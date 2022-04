Nadia von La Academia wurde von einem ehemaligen Chef belästigt und gedemütigt: „Es hat mich leiden lassen“

Nadia Yvonne, Mitglied der Akademie in der ersten Generation, gab bekannt, dass sie während einer Zeit ihrer Karriere demütigende Kommentare von einem ihrer Chefs erhalten hatte, der sie bat, sich nur so zu kleiden, dass sie für ihn „provokativ“ war.

Inmitten verschiedener Aussagen von Künstlern, die die Gelegenheiten enthüllt haben, in denen sie Belästigungen und verschiedene Missbräuche in der Unterhaltungsindustrie erlitten haben, beschloss Nadia auch, über ihre Vergangenheit und die Gelegenheiten zu sprechen, in denen sie sich von der Belästigung ihres Chefs gequält fühlte.

Während einer Veranstaltung, die sie in einer Kirche abhielt, die von Imagen Entertainment aufgenommen und auf dem YouTube-Kanal von Gustavo Adolfo Infante ausgestrahlt wurde, erzählte die ehemalige Akademikerin von dem Leiden, das sie erlebte.

La cantante aseguró que durante esa época lloró mucho (Foto: Instagram/@nadiamusica)

Die Oaxacan-Sängerin versicherte, dass die Worte derer, die es ihr erzählten, stärker und expliziter seien, egal wer sie begleitete oder wie sie sich fühlte, was sie bei vielen Gelegenheiten zum Weinen brachte und sich stigmatisiert fühlte.

Was sie die Dolmetscherin von Esta Libertad baten, war völlig anders als sie sich früher kleidete und war, denn wie sie in verschiedenen Interviews geteilt hat, suchten ihre Eltern sie immer und kümmerten sich um sie, selbst wenn sie in La Academia war. Wie sie erwähnte, war sie ein „Hausmädchen“ „und ihr Vater und ihre Mutter haben sich gut um sie gekümmert und sie sogar gebeten, anderen jungen Leuten gegenüber zurückhaltend zu sein.

Während dieser Zeit, als Nadia sich zutiefst gedemütigt fühlte, flüchtete sie in Spiritualität und ihre Karriere, da sie bereit war, sich allem zu stellen, um ihre Zukunft nicht aussterben zu lassen.

Nadia Actualmente se dedica casi completamente a su religión, por lo que quiso compartir cómo su espiritualidad la ayudó en ese momento (Foto: Instagram/@nadiamusica)

„'Herr, wenn mich das meine Karriere kosten wird, dann ist es mir egal, denn in dir habe ich Befriedigung gefunden, deine Liebe in meinem Herzen“, es war ein sehr dunkler Moment in meinem Leben, aber schließlich ist Gott so gut, so fair, dass er immer jeden Menschen an seine Stelle setzt. Selbst wenn wir es zu dieser Zeit nicht verstehen, wird Gott es tun „, erinnert er sich.

Nachdem Nadia La Academia verlassen hatte, wurde sie zu einem der berühmtesten und wichtigsten ehemaligen Mitglieder der ersten Generation, denn obwohl sie nicht die Gewinnerin war, brachten ihr Verhalten und ihr Talent, das in der Reality-Show gezeigt wurde, ihr Hunderte von Anhängern ein.

Eine von Nadias Errungenschaften wurde 2008 für die Grammy Awards in der Kategorie Bestes mexikanisches Regionalalbum für das Album A puro dolor nominiert, zusätzlich zu anderen Auszeichnungen wie der Silver Muse des National Auditorium und dem Titel von Botschafter der mexikanischen Musik in New York

Heutzutage hat sich die Sängerin auch als treue Christin erwiesen. Ein Großteil ihrer Arbeit ist der christlichen Kirche gewidmet und versucht, mit ihrem Publikum die gewundenen Situationen zu teilen, in denen sie in ihrer Religion Zuflucht gefunden hat. Bevor die Pandemie begann, plante sie, eine Tour namens God is good zu beginnen.

