Mexiko und Argentinien treffen sich 2022 zum vierten Mal in Katar; der Tri konnte den Albiceleste nie schlagen

Mexican goalkeeper Oswaldo Sanchez (R) dives vainly to save a kick by Argentinian midfielder Maxi Rodriguez (not pictured) during the World Cup 2006 round of 16 football game Argentina vs. Mexico, 24 June 2006 at Leipzig stadium. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN

Die Auslosung, die die Gruppen bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar definierte, fand statt. Die mexikanische Nationalmannschaft wurde in Sektor C eingesetzt, den sie mit Lionel Messis Argentinien, Robert Lewandowskis Polen und Saudi-Arabien teilen wird. Der Tri wird am 22. November auf der Sportmesse gegen die Europäer debütieren, mit den Südamerikanern fortfahren und die Gruppenphase mit den Asiaten abschließen.

Der Gegner, den es zu schlagen gilt, ist zweifellos das Team von Albiceleste. Sie gewannen ihren Eintritt in die Weltmeisterschaft mit einem überwältigenden Schritt in den Conmebol-Qualifikationsspielen, wo sie mit 39 Punkten (sechs weniger als der Spitzenreiter Brasilien) und dem Rekord für Nullspiele den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegten. Das Engagement zwischen Argentinien und Mexiko wird das vierte in der Geschichte der Weltmeisterschaften sein.

Beide Mannschaften haben sich in den Ausgaben Uruguay 1930, Deutschland 2006 und Südafrika 2010 getroffen. Insgesamt mit Siegen für die Südamerikaner, aber die letzten beiden Male in endgültigen Fällen. Das ikonischste der Rivalität war das Achtelfinale im Gebiet von Teuton, in dem Maxi Rodríguez in den Überstunden das Siegtor erzielte. .

México ha sido vencido por Argentina en las tres ocasiones en que se han enfrentado en Mundiales. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ

„Historisch gesehen ist es ein schwieriger Konkurrent. Ich habe es 2006 als Spieler erlitten, wo sie ein großartiges Spiel für uns gespielt haben und wir in der Verlängerung mit Maxis Tor gewonnen haben. Es war ein sehr kompliziertes Spiel. Es hat eine WM-Tradition und ist ein komplizierter Rivale „, sagte Lionel Scaloni, argentinischer Trainer, über die Tri. Das Spiel ist der zweite Tag des Sektors und wird am Samstag, dem 26. November, ausgetragen.

Bei der ersten Ausgabe der Weltmeisterschaft standen Mexikaner und Argentinier in der Gruppenphase gegenüber. In diesem Turnier endete die dreifarbige Auslosung mit drei von drei möglichen Niederlagen. Das dritte Spiel, am 19. Juli auf dem Spielfeld des Centenario-Stadions, erzielte Argentinien einen Sechs-Tor-Sieg gegen Mexiko mit drei.

Die Torschützen für den Albiceleste waren dreimal Guillermo Stábile, zweimal Adolfo Zumelzú und Francisco Varallo bei einem Mal. Für die Amerikaner erzielte Manuel Rosas mit einem Doppel und Roberto Gayón.

Bisher das ausgeglichenste Duell in der Trilogie. Mexiko qualifizierte sich für das Achtelfinale, nachdem es in Gruppe D den zweiten Platz belegte (mit Portugal, Iran und Angola). Argentinien aufgrund der Führung von C. Das Spiel fand am 24. Juni im aktuellen Red Bull Stadium in der Stadt Leipzig statt.

Nachdem in den ersten 90 Minuten der Spiele die Tore von Rafael Márquez und Hernán Crespo erzielt worden waren, wurde das Spiel auf Verlängerung verlängert. Vor dem Ende der 100-Minuten erzielte Maxi Rodríguez ein Tor von außerhalb des Strafraums, das nach den Worten des mexikanischen Torhüters dieses Augenblicks Oswaldo Sánchez, hat ihm Albträume beschert. Das Endergebnis war zwei Punkte nach dem anderen.

En Sudáfrica 2010, Argentina venció tres goles a uno a México en los octavos de final y los eliminó por segundo Mundial consecutivo. AFP PHOTO / DANIEL GARCIA

Der jüngste Rekord bei Weltmeisterschaften. Am 27. Juni dieses Jahres kollidierten Argentinien und Mexiko im Achtelfinale des Turniers erneut. Das Ergebnis warf den Albiceleste erneut ins Viertelfinale, nachdem er mit drei Toren zu eins gewonnen hatte. Carlos Tévez mit einem Doppel und Gonzalo Higuain waren die Torschützen des Teams unter der Leitung von Diego Armando Maradona. Für die Mexikaner rabattierte Javier Chicharito Hernandez.

An: Katar, Ecuador, Senegal und die Niederlande

B: England, Senegal, Vereinigte Staaten und European Repechage

C: Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien

D: Frankreich, Intercontinental Repechage (Peru oder Australien/Vereinigte Arabische Emirate), Dänemark und Tunesien

E: Spanien, Intercontinental Repechage (Costa Rica oder Neuseeland), Deutschland und Japan

F: Belgien, Kanada, Kroatien und Kroatien

G: Brasilien, Serbien, die Schweiz und Camerún

H: Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea

