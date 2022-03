Enrique Galván Ochoa wurde für die Feier von Yalitza Aparicio am Internationalen Tag der Hausangestellten gebräunt

Enrique Galván Ochoa ist ein renommierter Businessanalyst, der in sozialen Netzwerken seine Affinität zum politischen Projekt von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) unter Beweis gestellt hat, das selbst als vierte Transformation (Q4) bezeichnet wird.

Am 29. März war er jedoch aufgrund eines Kommentars gegenüber dem Mexikaner Yalitza Aparicio, der als „lausig“ oder „Dinosaurier“ bezeichnet wurde, in eine Kontroverse auf der Twitter-Plattform verwickelt.

Der Experte erinnerte daran, dass dieser 30. März an den Internationalen Tag der Hausangestellten erinnert, und beschloss, die Schauspielerin und Erzieherin zu feiern, weil, wie er betonte, keiner „so gut“ war wie der Protagonist des Films Roma.

„Der 30. März erinnert an den internationalen Tag der Hausangestellten. Keiner war übrigens so gut wie Yalitza Aparicio. Es ist noch ein langer Weg, bis sie einen Beschäftigungsstatus haben, wie in den Vereinigten Staaten oder Europa „, sagte Galván Ochoa.

Diese Nachricht wurde von einem Link begleitet, der zu seiner in der Zeitung La Jornada veröffentlichten Kolumne weiterleitete, in der er einen Abschnitt widmete, um den Punkt zu entwickeln, den er in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte und den er als Kein heutiger Sohn Yalitza.

In diesem Abschnitt versicherte er, dass 2,3 Millionen der erwerbstätigen Bevölkerung (4%) 30 Stunden pro Woche bezahlte Hausarbeit mit einem Gehalt von ungefähr 38 Pesos pro Stunde verrichten. Darüber hinaus bekräftigte er einige Merkmale dieses Sektors, wie sein Alter und sein Schulniveau.

Um diesen Abschnitt seines Textes zu schließen, bekräftigte der Business Analyst die Position, die er in seinem Tweet geschrieben hatte, und erklärte, dass Mexiko in dieser Angelegenheit den gleichen Weg „einschlagen“ müsse, den andere Länder eingeschlagen haben, um Hausangestellte zu bevorzugen.

„Keiner hat es übrigens so gut gemacht wie Yalitza Aparicio. Es ist noch ein langer Weg, bis sie einen Beschäftigungsstatus haben wie in den Vereinigten Staaten oder Europa „, sagte er.

Sofort beschwerten sich Twitter-Nutzer über diesen Kommentar, sagten sie, „fehl am Platz“ gegen die mexikanische Schauspielerin. Der Influencer Jezzzini nannte Enrique Galvan einen „Dinosaurier“, weil er „Luft im Gehirn“ hatte.

„Und wann wird der Dinosauriertag gefeiert? Das hat übrigens niemand so gut gemacht wie Sie, der außerhalb des Jurassic Park gelebt hat und einen Twitter-Account hat, um der ganzen Welt zu zeigen, dass sie Luft im Gehirn haben „, schrieb er.

Chumel Torres schloss sich den Kommentaren gegen Galván Ochoa an (Foto: Twitter)

Andere Leute erinnerten sich, dass Aparicio den Bildungsabschluss Bachelor of Education hat. Sie wiesen auch darauf hin, dass sich ihre Botschaft angeblich auf die Rolle bezog, die Yalitza in Rom spielte, die einer Hausangestellten, aber sie baten sie, die Künstlerin von ihrer Kunst zu trennen.

„Sir, Yalitza ist eine Schauspielerin, die eine Rolle als Haushälterin spielte. Wenn Sie wissen, dass die Aufgabe der Schauspieler darin besteht, verschiedene Personen zu vertreten, oder ist es nur imb*cil? „, sagten Internetnutzer.

Chumel Torres, Moderator des Programms El Pulso de la República, schloss sich ebenfalls den Fragen an und teilte der Veröffentlichung eine kurze Nachricht mit einem trauernden Emoji mit: „Er hat es nicht getan“, was ins Spanische übersetzt „Er hat es nicht getan“ bedeutet.

Schließlich haben sie den Bericht des Nationalen Rates zur Verhütung von Diskriminierung (Conapred) markiert, um eine mögliche diskriminierende Bemerkung zu beheben, obwohl die Behörde nur mit den Kontaktnummern und E-Mails geantwortet hat, um die entsprechende Beschwerde einzureichen.

Bisher hat Yalitza Aparicio nicht für diesen Kommentar gesprochen, während Galván Ochoa die Veröffentlichung seines Profils trotz Anfragen nicht zurückgezogen hat.

