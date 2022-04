Caligaris wird die Feier seines 25-jährigen Jubiläums mit 4 Konzerten im National Auditorium beginnen

Die Band aus Córdova in Argentinien wird verschiedene Teile des amerikanischen Kontinents bereisen, um den 25. Jahrestag ihrer Karriere zu feiern, und offensichtlich mussten sie ihre Reise durch mexikanisches Territorium beginnen, wo eines der Zuschauer ihre Songs, ihre Shows und ihre Freude am meisten liebt ist.

In erster Linie präsentierten sie am 11. und 12. August 2022 zwei Konzerte im National Auditorium in Mexiko-Stadt, sodass ihre Tickets am 29. und 30. März in den Verkauf gingen, um zu testen, wie vielleicht, wenn alles gut ging, um ein anderes Datum hinzuzufügen.

Es ist ihnen endlich gelungen. Der Erfolg beim Verkauf von Tickets war so groß, dass sie am 18. und 19. August zwei weitere Termine für insgesamt 4 Termine im Koloss von Reforma ankündigten, an denen sie, wenn alles gut geht, insgesamt 8 historische Konzerte auf der Bühne haben würden, von denen viele nur träumen.

„Es ist eine Herausforderung, wir hoffen, dass die Leute sich uns anschließen und diesem Szenario gerecht werden. Hier ist es besonders speziell, barbarisch, akustisch brillant, der Musiker fühlt sich wohl. Wir hoffen, es ist eine Party und die Leute waren aufgeregt. Es wird ein Rückblick auf unsere gesamte Geschichte sein. Eine Show für die ganze Familie „, sagten Martín Pampiglione und Juan Taleb gegenüber der Presse.

Caligaris feiert 25 Jahre mit einer Welttournee, die in Mexiko mit 4 Terminen im National Auditorium beginnt

Und trotz allem, was sie auf einer Pressekonferenz bestätigten, haben sie immer noch mehrere Träume zu erfüllen, einen davon, im National Auditorium selbst. Dies sind die Korridore des Veranstaltungsortes, die Umkleideräume, Tunnel und andere Bereiche, in denen Sie die Gesichter einiger der größten Künstler sehen können, die Teil der Geschichte des Kolosses waren. Hier wollen sie sich eines Tages unter den Klassikern, den historischen, widerspiegeln.

Bei Konzerten in Mexiko ist es einer ihrer großen Wünsche vielleicht, im Estadio Azteca aufzutreten, einem emblematischen Ort für die Geschichte des argentinischen Fußballs, wo sie mit Diego Armando Maradona eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Es scheint, dass es keinen größeren Wunsch gibt.

Aber es gibt die Plaza de la Constitución oder auch als Capital Zocalo bekannt, auf der große internationale Musikpersönlichkeiten völlig kostenlos gespielt haben, wie Manu Chao, Justin Bieber, Paul McCartney oder sogar Roger Waters mit einer beeindruckenden Show von The Wall.

„Wir sind den ganzen Weg gekommen, wir sind am Anfang gekommen, niemand kannte uns, diese Orte waren gefüllt, dann mittelgroße Orte und dann wichtigere Orte. Es gibt immer Träume, die ich zum Beispiel im Estadio Azteca lieben würde, aber im Zócalo wäre es für mich etwas, das uns fehlt „, betonten die Mitglieder der Band, die ihre Songs im argentinischen Quartett inspirieren.

Caligaris feiert 25 Jahre mit einer Welttournee, die in Mexiko mit 4 Terminen im National Auditorium beginnt (Foto: Gustavo Azem /Infobae)

Tickets sind jetzt erhältlich und Sie können sie an den Kassen der Unterkunft und über das Ticketmaster-Netzwerk entweder online, telefonisch oder in den Servicezentren in verschiedenen Teilen des Landes kaufen.

Der Preis beginnt bei den 360 Pesos der höchsten Abschnitte des National Auditorium. Wenn Sie jetzt versuchen, sie zu kaufen, haben Sie keine Möglichkeit, bessere Preise zu wählen, da alles vergriffen ist, insbesondere für Freitag, den 12. August.

