Der Maya-Zug: Fortschritt auf Kosten der Umwelt

Der Maya-Zug ist eines der Megaprojekte der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador, mit dem Ziel die Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus im Südosten des Landes verfolgt werden soll, obwohl sich zivile Organisationen gegen seinen Bau ausgesprochen haben. Es hatte eine Investition von 200 Milliarden Pesos und umfasst eine 1.554 km lange Strecke, die durch die Bundesstaaten Tabasco, Chiapas, führt. Campeche, Yucatan und Quintana Roo.

Laut der Beschreibung des Projekts auf seiner Website ist eine seiner Hauptachsen wirtschaftlich, da nach offiziellen Angaben 7,3 Millionen Menschen in Armut leben, von denen etwa 30% in extremer Armut in der südsüdöstlichen Region von sind das Land.

„Die Entwicklung hat die Region nicht auf die gleiche Weise erreicht wie in den nördlichen und zentralen Bundesstaaten des Landes“, erklärt er. Daher ist eines der Ziele des Maya-Zuges die Aktivierung der Wirtschaft in der südlichen Region und die Förderung des Tourismus auf der Halbinsel Yucatan und in den anderen Einrichtungen, in denen der Zug wird Pass.

Das Projekt umfasst 7 Bauabschnitte und besteht aus 18 Stationen und 12 Haltestellen. Es wird auch zwei Arten von Strecken geben: Einzel- und Doppelstrecken, und es werden drei Transportdienste angeboten, eine für die lokale Bevölkerung, eine für Touristen und eine für den Transport von Gütern. Dies würde Arbeitsplätze in den Bereichen rund um den Bau des Zuges schaffen, die als „Multiplikatoreffekt“ bekannt sind.

Seit Dezember 2018 wurde der Maya Train-Entwicklungsplan angekündigt (Foto: Twitter/TrenmayamX)

Zivile Organisationen und Mitglieder indigener Gemeinschaften haben sich jedoch gegen das Projekt ausgesprochen, nicht nur wegen der damit verbundenen Umweltauswirkungen, sondern auch wegen der Auswirkungen auf die Rechte der indigenen Gemeinschaften in der Region sowie wegen des Risikos für das historische und kulturelle Erbe.

Laut dem National Institute of Anthropology and History (INAH) gibt es im Umkreis von 10 Kilometern um die Eisenbahnlinie 2.288 archäologische Stätten, die direkt betroffen wären, zusammen mit der Konzentration des Tourismus und dem damit verbundenen ökologischen Fußabdruck.

Das mexikanische Zentrum für Umweltrecht (CEMDA) hat angedeutet, dass der Maya-Zug die Entwaldung von 2.500 Hektar feuchter und trockener Wälder verursachen könnte. Zu den wichtigsten Umweltauswirkungen gehörten:

- Wasserknappheit in der Gegend von Calakmul und Druck auf die archäologische Zone aufgrund des Anstiegs der Besucher (von den derzeit 40.000 Besuchern wird die Zahl auf 3 Millionen geschätzt). Laut der Organisation Serendipia erzeugen 3 Millionen Touristen etwa 1,5 Millionen Tonnen festen Abfall und 1,6 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr.

- Gefahr der Müllabfuhr in Calkmul, da es dafür keinen besonderen Service gibt.

-Die Erzeugung von Zuglärm kann die Ausrichtung der Fledermäuse beeinträchtigen. Es sei darauf hingewiesen, dass sich der „Volcano de los Bats“ innerhalb des Balam-kú State Reserve befindet. Im Inneren wurden sieben Arten insektenfressender Chiropteren identifiziert, und es wird geschätzt, dass fast drei Millionen Fledermäuse leben, so die Studie Impact of Communication Routes on Wildlife in Protected Areas.

Die staatlichen Reserven von Balam Kin und Balam Kú in Campeche sowie der Palenque-Nationalpark und die Schutzgebiete des Usumacinta-Canyons in Chiapas wären vom Bau des Maya-Zuges betroffen (Infografik: Infobae México)

In ähnlicher Weise wird erwartet, dass der Bau des Maya-Zuges zur Abholzung, Verschlechterung und Fragmentierung von mindestens 23 geschützten Naturgebieten wie Yum Balam, Nichupte-Mangroven, Uaymil sowie den Reservaten Sian Ka'an und Calakuml (Gebiete, die als Weltkulturerbe gelten) führen wird. Es würde auch 7 vorrangige terrestrische Regionen und 11 vorrangige hydrologische Regionen betreffen, so ein Schreiben, das von mehr als 100 Zivilverbänden unterzeichnet wurde.

Laut einer im Dezember 2019 veröffentlichten Studie des National Council for Science and Technology (Conacyt) sind die staatlichen Reservate Balam Kin und Balam Kú in Campeche sowie der Palenque-Nationalpark und der Canyon weitere geschützte Naturgebiete, die von seinem Bau betroffen wären. Schutzgebiete von Usumacinta, in Chiapas.

