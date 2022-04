Omar Chaparro verwendete einen Satz von Alfredo Adame, um auf die Kontroverse zwischen den beiden zu reagieren

Kürzlich erwähnte Omar Chaparro die Kampftechnik, die Alfredo Adame bei einer Straßenauseinandersetzung verwendete, weshalb der ehemalige Hoy-Fahrer sie als Spott interpretierte und schimpft gegen ihn.

Vor diesem Hintergrund verwendete Omar Chaparro einen Satz von Alfredo Adame, um auf die Kontroverse zu reagieren. Im Video Venga la Alegría erwähnte der Schauspieler, dass es auch unerträglich werden könnte, wenn er angegriffen würde.

„Es gibt einen sehr schönen Satz, dem ich tatsächlich zustimme (Adame), ich habe ihn in einem seiner Bücher gehört, er hat mir sehr gut gefallen und er sagt: „Ich bin sehr cool, bis ich ching*n“, erklärte der Komiker lachend.

Der Moderator erklärte auch, dass er die Kontroverse, in die er sich verwickelt hatte, nicht länger fortsetzen wolle, und gab zu, dass er Respekt vor Adame habe, obwohl er die Erwähnung von „Fahrradtritten“ nicht außer Acht ließ und wiederholte, dass er sie niemals lernen könne:

„Ich konnte nicht sagen, ob es Neid war, weil... vielleicht ist es Neid, weil ich nie gelernt habe, Fahrradtritte zu machen, aber ich respektiere es“, teilte er im Clip von Come the Joy Weekends mit.

In den Kommentaren auf dem offiziellen Instagram-Account von Venga la Alegría konnten viele Menschen ihre Meinung zu diesem Konflikt in Nachrichten wie „Ya chole mit Alfredo Adame“, „Wir sollten uns nicht verspotten. Er muss ein Problem mit Alter oder Verstand haben. „und „Omar Chaparro, wenn er weiß, wie man boxt, wird er ihn beim Eichhörnchen fertig machen“.

Die Kontroverse zwischen Adame und Omar Chaparro entstand im Podcast La Cotorrisa. Während der Folge sprach der Schauspieler von No Manches Frida (2016), als er einen Reporter traf, der ihn „verstörte“, in seiner Anekdote bezog er sich auf Fahrradtritte und erinnerte sich auch an die Kontroverse von Eduardo Yanez.

„Ich weiß nicht, ob ich falsch oder richtig gemacht habe, aber ich habe es zu Boden geworfen und mich gewälzt. Ich habe ihn getreten, schlimmer als Yanez. Viel schlimmer, weil Yañez ihn nur geschlagen hat, ich habe ihn gebrochen, ihn getreten und ihm in den Bauch geschlagen „, kommentierte er in der Sendung von La Cotorrisa.

Omar Chaparro fügte hinzu, dass er es bei dieser Gelegenheit nicht übertrieben habe, da er sich in guter körperlicher Verfassung befand und im Rahmen seiner Pläne dem Reporter nicht weh tat.

„Im Gegensatz zu Alfredo Adame habe ich mein ganzes Leben lang trainiert“, sagte der Komiker für das Programm Slobotzky und Ricardo Perez.

Fast nachdem er seine Anekdote erzählt hatte, verglich sich Omar Chaparro mit Adame und erklärte, er wisse, wie man kämpft. Vor kurzem wurden einige Aufnahmen viral gemacht, bei denen der Schauspieler eine Auseinandersetzung mit einer Familie auf der Straße hatte, sodass Meme, lustige Ausgaben und sogar Carlos entfesselt wurden Trejo sprach über das Thema.

Als Adame von seinen Aussagen hörte, machte er sich wütend und verteidigte seine in den Mix Martial Arts (Mixed Martial Arts) erlernte Technik, die darin besteht, das Treten eines Fahrrads zu simulieren, um den Gegner zu verletzen, wenn er es bereits geschafft hat, Sie niederzuschlagen.

Er versicherte auch, dass sein jetziger Rivale frustriert und selbstbewusst war und dass er eifersüchtig auf ihn sei:

„Der Trainer Piter* der Stars, die sagten, dass sie nicht existieren (die Kicks), genau wie Omar Chaparros Squirt, der sagte, es sei kein schwarzes Band und diese Rolle. All diese neidischen Menschen erinnern sich an den Erfolg Gifte und Frustration, Bitterkeit, Komplexe und Neid, weil sie sehr leicht schlafen „, brach Adame aus.

