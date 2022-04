Wildfire-Saison: wie werden sie klassifiziert und was ist der zerstörerischste Typ

In den letzten Wochen sind in Mexiko einige große Waldbrände aufgetreten, zuletzt im nationalen Schutzgebiet El Cielo in Tamaulipas, das bis zu diesem Freitag 815 Hektar verbraucht hatte, obwohl es den Feuerwehrbrigaden nach Angaben der Nationalen Kommission für Forstwirtschaft gelungen war, es um 65% einzudämmen (Conator).

Die hohen Temperaturen in dem Land, in dem einige Regionen bis zu 45 Grad Celsius erreichen, und ein drastischer Rückgang der Niederschlagsmenge in den letzten Monaten im Land begünstigen die Entstehung dieser Umweltkatastrophen, von denen 99% der Fälle als durch menschliche Aktivitäten verursacht angesehen werden.

Weitere große Opfer im März waren der Frühlingswald in Jalisco und der des Tepozteco-Hügels in Morelos, die bereits kontrolliert wurden. In der Sierra de Santiago in Nuevo León breitete sich das Feuer jedoch seit dem 14. März aus und bis Anfang April waren fast zwei davon betroffen tausend Hektar Wald.

In Bezug auf den letzteren Fall sagte der Direktor für Katastrophenschutz des Unternehmens, Erik Cavazos, dass es sich um ein „ökologisches Feuer“ handele, da der überwiegende Teil davon „oberflächlich“ sei.

Oberflächenbrände: In ihnen breitet sich das Feuer horizontal über die Landoberfläche aus und erreicht eine Höhe von bis zu anderthalb Metern. Sie wirken sich auf lebende und tote Brennstoffe wie Grasland, Blätter, Zweige, Sträucher oder kleine Bäume der natürlichen Regeneration oder Bepflanzung, Stämme und Humus aus. Es wird auch ökologisches Feuer genannt.

Unterirdisches Feuer: Diese entstehen, wenn sich die Oberflächenverbrennung unter der Erde ausbreitet In diesem Fall werden die angesammelten organischen Stoffe und Wurzeln verbrannt und können sogar die Felsvorsprünge erreichen. Diese erzeugen im Allgemeinen keine Flammen und stoßen wenig Rauch aus.

Cup- oder Luftfeuer: Sie gelten als die zerstörerischsten, gefährlichsten und am schwierigsten zu kontrollierenden, da Feuer die gesamte Vegetation verbraucht. Sie beginnen auch oberflächlich, aber in diesem Fall rücken die Flammen zuerst über dem Boden vor und breiten sich durch vertikale Kontinuität aus, dh sie klettern die Vegetation nach oben, die als Brennstoff auf einer Leiter zu den Baumwipfeln dient.

Waldbrände können jederzeit auftreten. In Mexiko gibt es jedoch zwei Jahreszeiten mit der höchsten Inzidenz. Daher ist es notwendig, auf unsere Aktivitäten in Risikogebieten zu achten, da die Wälder keine spontane Verbrennung haben und eine externe Quelle für ein Feuer erforderlich ist, erklärt der Conafor.

Die erste Staffel beginnt im Januar und dauert bis Juni und entspricht den zentralen, nördlichen, nordöstlichen, südlichen und südöstlichen Gebieten des Landes. Die zweite läuft von Mai bis September und ist im Nordwesten des Landes registriert.

Beide fallen mit der Jahreszeit der größten Dürre auf dem Staatsgebiet zusammen, die die Warnung für 2022 auslöst, da die Auswirkungen des Wetterphänomens von La Niña bereits zu spüren sind, in dem die Niederschläge erheblich reduziert werden und die Verwüstungen der Dürre zunehmen.

Dieses Risiko einer schweren Dürre beunruhigt die Behörden aufgrund des geringen Wasserspeichers in den Hauptreservoirs des Landes, stellt aber auch eine latente Gefahr von Waldbränden dar. Aus letzterem Grund muss das Brigadekorps bereit sein, sofort zu handeln und rechtzeitig Eindämmungsmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Ansprüche das Ausmaß des oberflächlichen Schadens überschreiten.

