Der „Chaparrito“ des CJNG wurde suspendiert, um seine Verhaftung zu begründen

Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, el Chaparrito, Leutnant des Jalisco New Generation Cartel (CJNG), erhielt eine vollständige Suspendierung für die Behörden, um seine Verhaftung zu stützen, weil er Illegalitäten in der Tatsache beschuldigte, dass sie ihn unter Schutz hielten.

Laut Gerichtsakten, die von Infobae Mexico geprüft wurden, reichte El Chaparrito am 16. März und am selben Tag Berufung beim Zwölften Bezirksgericht von Amparo in Strafsachen in Mexiko-Stadt ein. vorausgesetzt, dass die Maßnahmen der Behörden dabei unterbrochen werden sollten.

Laut Quellen, die von diesem Medium konsultiert wurden, bedeutet die Vorabentscheidung nicht, dass sie das mutmaßliche Mitglied der CJNG geschützt haben, sondern dass die Berichte, die seine Gefangennahme belegen, in Jalisco in Aktionen ausgeführt wurden, die von Agenten des Generalstaatsanwalts der Republik (FGR) und der Sekretariat der Marine, muss eingereicht werden. Mexikanische Marine drei Tage vor Einreichung Ihrer Beschwerde.

Jarquín Jarquín, der in Colima als krimineller Führer identifiziert wurde, argumentierte zu seiner Verteidigung, dass er illegal festgehalten wird, und dass die Verdoppelung der Verfassungsfrist in der Vereinbarung nicht motiviert sei, was eine Zeitspanne bis zur Lösung seiner Verbindung zum Prozess bedeutet.

Die Anhörung zur Lösung des Amparo wurde auf den 19. April um 11:00 Uhr verschoben, obwohl am 28. März mitgeteilt wurde, dass die zuständige Behörde, wie sie im Besitz der Bundesministerialpolizei und der unter ihrem Kommando stehenden Agenten angegeben ist, nicht existiert. Drei Tage später wurde der von der zuständigen Behörde vorgelegte begründete Bericht angeordnet, den Parteien zur Verfügung gestellt zu werden.

El Chaparrito fiel in Zapopan, da ihm vorgeworfen wird, den Handel mit Waffen und chemischen Vorläufern im Hafen von Manzanillo, Colima, sowie Lieferungen aus Kolumbien angeführt zu haben. Der 45-Jährige wird auch von den US-Behörden gesucht.

Laut dem FGR-Bericht gipfelten die Ermittlungen in der Durchführung von sieben Durchsuchungen in Zapopan und Guadalajara, die von einem Fachrichter angeordnet und von einem Vertreter des Bundesministeriums für öffentliche Angelegenheiten koordiniert wurden.

Er wurde seit dem 29. März 2019 verfolgt, als eine Untersuchung wegen einer anonymen Beschwerde eingeleitet wurde, in der verschiedene Personen einer kriminellen Gruppe gemeldet wurden, die sich mit dem Waffenhandel in den Bundesstaaten Colima, Jalisco und Mexiko-Stadt befasst.

Zusammen mit El Chaparrito wurden auch Diana Laura Morga Vega und Juan Salvador Barajas Figueroa, mutmaßliche Komplizen des CJNG, verhaftet, die im Besitz von Waffen und Drogen überrascht waren. Nach ihrer Verhaftung wurden die drei auf dem Luftweg in die Hauptstadt des Landes gebracht.

Der Sturz des CJNG-Führers hat laut Sicherheitssprecher Gustavo Adrián Joya Cervera zu einem erheblichen Anstieg der Hinrichtungen in Colima geführt. Erst am Nachmittag seiner Verhaftung trafen 500 Agenten der Nationalgarde ein, um die Operationen in der Entität zu verstärken und 5.000 eingesetzte Elemente hinzuzufügen.

Seit dem Ausbruch des Kampfes im Colima-Gefängnis am 25. Januar hat das unabhängige Colima-Kartell territoriale Streitigkeiten gegen diejenigen übernommen seine Partner im CJNG. Aber sie markierten den Krieg gegen El Chaparrito und seinen Bruder José de Jesús Jarquín Jarquín Jarquín, den R32. Das Verteidigungsministerium hat den internen Kampf und seine Folgen anerkannt, aber der andere identifizierte Täter, Josué Brizuela Meraz, la Vaca, bleibt auf freiem Fuß.