Andererseits weist CEMDA darauf hin, dass das Projekt auch das Aussterben von Flora und Fauna beinhalten würde, die hauptsächlich den Jaguar, Brüllaffen, Klammeraffen, Ozelot, Tapir, Puma, Krokodil sowie Schlangenarten, Fledermäuse, Leguane und eine Vielzahl von ansässigen und Zugvögeln betreffen würde. Darüber hinaus wären auch der Ramón-Baum, die Zeder, die Ciricote und einige Palmenarten betroffen. Insgesamt wären 6.637 Bäume und 178 verschiedene Pflanzenarten betroffen, die entfernt werden müssten.

In diesem Zusammenhang reichte Cemda 2021 drei Amparos ein: einen für Umweltfragen, da die Behörden die Umweltrechte der Mieter nicht respektieren; einen weiteren wegen Verstößen gegen das Einwilligungsverfahren der Ureinwohner und einen weiteren wegen mangelnder Umweltkonsultation.

Die Gruppe der Ocean Futures Society veröffentlichte ihrerseits einen Brief an den Präsidenten von Mexiko, in dem er sich gegen den Bau des Maya-Zuges entscheidet, da die Untersuchung der Umweltauswirkungen von Abschnitt 5 nicht geplant ist, die sich wie folgt aufteilt:

Abschnitt 5 North, verantwortlich für La Sedena. Es geht von Cancun nach Playa del Carmen. Es erstreckt sich über eine Fläche von 49,8 km und wird drei Stationen haben: Flughafen Cancun, Puerto Morelos und Playa del Carmen.

Abschnitt 5 Sur, geführt von Grupo México und der spanischen Firma Acciona. Sie verläuft von Playa del Carmen nach Tulum mit einer Länge von 60,3 km. Es wird zwei Stationen (Tulum und Tulum Aeropuerto) und drei Haltestellen (Xcaret, Puerto Aventuras und Akumal) haben.

Die vom französischen Ozeanographen Jean Michel Cousteau gegründete Organisation lud AMLO ein, diesen Abschnitt seines Megaprojekts zu besichtigen, da es unterirdische Flüsse gefährdet, und versicherte, dass seine Position der Verteidigung der Wälder, der Fauna und der untergetauchten Höhlen in der Region entspricht.

Infolgedessen haben sich verschiedene Aktivisten gegen seinen Bau ausgesprochen. Am vergangenen Montag, dem 28. März, stoppte eine Gruppe von Greenpeace-Aktivisten symbolisch den Bau von Abschnitt 5 dieses Projekts und kettete sich an Maschinen als eine Form des Protests.

Fonatur präsentiert die endgültigen Oberflächen des Maya-Zuges, eines der Megaprojekte der Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -Administration (Foto: Twitter/ @TrenMayaMX)

Dies basierte auf dem Argument, dass das Allgemeine Gesetz über das ökologische Gleichgewicht und den Umweltschutz (Lgeepa) verletzt wurde, da die Arbeiten ohne Anzeichen von Umweltauswirkungen durchgeführt wurden. Aleida Lara, Kampagnendirektorin der Organisation, sagte Efe, dass der Bau des Zuges in diesem Raum aufgrund des Karstbodens und der Poren auf der Halbinsel nicht praktikabel sei.

Tatsache ist, dass Abschnitt 5 auch von einer Gruppe von Prominenten kritisiert wurde, die in sozialen Netzwerken für die Kampagne „Sélvame del Tren“ warben, in der sie zum Ausdruck brachten, dass der Bau des Maya-Zuges unterirdische Flüsse und andere Naturgebiete betreffen würde Stornierung.

Die Gruppe bestand aus Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarran, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón und Barbara Mori, die von Präsident Andrés Manuel als „Pseudo-Umweltschützer“ bezeichnet wurden.

In Bezug auf die Landnutzung hat das Ministerium für Landwirtschaft, Territoriale und Stadtentwicklung (Sedatu) am 17. Januar 2022 die Enteignung von 198 Privatgrundstücken offiziell bekannt gegeben, die eine Fläche von 2 Millionen 410 Tausend 107 Quadratmetern abdecken. Dieses Gebiet umfasst drei Gemeinden in Quintana Roo: Solidaridad, Benito Juárez und Puerto Morelos, die sich im Bereich von Abschnitt 5 befinden.

Es sei daran erinnert, dass Rogelio Jiménez Pons einige Tage zuvor, am 11. Januar, die Generaldirektion des Nationalen Fonds zur Förderung des Tourismus (Fonatur) verlassen hat und Javier May, der Leiter des Wohlfahrtssekretariats war, seinen Platz einnahm.

Anschließend, am 19. Februar, wurden 231 Grundstücke in Quintana Roo für den Bau desselben Abschnitts mit einer Fläche von 535 Hektar in Solidaridad (112), Tulum (77), Puerto Morelos (40) und Benito Juárez (2) enteignet.

Andere Organisationen, die sich gegen dieses Megaprojekt ausgesprochen haben, sind MOCE Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center und Voices Unidas aus Puerto Morelos.

