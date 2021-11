Jay-Z se convierte en el músico más nominado en la historia de los Grammy

Fotografía de archivo en la que se registró al rapero estadounidense Jay Z, durante una actuación en Rotterdam (Holanda). EFE/Robert Vos

Los Ángeles (EE.UU.), 23 nov (EFE).- El rapero Jay-Z se convirtió este martes en el artista que ha cosechado más nominaciones a los Grammy en la historia, con un total de 83 candidaturas, por delante de Paul McCartney, con 81, y Quincy Jones, con 80.

Hasta ahora, Jones era el músico más nominado a los premios más importantes de la música, aunque tras el anuncio de los aspirantes a las 64 edición de los galardones, Jay-Z y McCartney se pusieron por delante al sumar tres y dos nominaciones, respectivamente.

Lo curioso es que Jay-Z no ha lanzado nueva música este año y sus tres candidaturas provienen de dos colaboraciones que aspiran a llevarse el título de mejor canción rap: "Bath Salt" con DMX y "Jail" junto a Kanye West.

Además, Jay-Z podría ganar un Grammy al álbum del año porque aparece como uno de los compositores de "Donda", el disco de West que compite en la categoría estrella de los premios.

El récord llama aún más la atención porque hace tan solo un año que Beyoncé, esposa de Jay-Z, se convirtió en la cantante que ha ganado más Grammy de la historia, con un total de 28 gramófonos dorados.

Por delante de Beyoncé solo figura el húngaro Georg Solti, un director de orquesta que cosechó numerosos premios en las categorías de música clásica.

Por su parte, Paul McCartney consiguió dos nuevas nominaciones a sus 79 años: mejor canción rock por "Find My Way" y mejor álbum de rock por "McCartney III".

Después de Jay-Z, McCartney y Jones, los artistas más nominados en la historia de los Grammy son Beyoncé, Kanye West, Georg Solti, Stevie Wonder, Henry Mancini y John Williams.