies Joly darauf hin, dass „diese engen Mitarbeiter“ „Komplizen“ in den „schrecklichen“ Ereignissen sind, die sich „vor unseren Augen entfalten“. „Wir werden nicht aufhören, Druck auf das russische Regime auszuüben, bis seine Truppen ukrainischen Boden verlassen haben“, fügte er hinzu.

Laut der Erklärung der kanadischen Regierung hat das Land seit Beginn der Invasion des Landes mehr als 700 Personen und Organisationen sanktioniert. Kanadas jüngste Sanktionen werden Personen auf dieser Liste das Einfrieren von Vermögenswerten und Verbote auferlegen.

Destrozos en Ucrania por la invasión rusa

Darüber hinaus kündigte die australische Regierung am Dienstag an, dass der Export von Luxusgütern nach Russland im Rahmen der Verlängerung der Sanktionen gegen Moskau wegen seiner Invasion in die Ukraine verboten wird.

Die australische Außenministerin Marise Payne hob in einer Erklärung hervor, dass es sich um Sanktionen handelt - einschließlich Wein und Teilen für Luxusfahrzeuge -, die auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und „seine wohlhabenden Vermittler“ abzielen, und fügte hinzu, dass sie sich nicht an „normale russische Verbraucher“ richten.

„Dieses Verbot folgt unseren gezielten finanziellen Sanktionen gegen Präsident Putin, Mitglieder seiner Regierung, russische Oligarchen, Propagandisten und Agenten der Desinformation sowie russische militärische Oberbefehlshaber“, sagte er.

Schließlich hat sie entschieden, dass die australische Regierung „ihre unerschütterliche Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie für das ukrainische Volk bekräftigt“.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER: