Kongress: Bill fordert die Ernennung des Bürgerbeauftragten und der TC-Richter durch Volkswahl

Erneut wurde die Wahl des Bürgerbeauftragten und der Richter des Das Verfassungsgericht wird zur Diskussion gestellt, diesmal vom Gesetzentwurf 1534/2021-CR eingereicht vom Mitglied von Demokratisches Peru, Guillermo Bermejo. Der Kongressabgeordnete schlägt vor, dass es den oben genannten Behörden gelingt, ihre Posten nach einer Volkswahl zu besetzen, da „eine Reihe von Unregelmäßigkeiten entstanden sind, die die Legitimität und Eignung der Mitglieder der Kongress der Republik „, die derzeit die oben genannten Behörden wählen.

Das vorgelegte Dokument verweist auf die Bedeutung des TC in Bezug auf die politische Verfassung und das Büro des Bürgerbeauftragten im Kampf für die Achtung der Menschenrechte in unserem Land. „... Es wird erwartet, dass sowohl die Richter des Verfassungsgerichts als auch der Bürgerbeauftragte neben einer soliden Ausbildung in verschiedenen Rechtsgebieten über Fähigkeiten verfügen, die sie für die Verteidigung der Grundrechte geeignet machen. Aus diesem Grund kann ihre Wahl nicht dem Ermessen eines politischen Organs überlassen werden, in dem Interessen und Machtspiele häufig zusammenlaufen „, heißt es in der Erläuterung des Projekts.

Bermejo listet die Unregelmäßigkeiten auf, die bei den Auswahlverfahren der Richter aufgetreten sind, die aufgrund der verschiedenen Fragen sowohl zum Verfahren als auch zu den Antragstellern im Rampenlicht der Presse standen. „Die Berufung an die Bürger ist in keiner Weise eine unrechtmäßige Handlung, da es die ursprüngliche Befugnis ist, über wichtige Fragen von öffentlichem Interesse zu entscheiden“, sagt der Autor des Vorschlags.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Artikel 161 und 201 der politischen Verfassung Perus zu ändern. Daher wird vorgeschlagen, dass der Bürgerbeauftragte dieselbe Immunität und dieselben Vorrechte wie Kongressabgeordnete genießen sollte. Darüber hinaus heißt es, dass sie, um ins Amt berufen zu werden, fünfunddreißig Jahre alt sein und Anwalt sein müssen. Für die Richter des TC würde hinzugefügt, dass sie dieselben Anforderungen haben, die erforderlich sind, um Mitglied des Obersten Gerichtshofs zu sein. „Richter oder Staatsanwälte, die ihr Amt nicht ein Jahr im Voraus verlassen haben, können nicht zu Richtern des Verfassungsgerichts gewählt werden“, heißt es in dem Dokument.

„Dieser Weg ist absolut legitim, um sicherzustellen, dass die Wahl der Richter des TC und des Bürgerbeauftragten ein direkter Ausdruck des Willens der Bevölkerung ist, wodurch die Legitimität dieser Klasse von Beamten erhöht wird. Darüber hinaus würde diese Art der Wahl es ermöglichen, dass gewählte Amtsträger keiner Art von Staatsmacht zur Rechenschaft gezogen werden oder materiell den Entwürfen eines streng politischen Organs wie dem Kongress der Republik unterliegen „, versichert Bermejo durch sein Projekt.

Der Vorschlag überlässt den Gremien, aus denen das Wahlsystem besteht, die Regelung des Volkswahlverfahrens für die betreffenden Positionen, macht jedoch deutlich, dass "alle normativen Bestimmungen, die gegen den wesentlichen Inhalt dieser Verfassungsreform verstoßen, sofort aufgehoben werden“.

Es sei daran erinnert, dass heute, am 30. März, die Phase der persönlichen Interviews mit Kandidaten für TC-Richter durch die Sonderkommission zur Auswahl der Kandidaten beginnt, die für die Wahl von Richtern des Verfassungsgerichts geeignet sind. Diese Phase des Prozesses beginnt mit 26 Bewerbern, die die Fragen des Kongressabgeordneten Zelada, des Vorsitzenden der Kommission, Jorge Montoya, beantworten. of Popular Renewal, der zum Vizepräsidenten gewählt wurde, und Wilmar Elera, der als Sekretär fungiert.

