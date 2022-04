Die Geschichte von Georg Solti: dem am meisten ausgezeichneten Künstler in der Geschichte der Grammys

Die 64. Ausgabe der Grammy Awards ist nur noch wenige Tage entfernt und damit hat die Euphorie für die wichtigste Auszeichnung der Musikwelt bei Millionen von Fans großes Interesse geweckt. Bei dieser Gelegenheit findet am kommenden Sonntag, dem 3. April, in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas die Feier statt, die das Beste der zeitgenössischen bildenden Künste schmückt.

Der Grammy ist die prestigeträchtigste Auszeichnung der Musikindustrie in den Vereinigten Staaten, die von der Recording Academy für die beste Musikproduktion in den Vereinigten Staaten verliehen wird.

In der Geschichte der Grammy Awards wurden jedoch unzählige Stars, Legenden und neue Musiktalente auf Englisch vorgeführt, und zur Überraschung einiger gibt es eine Liste unter der Leitung von Sir Georg Solti, einem Künstler, an den sich die neuen Generationen heute nicht so erinnern, aber der den Rekord als Künstler am meisten hält ausgezeichnet in der Geschichte der Grammy's und übertrifft die Figuren des Kalibers Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Michael Jackson oder The Beatles.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Georg Solti war ein britischer verstaatlichter ungarischer Dirigent, der zu einem der renommiertesten Orchester- und Operndirigenten des 21. Jahrhunderts wurde, war Musikdirektor des Chicago Symphony Orchestra, wo er mit dem Gewinn von 32 Grammy Awards einen Rekord aufstellte, was ihn bis heute zum Top-Gewinner von Medaillen.

Solti wurde 1912 in Budapest geboren und schrieb sich im Alter von zehn Jahren an der Ernö Fodor School of Music in Budapest ein. Zwei Jahre später wechselte er an die Franz-Liszt-Akademie, wo er neben Bartók, Dohnányi, Kodály und Leo Weiner Klavier, Komposition und Dirigieren studierte.

Georg Solti murió en 1997 y fue inducido en la historia en la música un año después Foto: @Getty images

Als er gerade 12 Jahre alt war, hörte er sich Beethovens 5. Symphonie unter der Regie von Erich Kleiber an, die ihn motivierte, Musikdirektor zu werden. Ab seinem 13. Lebensjahr bezahlte Solti seine Ausbildung mit Klavierunterricht und obwohl er einige Monate später sein Konzertdebüt als Pianist gab, wurde er bald vom Budapester Philharmonischen Orchester als Dirigent engagiert .

1937 wählte ihn der italienische Regisseur Arturo Toscanini vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als seinen Assistenten bei den Salzburger Festspielen aus. Danach ging ein noch junger Solti als Flüchtling in die Schweiz und nahm seine Karriere als Pianist wieder auf, um zu überleben.

Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, wurde er zum Direktor der Bayerischen Staatsoper in München ernannt und zog 1952 an das Frankfurter Opernhaus, wo er bis 1961 blieb, als er zum Musikdirektor des heutigen Royal Opera House in London ernannt wurde.

Sir, Solti Georg el máximo ganador de Grammy's en la historia con 31 preseas Foto: @MANWITHOUTQUALITIES/Getty images

Nach der großen Projektion und dem Talent, die ausstrahlten, wurde Solti berühmt dafür, Covent Garden in ein multinationales Unternehmen zu verwandeln, das ihm den Titel „Sir“ Georg Solti einbrachte. 1969 wechselte er zum Chicago Symphony Orchestra, wo er bis 1991 als Musikdirektor tätig war und wo er sein volles Potenzial als Leiter und Musiker wirklich ausschöpfen würde.

Im Chicago Symphony Orchestra gewann er 24 der 31 Grammy Awards, nach mehr als 70 Nominierungen in mehr als 40 Jahren Karriere.

Bis 1996 gewann er den Grammy Award für die beste künstlerische Karriere. Zwei Jahre später, nach seinem Tod, am 5. September 1997, 1999, während der 41. Grammy Awards des Shrine Auditorium in Los Angeles, erhielt er eine posthume Hommage in der Kategorie Best Opera Recording, Hall of Fame Award.

