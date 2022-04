Gewalt in Michoacán: Cuitzeos Treuhänder wurde nach seiner Entführung ermordet

Francisco Díaz Rodríguez, der Treuhänder von Cuitzeo, wurde getötet und befand sich in seinem Auto auf einer Strecke, die Morelia mit Salamanca verbindet, nachdem er als frei gemeldet wurde.

Die Staatsanwaltschaft von Michoacán leitete Ermittlungen ein, um die Fakten zu klären, in denen der Beamte seines Lebens beraubt wurde. Inoffizielle Berichte deuten darauf hin, dass er einen Schusswaffenschlag auf den Kopf hatte.

Die lokalen Behörden waren bereits auf den Fall aufmerksam geworden, da Díaz Rodríguez gegen 16:40 Uhr entführt wurde, obwohl angegeben worden war, dass er in die Gemeinde Mariano Escobedo gegangen war.

Laut dem Bericht der Ministereinheit erhielten sie den Bericht über das Verschwinden des städtischen Treuhänders und es wurde eine Operation mit Agenten der National Anti-Kidnapping Coordination (Conase) eingesetzt. Die Agenten mobilisierten auf dem Land- und Luftweg, um ihn zu finden.

El síndico fue secuestrado por la tarde (Foto: Especial)

Cuitzeo befindet sich in der Nähe des gleichnamigen Sees. Ende letzten Jahres wurden durch die Ernennung des Direktors und stellvertretenden Direktors des Sicherheitssekretariats der Gemeinde die Agenten in der Region verstärkt. Das Gebiet diente auch als Schritt zur Erweiterung des Jalisco New Generation Cartels (CJNG), das nach Guanajuato kam, um das Santa Rosa-Kartell von Lima zu verdrängen.

Am 21. November, als die neuen Kommandeure eintrafen, wurde die Chivis-Bar im Stadtteil Centro der Gemeinde angegriffen. Das Ergebnis des Angriffs waren zwei Tote und sechs Verwundete, darunter zwei Frauen.

Bewaffnete Personen betraten den Nachtclub in der Lazaro Cardenas Street und eröffneten das Feuer auf die Anwesenden. Bei dieser Gelegenheit gaben von Infobae Mexico konsultierte Quellen an, dass dies nach Intervention der staatlichen Behörden eine kriminelle Reaktion gewesen sein könnte.

Vor dem Wahltag im Jahr 2021, als die Bevölkerung für die Regierung und die Bürgermeister stimmte, schossen Männer auf das Fahrzeug, in dem Rosa Elia Milan Pintor unterwegs war, ein Profil, das von der Morena-PT-Koalition ausgewählt wurde, um um die Stadtpräsidentschaft von Cuitzeo zu kämpfen.

Ihr Ehemann, José Marcelino Pérez Aguilar, wurde durch die Stöße nach dem Angriff am 31. Mai verletzt, als er mit seiner Familie nach Hause reiste, nachdem er die Stadt Mariano Escobedo verlassen hatte. Am Eingang des Gemeindesitzes eröffnete eine Gruppe bewaffneter Männer an Bord eines Motorrads und eines Autos das Feuer auf sie.

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena a Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego (Foto: Facebook / @DoctoraRosaElia)

Der Ehemann des Kandidaten wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, starb jedoch Stunden später an den erhaltenen Auswirkungen. Der Morenista gewann in den Präferenzen und trat sein Amt im Büro des Bürgermeisters an.

Im November letzten Jahres sagte Gouverneur Alfredo Ramírez Bedolla, dass Cuitzeo eine kriminelle Bande betreibt, die sich dem Diebstahl von Kraftstoff verschrieben hat, bekannt als Huachicol. Nach Angaben des State Executive dauerte dieses Verbrechen Jahre, da die Gruppe mit der Summe der in der Abgrenzung verzeichneten Morde und Gewalt zusammenhängt.

