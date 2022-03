Eine Partynacht ist die, die in allen Regionen des Landes erlebt wird, nachdem es der Fußballmannschaft gelungen ist, zum Vorwand im Hinblick auf die Erlangung einer Quote in der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In Häusern, Plätzen, Straßen und sozialen Netzwerken haben Peruaner ihr Glück und ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, diesen Triumph zu feiern, aber die Die peruanische Nationalpolizei warnt vor Fußball-Euphorie und hat über seine sozialen Netzwerke eine wichtige Empfehlung geteilt.

„Achtung, Brauer! Wenn Sie den Triumph unserer Nationalmannschaft feiern wollen, tun Sie es verantwortungsbewusst „, heißt es in den ersten Zeilen der Publikation, die von einem Bild der beiden Torschützen des letzten Tages begleitet wird. Gianluca Lapadula und Yosimar Yotun. „Wir haben noch 90 Minuten Zeit“, fügte er hinzu, um sich auf das Spiel zu beziehen, das wir Mitte Juni mit Australien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten spielen müssten, um Perus Wechsel zur Weltmeisterschaft endlich zu bestätigen.

Peru nach Katar 2022 Hoffnungslauf: Polizei gibt Fans besondere Empfehlungen

„Wenn du trinkst, fahr nicht. Arriba, Peru „, heißt es in den neuesten Zeilen, die von der peruanischen Nationalpolizei von Twitter veröffentlicht wurden. Die Warnung wird gesendet, um diejenigen, die heute Abend feiern möchten, darauf aufmerksam zu machen, dies in Maßen zu tun, um Unfälle zu vermeiden, die sie daran hindern, das nächste Spiel der Fußballmannschaft zu genießen, und anschließend die zweite Qualifikation in Folge für eine Weltmeisterschaft unter der Leitung von Ricardo Gareca.

WEG NACH KATAR

Ende 2017 feierte Peru die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland, nachdem es mehr als drei Jahrzehnte lang nicht an einer Veranstaltung dieser Größenordnung teilgenommen hatte. Die Aufregung war so groß, dass der damalige Präsident Pedro Pablo Kuczynski einen Arbeitsfeiertag erklärte. Jetzt werden wir diese Emotion noch einmal erleben, obwohl das Datum, an dem die Wiederholung gespielt werden soll, im Moment nicht bestätigt wurde. Obwohl es nicht vollständig definiert wurde, wäre der 13. oder 14. Juni die Daten, an denen Peru auf Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate treffen wird.

Im Gegensatz zur Wiederholung 2017 wird es diesmal ein einziges Spiel sein, das im Gastgeberland der nächsten Weltmeisterschaft stattfinden wird. Dieses Spiel wird nach den VAE gegen Australien ausgetragen, die eine Woche vor (7. Juni) in Doha ausgetragen werden sollen. Bisher sind Brasilien, Argentinien, Uruguay und Ecuador die lateinamerikanischen Länder mit einer garantierten Quote für die nächste Weltmeisterschaft.

„Der Schlüssel war der Aufwärtstrend, den wir in der Qualifikationsrunde von der Mitte nach vorne hatten. Wir haben nicht gut angefangen, aber die Rallye war wichtig und gab uns die Möglichkeit, auf den Hoffnungslauf zuzugreifen. Ich möchte den Jungs zum letzten Termin für die Wiederholung gratulieren „, so Ricardo Gareca, der sich an den harten Start auf dem Weg nach Katar erinnerte.

Der Trainer der peruanischen Nationalmannschaft schafft es zum zweiten Mal in Folge die Wiederholung zu erreichen. Foto: FPF.

Außerdem verwies er auf den nächsten Rivalen, der zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien herauskommen wird. „Um den Rivalen zu kennen, werden wir uns bewusst sein, wer an der Reihe ist. Ich denke, wir werden genug Zeit haben, obwohl es ein schwieriger Gegner sein wird. Wir alle wollen nach Katar kommen, aber das Wichtigste ist jetzt, bei der Familie zu sein, dass die Spieler zum Rhythmus zurückkehren, dass sich die Jungen mit Problemen erholen und so auf wichtige Weise ankommen.“

„Als wir unseren Vertrag verlängerten, bestand die Möglichkeit zu hoffen, zu den Auserwählten für eine Weltmeisterschaft zu gehören. Es ist sehr schwierig und jetzt werden wir sehen, welchen Rivalen wir haben. Das Team versucht immer konzentriert zu bleiben, aber wir haben unzählige Probleme. .. André Carrillo konnte heute nicht dabei sein, Pedro Aquino... leider war es eine Qualifikationsrunde voller Schwierigkeiten „, sagte er am Ende.

