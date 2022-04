Grammys 2022: Selena Gómez verlor ihre Nominierung bei den Grammys und Social-Media-Ansprüchen 2022

Trotz der großen Hoffnungen ihrer Fans verlor Selena Gomez ihre einzige Nominierung für die Grammys 2022 gegen Álex Cuba in der Kategorie „Bestes Latin Pop Album“. Der Sänger mexikanischer Abstammung war bei der Zeremonie nicht anwesend, jedoch haben durch Netzwerke Proteste gegen die Entscheidung der National Academy of Recording Arts and Sciences begonnen.

Trotz der Tatsache, dass Fernsehübertragungs- und Streaming-Plattformen wie Paramount + noch nicht begonnen haben, wurden die Ergebnisse einiger Kategorien bereits bekannt gegeben, und so schnappte sich das Album Mendó Revelación, die erste spanischsprachige EP des Sängers, die Gelegenheit dazu positionieren sich als eine der größten Gewinnerinnen des Abends und verleihen dem ehemaligen Disney-Mädchen damit ihr erstes Grammophon in ihrer ersten Nominierung während ihrer gesamten Karriere als Sängerin.

Der Name der amerikanischen Sängerin war bereits seit mehreren Stunden in sozialen Netzwerken wie Twitter im Trend, aber jetzt nach der Nachricht von ihrer Niederlage waren die offiziellen Berichte der Grammys und Latin Grammys mit negativen Kommentaren gefüllt, in denen die Beschwerden und Abneigungen über die Die Entscheidung der zertifizierten Wähler wurde mit negativen Kommentaren gefüllt, in denen Beschwerden und Abneigungen über die Entscheidung der zertifizierten Wähler mit negativen Kommentaren gefüllt waren, zeigten völlige Missbilligung und ließen die Zeremonie mit einer schlechten Zeit zurück, da die guten Nachrichten mit dem Sieg anderer lateinamerikanischer Künstler gegangen sind der Hintergrund.

Unter den Kommentaren der Missbilligung findet sich eine universelle Aussage: Selena Gomez musste das Grammophon gewinnen. Benutzer dieser digitalen Plattform zögerten nicht, Fotos und sogar Memes zu teilen, um der Akademie digital zu beweisen, dass ihre Entscheidung nicht richtig war, und baten sogar darum, die Fernsehsendung der 64. Grammy Awards nicht mehr anzusehen.

„Solche Entscheidungen der Grammys verlieren nicht jegliches Interesse an ihrem Preis.“ „Revelation ist eines der besten Alben von Selena Gomez, vielleicht nur unter Revival, aber immer noch wirklich Mut zur Akademie.“ „Wir alle wissen, dass es für sie unmöglich sein wird, dies zu einem anderen Zeitpunkt ihrer Karriere auf Englisch zu tun, wenn Selena diese Kategorie nicht als Musik auf Spanisch gewonnen hat.“ „Die Grammys zeigen einfach, dass ihnen nichts wichtig ist, solange sie Ansichten oder Zuschauer an ihren Senderorten geben, aber wenn sie am Ende wüssten, dass Selena die Kategorie, für die sie sie nominiert haben, nicht gewinnen kann, um mehr Ansichten mit uns auf der Hut zu haben?“ , kann in dem dem Gewinner angekündigten Tweet nachgelesen werden.

Revelation ist die vierte erweiterte Spiel-EP - erweitertes Spiel und wird als Name für ein musikalisches Aufnahmeformat verwendet; Die Dauer ist zu lang, um als Single betrachtet zu werden, und zu kurz, um als Album des Sängers betrachtet zu werden. Es ist ihre erste Plattenproduktion vollständig auf Spanisch und wurde am 12. März 2021 über das Plattenlabel Interscope Records veröffentlicht. Gomez arbeitete mit mehreren Produzenten wie Albert Hype, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16 und Tainy zusammen, um den gewünschten Sound zu erzielen. Es ist Selenas erstes musikalisches Projekt, das bei den Grammy Awards (sowohl lateinamerikanisch als auch lateinamerikanisch) nominiert wurde.

Er ist ein kanadischer verstaatlichter kubanischer Singer-Songwriter, Musiker und Komponist, der auf Spanisch und Englisch singt. Er gewann zwei Juno Awards für das Album World Music of the Year: 2006 für Tobacco Smoke und 2008 für sein zweites Album Agua del Pozo. Alex hat sich noch nicht für seinen Sieg in dieser Ausgabe von 2022 ausgesprochen, aber die Fans von Selena Gomez haben ihn wissen lassen, dass die Auszeichnung nicht für ihn war.

