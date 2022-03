Indigene Völker fordern die Armee auf, „Fehlalarme“ in Puerto Leguizamo, Putumayo, zu beenden

15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

Die Nationale Organisation der indigenen Völker des kolumbianischen Amazonas (OPIAC) forderte die Nationalarmee auf, Zivilisten in Form von „Fehlalarmen“ zu ermorden. Die Erklärungen kamen, nachdem das Verteidigungsministerium die Neutralisierung von 11 mutmaßlichen Mitgliedern der FARC-Dissidenten und die Gefangennahme von vier weiteren in der Gemeinde Puerto Leguizamo, Putumayo, bestätigt hatte.

Die Fakten wurden am 28. März vorgestellt und vom Verteidigungsminister Diego Molano bestätigt. „Dank offensiver Operationen der öffentlichen Kräfte, die sich weiter ausbauen, gegen FARC-Dissidenten haben wir 9 Kriminelle neutralisiert - eine Zahl, die später auf 11 stieg - und 4 weitere in Puerto Leguizamo, Putumayo, gefangen genommen“, schrieb der Beamte auf Twitter.

Die Nationalarmee versicherte ihrerseits, dass von den vier mutmaßlichen Mitgliedern, die gefangen genommen wurden, eine Frau im Schwangerschaftszustand war, die in ein Gesundheitszentrum verlegt wurde. Während das Büro des Generalstaatsanwalts der Nation die Gerichtsverfahren gegen die vier Gefangenen durchführt.

Während dies die offizielle Mitteilung der Behörden war, ist OPIAC der Ansicht, dass die bereitgestellten Informationen „nicht mit der Realität übereinstimmen“.

In dem von der Organisation vorgelegten Dokument zitieren sie das Medienunternehmen Andrés Prensa, in dem sie Verwandte des Verstorbenen interviewten: „Sie weisen darauf hin, dass die Armee in dem Dorf angekommen ist, in dem einige Einwohner der Gegend einen Basar in einer Gemeinschaftskabine neben einem Fußball hielten Feld, das von Nachbarn verwendet wird. Dass diese Aktivität darin bestand, Gelder zu sammeln, um den Bedürfnissen desselben Dorfes gerecht zu werden „, heißt es in der Beschwerde.

Sie wiesen auch darauf hin, dass unter den getöteten Menschen die indigene Autorität und der Gouverneur des Kitcwhwa-Volkes, Pablo Panduro Coquinche, ist. „Wie zu sehen ist, gibt es unter den Opfern des rechtswidrigen Verhaltens der Sicherheitskräfte auch Eltern, die einen aktiven indigenen Gouverneur haben“, fügten sie hinzu.

Aus diesem Grund hat die Menschenrechtskoordination der Nationalen Organisation der indigenen Völker des kolumbianischen Amazonas (OPIAC) eine Liste von Anfragen an verschiedene nationale und internationale Stellen erstellt.

Die Nationalarmee forderte die sofortige Einstellung des „Mordes durch die Modalität von Fehlalarmen der Zivilbevölkerung der Gemeinde“, insbesondere derjenigen gegen die indigene Bevölkerung und ihre Behörden. In der Zwischenzeit bat er das Verteidigungsministerium, die am vergangenen Montag abgegebenen Erklärungen zurückzuziehen und „klarzustellen, dass die getöteten Menschen keine Guerillas, sondern Zivilisten waren“.

In Bezug auf Molanos Behauptungen forderten indigene Völker die Generalstaatsanwaltschaft auf, eine Disziplinaruntersuchung aller an den Veranstaltungen teilnehmenden Beamten, einschließlich des Verteidigungsministers, einzuleiten.

Auf der anderen Seite bat das OPIAC die Generalstaatsanwaltschaft, „die tatsächlichen Bedingungen zu untersuchen, unter denen das von der nationalen Armee verübte Massaker stattfand“. Im Gegenzug forderte er das Technical Investigation Corps (CTI) auf, „eine objektive Untersuchung und Garant für das Recht zu garantieren“, schrieb die Organisation. Dass die Sorgerechtskette geschützt wird und die Szene durch die Sicherheitskräfte verändert wird, ist nicht erlaubt.“

Schließlich bat er die internationalen Agenturen und Menschenrechtsorganisationen um Hilfe, um die Ereignisse einzubeziehen, die bei der Kündigung von Berichten über die Situation in Kolumbien in DD in Frage gestellt wurden. HH. Sie forderten auch, „Anfragen an staatliche Institutionen zu richten, um die Fakten zu untersuchen“ und damit die Verantwortlichen zu finden.

Es sei daran erinnert, dass die Special Jurisdiction for Peace (GEP) mehr als 6402 Fälle von Fehlalarmen zählt, die während des Konflikts bis 2016 aufgetreten sind.

