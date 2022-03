Wegen verschärften sexuellen Missbrauchs beschuldigte die Staatsanwaltschaft den ehemaligen Manager des Koaj-Geschäfts in Bogotá

Brayan Smith Medina Rueda, ehemaliger Manager eines Koaj-Geschäfts im Süden der Hauptstadt der Republik, wurde von der Generalstaatsanwaltschaft wegen schwerer gewalttätiger sexueller Handlungen (nicht einvernehmlicher sexueller Berührung) und sexueller Belästigung angeklagt.

In einer Erklärung vom vergangenen Montag erklärte der Staatsanwalt, dass nach dem kolumbianischen Strafgesetzbuch gewalttätige sexuelle Handlungen zu 8 bis 16 Jahren Gefängnis verurteilt werden können, während sexuelle Belästigung mit 1 bis 3 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, was zu einer Strafe von mehr als 20 Jahren für Medina führen könnte Rueda.

Demnach hat Brayan Smith Medina Rueda Berichten zufolge Juana Camila Pérez Amazo, Handelsberater im Koaj-Laden im Einkaufszentrum Gran Plaza Bosa, wo er als Manager arbeitete, fälschlicherweise berührt.

Die beschuldigende Stelle weist darauf hin, dass es Beweise dafür gibt, dass der Angeklagte der Frau mit Entlassung gedroht hatte, nachdem sie sich geweigert hatte, auf seine Vorstöße zu antworten

In Context | Koaj reagiert auf Beschwerde des Mitarbeiters über sexuelle Belästigung und Belästigung am Arbeitsplatz - Infobae

Darüber hinaus betonte sie, dass die Frau an Depressionen und einem Selbstmordversuch litt und daher medizinisch behandelt werden musste, um ihre emotionale Situation zu kontrollieren. Juana Camila Pérez Amazo berichtete in einer Anhörung vor dem 22. Gericht für Garantiekontrolle in Bogotá über ihre geistige und körperliche Verfassung.

Der für den Fall zuständige Staatsanwalt erklärte, dass die gegen Medina Rueda verhängte Strafe in diesem Fall zwischen 10 und 24 Jahren Gefängnis liegen könnte.

Der Angeklagte wies die Anklage zurück.

Die Anwältin von Juana Camila Pérez lädt ein, die Beschwerdeführerin, die ihren Fall seit anderthalb Jahren gemeldet hatte, nicht allein zu lassen.

Der Anwalt Juan José Castro Muñoz sprach ausschließlich mit INFOBAE COLOMBIA, der über soziale Netzwerke, von denen er aktiv ist, vom Fall Juana Camila Pérez erfuhr.

Ein Freund des Beschwerdeführers kontaktierte ihn und erzählte ihm von dem heiklen Fall: Der Koaj-Arbeiter in den Einkaufszentren Gran Plaza Bosa und Mercurio hatte einen Fall sexueller Belästigung für achtzehn Monate und einen weiteren Fall eines Arbeitsfalls für ein Jahr gemeldet.

Die mutmaßlichen Täter, Brayan Smith Medina und Bernardo Medina, waren als Manager des oben genannten Bekleidungsgeschäfts verbunden, eines der bekanntesten des Landes. Der Anwalt weist jedoch auch darauf hin, dass die Vorgesetzten dieser Personen wussten, woran Juana Camila und andere Mitarbeiter litten, aber die einzige relevante Maßnahme, die sie ergriffen haben, bestand darin, Perez vom Arbeitsplatz zu verlegen.

Im Kontext | Neue Beschwerden fallen auf Koaj: Sie beschuldigen ihren Logistikdirektor des Missbrauchs von Arbeitskräften - Infobae

Laut dem Beschwerdeführer missbrauchte der erstere seine Machtposition, um Momente der Einsamkeit zu fördern und seinen Körper ohne seine Zustimmung zu berühren. Die zweite zwang sie zur Arbeit, obwohl sie Symptome von moderatem Covid-19 und einen positiven Test hatte. Nachdem sie sich erholt hatte, musste sie zur Strafe für die Meldung dieser Unregelmäßigkeit schwere Arbeit und Überstunden ohne Bezahlung leisten.

Die junge Frau begann im Alter von 18 Jahren unter diesen Problemen zu leiden, und laut Anwalt Castro leidet sie heute unter körperlichen und psychischen Problemen infolge von Stress und Missbrauch. Da er über den regulären Kanal nichts erreichen konnte, meldete er seinen Fall am 27. Januar auf seinem Instagram-Account und wurde viral.

Nach der Kündigung von Juanas Fall kam es in derselben Firma zu einem Sturm der Unterstützung und Berichten über ähnliche Fälle. Das effektive Ergebnis innerhalb des Unternehmens bestand nur darin, die Beteiligten drei Tage lang zu sanktionieren, aber die sozialen Sanktionen außerhalb waren überwältigend.

Im Kontext | „Sie begannen zu sagen, dass sie sehr auffällig war“: Opferanwalt im Fall Koaj - Infobae

LESEN SIE WEITER: