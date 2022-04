Was ist die Todesgruppe der Weltmeisterschaft in Katar laut FIFA-Rangliste

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

An diesem Freitag haben 32 Bälle den Planeten gelähmt, weil Hunderte Millionen Menschen die Auslosung der FIFA in Doha für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar sorgfältig verfolgten und die Bildung der Gruppen des Wettbewerbs festlegten, der am 21. November beginnen und am 18. Dezember sein großes Finale haben wird . Seit der letzte Ball in seinem entsprechenden Bereich gefallen ist, fragen sich Fans und die internationale Presse, was die Death Group ist. Frage, die bisher keine klare Antwort hatte.

Es ist so, dass die Analyse, welche Rivalen komplizierter zu bewältigen sind, subjektiv ist und nicht die Debatte abschließt, an der ehemalige Fußballer und Trainer sogar teilgenommen haben, die es vermeiden, sich an jemanden zu lehnen. Laut der brasilianischen Website Globoesporte gibt es jedoch einen einfachen mathematischen Bericht, der die Diskussion beenden könnte.

Es sei daran erinnert, dass die Töpfe für die vorherige Auslosung gemäß der FIFA-Rangliste jeder Nation zusammengestellt wurden, sodass die 32-Teams in vier Ziborianer aufgeteilt werden konnten. Auf diese Weise versteht das Mother House of Football, dass die besten Mannschaften diejenigen sind, die in dieser Rangliste am höchsten erscheinen. Daher können mit den versiegelten Bereichen die Punkte der kombinierten Gruppen jeder Gruppe hinzugefügt werden, und daher wäre derjenige, der sich am meisten ansammelt, technisch gesehen derjenige mit den besten Mitgliedern oder daher der komplexeste.

Nach dieser einfachen Formel erweist sich Gruppe B als diejenige mit den meisten Punkten und ist daher laut FIFA-Rangliste die Todesgruppe. Es gibt England, den Iran, die Vereinigten Staaten und den Gewinner der letzten UEFA-Wiederholung, die noch zu klären ist. Wenn sich Wales qualifiziert, hätte die Zone 6.548 Punkte, die Ukraine 6.495 und Schottland 6.432 Punkte. Jede Kombination lässt sie an der Spitze.

Im Gegenstück steht die Gruppe A von Katar, die aufgrund ihrer Ausrichtung die Top-Samen ist, Ecuador, Senegal und die Niederlande. Zusammen erreichen sie 6.217,41 Punkte und würden dann den am besten zugänglichen Bereich bilden, aber gleichzeitig einer der gleichmäßigsten, weil es keinen großen Unterschied zwischen den Teams gibt. Sollte Neuseeland im Juni das Playoff gegen Costa Rica gewinnen, würde Pool E, zu dem auch Deutschland, Spanien und Japan gehören, auf diese Liste fallen.

Nach dieser Logik wäre die Reihenfolge der Schwierigkeit der Gruppen wie folgt:

1- Gruppe B, England, Iran, USA und Wales/Schottland/Ukraine: 6.548 Punkte (Wales) oder 6.495 Punkte (Ukraine) oder 6.432 Punkte (Schottland).

2- Gruppe D, Frankreich, Peru/Arabische Emirate/Australien, Dänemark und Tunesien: 6.505,57 Punkte (Peru) oder 6.405 (Australien) oder 6.300 Punkte (Arabische Emirate).

3- Gruppe G, Brasilien, Serbien, Schweden, Kamerun: 6.496,02 Punkte.

4- Gruppe F, Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien: 6.478,99 Punkte.

5- Gruppe E, Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland und Japan: 6.416,25 Punkte (Costa Rica) oder 6.119 Punkte (Neuseeland).

6- Gruppe C, Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen: 6.412,84 Punkte.

7- Gruppe H, Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea: 6.217,41 Punkte.

8- Gruppe A, Katar, Ecuador, Senegal und Niederlande: 6.136,86 Punkte.

