Cristian Benavente lobte Gianluca Lapadulas Anpassung an die peruanische Nationalmannschaft und das Erreichen des Hoffens

Cristian Benavente ist einer der peruanischen Spieler, die schon früh die meiste Zukunft hatten. Sein Talent ist unbestreitbar, obwohl er ihm sowohl auf Vereinsebene als auch in der peruanischen Nationalmannschaft nicht die Kontinuität geben konnte, die er sich gewünscht hätte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er ein aufrufbarer Spieler bleibt und eine maßgebliche Stimme der „Bicolor“ sein kann. Genau „Bena“ lobte die Adaption von Gianluca Lapadula und das Erreichen des Hoffens, nachdem er Paraguay in Lima besiegt hatte.

„ Wenn es um die Summe geht, ist es sehr gut für die peruanische Nationalmannschaft. In diesem Fall hat es sehr gut gepasst und alle sind glücklich „, kommentierte der aktuelle Spieler von Alianza Lima in einem Interview mit Willax Deportes und würdigte die Integration von „Lapa“ in die Nationalmannschaft.

Ebenso gestand er, dass er im Nationalstadion war und Perus Spiel gegen die „Albirroja“ beobachtete, ein Spiel, das für die Qualifikation für die Vorweltmeisterschaft in Katar 2022 von entscheidender Bedeutung war. „Ich war im Stadion und war sehr glücklich. Es herrschte eine sehr gute Atmosphäre und ich freue mich für die Begleiter. Peru hat eine sehr gut ausgebildete Gruppe. Jeder kennt sich sehr gut und hat eine starke Vorstellung von Professor Ricardo Gareca „, sagte er.

Und es ist so, dass das „Weiß-Rot“ das erreicht hat, was zu Beginn des Jahres 2021 unmöglich schien: in die Top 5 der südamerikanischen Qualifikationsspiele zu kommen. Genau in diesen Monaten ging das Team nicht den besten Weg und schaute mit Bolivien und Venezuela auf den Grund. Seit dem Spiel mit Ecuador in Quito vor der Copa America haben sie jedoch einen Schub erhalten, der sie dazu veranlasste, in vorteilhafteren Positionen zu kämpfen. Der Besuch von Niederlagen in Brasilien, Argentinien und Bolivien spielte keine Rolle, da sie positive Ergebnisse gegen Venezuela (lokal und besuchend), Chile (lokal), Bolivien (lokal), Kolumbien (zu Besuch) und Ecuador (lokal) erzielten.

Einer der Hauptverantwortlichen für diesen Erfolg war Gianluca Lapadula, der, wie Benavente sagte, am besten passte und in seinem Stil zwei historische „Bicolor“ wie Paolo Guerrero und ersetzen konnte Jefferson Farfan. Und obwohl er nicht die Rollen dieser Spieler hat, hat er es geschafft, mit seinen 7 Toren und 2 Assists in 20 Verpflichtungen dem Anlass gerecht zu werden, zusätzlich zu seinem Beitrag auf dem Spielfeld mit seinen Schlagbewegungen und seinem konstanten Druck.

La selección peruana con Gianluca Lapadula celebrando el pase al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. | Foto: EFE

NACHRICHTEN MIT ALIANZA LIMA

Auf der anderen Seite sagte der Spieler, der in den kleineren Divisionen von Real Madrid gebildet wurde, dass dies für die Playoffs Alianza Lima geholfen habe, Fehler angesichts der kommenden Liga 1 und der kommenden Liga zu korrigieren Libertadores-Pokal. „Wir hatten Zeit zu arbeiten, um zu verbessern, was nicht so gut war und die Dinge, die wir gut gemacht haben, zu perfektionieren. Ich denke, es war gut für uns, uns an die Dinge anzupassen, die verbessert werden müssen, und hoffentlich wird sich das nächste Spiel widerspiegeln „, sagte er.

ANPASSUNG AN DEN CLUB

Cristian erklärte auch, dass er sich an das „blau-weiße“ Gemälde angepasst fühle, also hoffe er nur, mit dem Hinzufügen zu beginnen. „ Ich bin sehr zufrieden mit der Gruppe, ich fühle mich sehr wohl. Das einzige, was wir noch haben, und ich persönlich wäre viel glücklicher, wie alle anderen, mit drei Punkten „, sagte er.

