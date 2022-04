Für versuchten Feminizid wurde er gefangen genommen renommierten Komponisten Vallenato

Seit dem 31. März wurden die Dialoge zwischen der Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt und dem ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélex und der Spitzenfigur des Demokratischen Zentrums konsolidiert. Nach mehreren Interaktionen in sozialen Netzwerken, bei denen beide Zahlen ihre Ansätze bestätigten, was mehrere Internetnutzer und Bürger überraschte, da die Führerin von Verde Oxigeno viele traditionelle Sektoren abgelehnt hatte und einer der Gründe war, warum sie die Koalition des Esperanza-Zentrums verlassen hatte, teilte Uribe Vélez mit 4. April ein Video, in dem er bestätigte, dass Betancourt ihn treffen wird.

„Ich schätze die großzügige Akzeptanz von Dr. Ingrid Betancourt für den Dialog mit uns. Mit Dr. Ingrid teile ich das Leiden meiner Heimat, inmitten meiner Mängel war mein öffentliches Leben ein Dialog mit den Bürgern, während der acht Regierungsjahre beschäftigte ich mich intensiv mit Landsleuten, Arbeitnehmern, Unternehmern, sozialen Sektoren, der Gemeinschaft im Allgemeinen, Bürgermeistern und Gouverneuren unabhängig vom politischen Hintergrund seiner Wahl „, stellte das Mitglied der Regierungspartei fest.

undefined

Im Weltraum nutzte er die Gelegenheit, um über die Friedensabkommen zu sprechen, und betonte, dass er sie niemals aufhalten wolle, versuchte aber ein nationales Abkommen, um die ursprünglichen Vorschläge zu ändern.

„Als das 'Nein' die Volksabstimmung gewann, war unsere Antwort die Suche nach einer nationalen Vereinbarung zur Reform der Havanna-Texte, ein Vorschlag, der uns verweigert wurde. Wir haben nie darum gebeten, dass die Vereinbarungen zum Schweigen gebracht werden, wie die Regierung für den Fall, dass sie die Volksabstimmung verloren hat, gesagt hatte. Im Gegensatz zum Glauben ist Wahrheit ein tragfähiger Punkt, ein Konzept, das durch den Dialog bereichert wird. Wir werden Dr. Ingrid mit absolutem Respekt zuhören, wir werden mit unserem Herzen zu ihr sprechen. Wir sind vereint durch Heimat und Demokratie. „, schloss der ehemalige Präsident.

Die Nachricht war bereits von Betancourt selbst bekannt gegeben worden. Am 31. März, nach der Debatte, die von der Javeriana-Universität in Bogotá organisiert wurde, teilte Betancourt der Presse mit, dass sie offen sei, Allianzen für die erste Runde mit Uribismus zu schließen.

Darüber hinaus sagte sie, sie sei Álvaro Uribe dankbar für die Koordination der Operation Jaque, bei der sie ihre Freiheit wiedererlangte, nachdem sie von der damaligen FARC-Guerillagruppe entführt worden war. Darüber hinaus räumte er ein, dass aufgrund der gerichtlichen Situation des ehemaligen Senators niemand Bündnisse mit ihm für die Präsidentschaftswahlen eingehen will.

„Mit Dr. Álvaro Uribe danke ich, dass ich ihm meine Freiheit schulde, aber auch die Möglichkeit des Dialogs mit allen erweitern kann. Er befindet sich derzeit in einer komplizierten Situation: Jeder lehnt ihn ab. Ich denke, es ist auch wichtig für uns, wenn der Wunsch besteht, die Maschinerie zu beenden, dass sie aus jeder Ebene oder jedem ideologischen Spektrum stammt „, sagte Ingrid Betancourt.

Sie machte jedoch deutlich, wie sie es wiederholt getan hat, dass die roten Linien für den Beitritt mit ihr darin bestehen, dass politische Parteien und Persönlichkeiten keine, wie sie es nennt, „Maschinen“ haben.

„Wir hatten Kontakte mit dem Demokratischen Zentrum. Die Wahrheit ist, dass die rote Grenze für uns Maschinen ist. Dies sind Debatten, die sie intern führen werden, aber ich hoffe, dass wir bei diesen Wahlen eine Einheitsfront für ein Land aufbauen können, indem wir Maschinen beiseite lassen und Kolumbien die Wahl bieten „, sagte die einzige Präsidentschaftskandidatin in diesem Wahlkampf.





